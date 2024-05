Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus, уже третий год присутствует на рынке смартфонов, успев к 2024 году выпустить 3 разноплановые модели. Несмотря на всю шумиху вокруг первого Nothing Phone и, в целом, позитивный отклик аудитории на обновленные версии устройства, для меня «ничегошные» творения как были, так и остаются безвкусным кичем, которым Карл Пей попытался растормошить рынок. Успешно ли? На первых порах — безусловно, да. Но теперь покупка Nothing Phone кажется максимально неочевидным решением.