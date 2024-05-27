Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет

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Иван Герасимов

Многие покупатели видят крутые на АлиЭкспресс, но по разным причинам не добавляют их к себе в Избранное или корзину. А зря: проблема не в том, что они заканчиваются, а в том, что о них забывают. В конечном итоге, кто-то лишает себя качественной покупки, а другие тратят на нее заметно больше в обычной рознице. Но этого легко избежать: присмотритесь к нашей подборке, в которую мы добавили самые популярные товары из разных категорий. Уверены, их купили уже вообще все, а заодно оставили отзывы. Теперь ваша очередь!

Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет. Эти топовые товары с Али купили уже многие. Так чего же ты ждешь? Фото: inet-shops. Фото.

Эти топовые товары с Али купили уже многие. Так чего же ты ждешь? Фото: inet-shops

СЕКРЕТНЫЕ ТОВАРЫ С ХОРОШИМИ СКИДКАМИ УЖЕ ПОПАЛИ В СУНДУК АЛИ-БАБЫ

Крутые недорогие смарт-часы

Крутые недорогие смарт-часы. Крутые часы со всеми функциями, за которые просят не так много! Фото.

Крутые часы со всеми функциями, за которые просят не так много!

Хорошие смарт-часы — это мастхэв для всех в 2024 году. Какие выбрать? Можно купить недорогую модель Zeblaze GTR 3 Pro. У нее яркий AMOLED-экран, корпус из нержавейки и приятный глазу круглый форм-фактор. Часы поддерживают все функции для наблюдения за здоровьем, а также имеют свыше 100 тренировочных режимов. Носить такие — одно удовольствие!

Цена: 2340 рублей

Недорогие смарт-часы

Умная лампочка с Алисой

Умная лампочка с Алисой. Крутая лампочка Tuya меняет цвет и управляется голосом при помощи Алисы. Фото.

Крутая лампочка Tuya меняет цвет и управляется голосом при помощи Алисы

Хотите сделать свой дом лучше? Тогда установите в квартире умные лампочки с Алисой: их продают в одном комплекте по очень приятной цене. Они расходуют всего 5 Вт и устанавливаются в цоколь E14. Можно взять еще больше — выйдет намного выгоднее!

Цена: 1290 рублей

Лампочка Tuya

Быстрая GaN-зарядка Ugreen

Быстрая GaN-зарядка Ugreen. Этот адаптер способен зарядить даже ноутбук! Фото.

Этот адаптер способен зарядить даже ноутбук!

Гаджеты Ugreen высоко ценятся среди покупателей, но многим они не по карману. Прямо сейчас есть отличная возможность купить зарядное устройство на 65 Вт с тремя разъёмами: в нем 2 Type-C и USB-A, которые способны подзарядить и смарт-часы, и ноутбук. Примените купон на скидку, чтобы покупка обошлась максимально выгодно.

Цена: 1950 рублей (со скидкой продавца)

Зарядка Ugreen

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Кабель с защитой от скручивания

Кабель с защитой от скручивания. Шикарный кабель, которому не страшны скручивания и повреждения. Фото.

Шикарный кабель, которому не страшны скручивания и повреждения

Вдогонку к адаптеру не забудьте купить надежный кабель Baseus. Этот аксессуар чертовски хорош за счет исполнения! У него нейлоновая оплетка, которая не боится сгибов и является практически вечной по сравнению с обычным силиконом. Есть даже аксессуар до 3 метров длиной — такого хватит вообще для всего.

Цена: от 149 рублей

Кабель Baseus

Водонепроницаемый чехол на телефон

Водонепроницаемый чехол на телефон. Водонепроницаемый чехол — еще один обязательный аксессуар, который должен быть у каждого. Фото.

Водонепроницаемый чехол — еще один обязательный аксессуар, который должен быть у каждого

На лето вам наверняка пригодится водонепроницаемый чехол, с которым можно не бояться за сохранность телефона. Он удобно защелкивается и носится на шее, а еще благодаря покрытию смартфоном можно пользоваться прямо в воде! Подойдет для любой модели диагональю до 7.2 дюйма.

Цена: от 930 рублей

Водонепроницаемый чехол

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Стильная поясная сумка

Стильная поясная сумка. Прекрасная поясная сумка для всех ваших вещей, благодаря которой не понадобится носить рюкзак. Фото.

Прекрасная поясная сумка для всех ваших вещей, благодаря которой не понадобится носить рюкзак

Носить смартфон и все остальные гаджеты намного круче в этой поясной сумке: она лишь на первый взгляд кажется компактной! В реальности в ней поместится даже планшет! У нее несколько карманов на молниях и удобный ремешок для переноски, который регулируется по длине. Цена — просто сказка! Надо брать прямо сейчас.

Цена: 1000 рублей

Стильная поясная сумка

Крутая электробритва Xiaomi

Крутая электробритва Xiaomi. Эта бритва — хит АлиЭкспресс, который высоко ценят покупатели. Фото.

Эта бритва — хит АлиЭкспресс, который высоко ценят покупатели

Среди гаджетов Xiaomi есть довольно любопытные повседневные устройства для ухода за собой. Например, эта портативная электробритва Xiaomi S500 с мощным аккумулятором. У нее отображается заряд прямо на корпусе, а управляется она простым нажатием клавиши. За бритье отвечает тройная плавающая головка с защитой от защемления и надежной сеточкой. Последнюю, к слову, можно без труда найти на АлиЭкспресс, так что, обязательно докупите на будущее!

Цена: 2960 рублей

Бритва Xiaomi

Недорогая электрическая щетка

Недорогая электрическая щетка. Недорогая щетка, которую вы точно полюбите за ее функциональность. Фото.

Недорогая щетка, которую вы точно полюбите за ее функциональность

Помимо Oral-B есть масса крутых электрических щеток, пусть и от менее узнаваемых брендов! Например, эта: у нее приятный обтекаемый форм-фактор, за счет чего ее удобно держать в руке. Да и чистить зубы ею приятно, ведь в щетку встроено сразу 5 режимов чистки. Производитель не поленился и докинул в комплект кейс для хранения, а также чистящие насадки.

Цена: 1200 рублей

Электрическая щетка

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Мощный внешний аккумулятор

Мощный внешний аккумулятор. Повербанк выдает до 22 Вт, поэтому идеально подойдет для быстрой зарядки Айфона. Фото.

Повербанк выдает до 22 Вт, поэтому идеально подойдет для быстрой зарядки Айфона

Заметили, что повербанки стали стоить неприлично дорого? Тем не менее, исключения по-прежнему есть. Например, эта модель от Rocoren с емкостью в 10 000 мА*ч или 20 000 мА*ч. Она поддерживает все популярные протоколы, поэтому можно быстро зарядить и Айфон, и Андроид-смартфон.

Цена: от 1116 рублей (со скидкой продавца)

Недорогой повербанк

Портативный фонарик с аккумулятором

Портативный фонарик с аккумулятором. Этот крутой портативный фонарик легко носит даже в кармане. Фото.

Этот крутой портативный фонарик легко носит даже в кармане

Портативный фонарик — отличная покупка, которая не помешает каждому. Вдвойне хорошо, если он будет работать от аккумулятора да еще и обойдется недорого. Внутри есть не только основная светодиодная лампа, но и ультрафиолетовая! Сам гаджет занимает мало места и заряжается через Type-C. Фактически брелок, который можно всегда носить с собой.

Цена: 1400 рублей (со скидкой продавца)

Портативный фонарик

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