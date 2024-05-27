Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет

Многие покупатели видят крутые на АлиЭкспресс, но по разным причинам не добавляют их к себе в Избранное или корзину. А зря: проблема не в том, что они заканчиваются, а в том, что о них забывают. В конечном итоге, кто-то лишает себя качественной покупки, а другие тратят на нее заметно больше в обычной рознице. Но этого легко избежать: присмотритесь к нашей подборке, в которую мы добавили самые популярные товары из разных категорий. Уверены, их купили уже вообще все, а заодно оставили отзывы. Теперь ваша очередь!

СЕКРЕТНЫЕ ТОВАРЫ С ХОРОШИМИ СКИДКАМИ УЖЕ ПОПАЛИ В СУНДУК АЛИ-БАБЫ

Крутые недорогие смарт-часы

Хорошие смарт-часы — это мастхэв для всех в 2024 году. Какие выбрать? Можно купить недорогую модель Zeblaze GTR 3 Pro. У нее яркий AMOLED-экран, корпус из нержавейки и приятный глазу круглый форм-фактор. Часы поддерживают все функции для наблюдения за здоровьем, а также имеют свыше 100 тренировочных режимов. Носить такие — одно удовольствие!

Цена: 2340 рублей

Недорогие смарт-часы

Умная лампочка с Алисой

Хотите сделать свой дом лучше? Тогда установите в квартире умные лампочки с Алисой: их продают в одном комплекте по очень приятной цене. Они расходуют всего 5 Вт и устанавливаются в цоколь E14. Можно взять еще больше — выйдет намного выгоднее!

Цена: 1290 рублей

Лампочка Tuya

Быстрая GaN-зарядка Ugreen

Гаджеты Ugreen высоко ценятся среди покупателей, но многим они не по карману. Прямо сейчас есть отличная возможность купить зарядное устройство на 65 Вт с тремя разъёмами: в нем 2 Type-C и USB-A, которые способны подзарядить и смарт-часы, и ноутбук. Примените купон на скидку, чтобы покупка обошлась максимально выгодно.

Цена: 1950 рублей (со скидкой продавца)

Зарядка Ugreen

5 бесплатных приложений для Андроид, которые я рекомендую скачать всем без исключения

Кабель с защитой от скручивания

Вдогонку к адаптеру не забудьте купить надежный кабель Baseus. Этот аксессуар чертовски хорош за счет исполнения! У него нейлоновая оплетка, которая не боится сгибов и является практически вечной по сравнению с обычным силиконом. Есть даже аксессуар до 3 метров длиной — такого хватит вообще для всего.

Цена: от 149 рублей

Кабель Baseus

Водонепроницаемый чехол на телефон

На лето вам наверняка пригодится водонепроницаемый чехол, с которым можно не бояться за сохранность телефона. Он удобно защелкивается и носится на шее, а еще благодаря покрытию смартфоном можно пользоваться прямо в воде! Подойдет для любой модели диагональю до 7.2 дюйма.

Цена: от 930 рублей

Водонепроницаемый чехол

Что такое OTG на Андроиде и как включается. Спойлер: эта функция прокачает USB-разъем телефона

Стильная поясная сумка

Носить смартфон и все остальные гаджеты намного круче в этой поясной сумке: она лишь на первый взгляд кажется компактной! В реальности в ней поместится даже планшет! У нее несколько карманов на молниях и удобный ремешок для переноски, который регулируется по длине. Цена — просто сказка! Надо брать прямо сейчас.

Цена: 1000 рублей

Стильная поясная сумка

Крутая электробритва Xiaomi

Среди гаджетов Xiaomi есть довольно любопытные повседневные устройства для ухода за собой. Например, эта портативная электробритва Xiaomi S500 с мощным аккумулятором. У нее отображается заряд прямо на корпусе, а управляется она простым нажатием клавиши. За бритье отвечает тройная плавающая головка с защитой от защемления и надежной сеточкой. Последнюю, к слову, можно без труда найти на АлиЭкспресс, так что, обязательно докупите на будущее!

Цена: 2960 рублей

Бритва Xiaomi

Недорогая электрическая щетка

Помимо Oral-B есть масса крутых электрических щеток, пусть и от менее узнаваемых брендов! Например, эта: у нее приятный обтекаемый форм-фактор, за счет чего ее удобно держать в руке. Да и чистить зубы ею приятно, ведь в щетку встроено сразу 5 режимов чистки. Производитель не поленился и докинул в комплект кейс для хранения, а также чистящие насадки.

Цена: 1200 рублей

Электрическая щетка

Бесплатный ChatGPT оказался лучшим переводчиком, чем Google Translate. Пользуйтесь!

Мощный внешний аккумулятор

Заметили, что повербанки стали стоить неприлично дорого? Тем не менее, исключения по-прежнему есть. Например, эта модель от Rocoren с емкостью в 10 000 мА*ч или 20 000 мА*ч. Она поддерживает все популярные протоколы, поэтому можно быстро зарядить и Айфон, и Андроид-смартфон.

Цена: от 1116 рублей (со скидкой продавца)

Недорогой повербанк

Портативный фонарик с аккумулятором

Портативный фонарик — отличная покупка, которая не помешает каждому. Вдвойне хорошо, если он будет работать от аккумулятора да еще и обойдется недорого. Внутри есть не только основная светодиодная лампа, но и ультрафиолетовая! Сам гаджет занимает мало места и заряжается через Type-C. Фактически брелок, который можно всегда носить с собой.

Цена: 1400 рублей (со скидкой продавца)

Портативный фонарик