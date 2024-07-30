Хитовые товары со скидкой и быстрой доставкой для тех, кто давно не покупал на AliExpress

Несмотря на то, что АлиЭкспресс на сегодняшний день, пожалуй, самое популярное место для покупок, многие пользователи по разным причинам туда заходят все реже. Кому-то кажется, что там сплошь и рядом обман, а некоторые нашли другие места или просто начали экономить. Самое время прервать тишину и закупиться на Али! На маркетплейсе сильно снизились цены в последнее время, чем нужно обязательно воспользоваться! Выбрали ТОП-10 крутых товаров специально для тех, кто давно ничего не приобретал: пользуйтесь купонами продавца и экономьте!

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Умный чайник Xiaomi

Вскипятить воду, чтобы сделать ароматный чай или вкуснейший Дошик, вам поможет умный чайник Xiaomi. Это один из самых популярных гаджетов бренда уже много лет! Он имеет лаконичный дизайн с экраном и без лишних элементов, а также — встроенный датчик температуры. При необходимости он будет поддерживать жидкость в нужном состоянии и не начнет протекать, так как внутри него слой из нержавейки.

Цена: 4680 рублей

Чайник Xiaomi

Хороший планшет на Андроид

Не так давно был представлен Redmi Pad SE — недорогой, но очень хороший планшет на Андроид. Сейчас он стал еще дешевле! Менее чем за 14 000 рублей вы получаете устройство с мощным аккумулятором и дисплеем на 90 Гц, в котором ничто не выдает дешевизну. Работает он на чипе Snapdragon 680, а также имеет от 4 до 8 Гб оперативки для быстрой работы. Идеально подойдет для работы или повседневного использования

Цена: от 13 400 рублей

Планшет Redmi

Складное кресло для дачи

Дачный сезон в самом разгаре, поэтому не забудьте купить складное кресло. Оно отделано прочным дышащим материалом, не создающим дискомфорта — на таком приятно сидеть в знойный день, попивая прохладительный напиток! Для последнего, кстати, предусмотрен отдельный карман, а само кресло помещается в небольшой комплектный чехол и не занимает много места. Используйте купон на скидку, чтобы покупка была максимально выгодной!

Цена: 3280 рублей

Складное кресло

Стильная недорогая гирлянда

Устали от однообразия? Исправить это очень просто, украсив свой дом с помощью этой стильной гирлянды с круглыми лампочками. Она не боится ни воды, ни холода, поэтому ее можно оставить где-нибудь снаружи дачного домика на зиму. Продавец предлагает гирлянды на АлиЭкспресс разной длины — вам лишь нужно выбрать подходящую.

Цена: от 1120 рублей

Стильная гирлянда

Мощный недорогой повербанк

В последнее время у MoveSpeed на АлиЭкспресс очень хорошие скидки! Бренд предлагает крутой недорогой повербанк на 20 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки! Он выдает до 65 Вт мощности, то есть, от портативки можно запитать даже ноутбук! Производитель добавил в него сразу три разъёма USB-C и USB-A, чтобы у вас точно не возникло сложностей.

Цена: 3080 рублей

Мощный повербанк

Какую электробритву купить

Не можете определиться, какую недорогую бритву купить? Делайте выбор в пользу Enchen Victor — классной модели от суббренда Xiaomi. У нее три бреющих головки из нержавеющей стали, которые легко чистятся. Мощность движка составляет 3 Вт, чего достаточно даже густой растительности на лице, а аккумулятор заряжается через обычный Type-C — в этой недорогой электробритве минимум отличий от дорогих аналогов!

Цена: 970 рублей

Крутая бритва

Компактная портативная зарядка для смартфона

Кстати, если большой повербанк вам не нравится из-за форм-фактора, ваш вариант — эта компактная портативная зарядка. Она размером с кейс для наушников, но при этом имеет внушительную емкость в 5000 мА*ч, то есть, ровно на одну зарядку смартфона. Мощность составляет 20 Вт, поэтому можете смело купить эту зарядку для Айфон 15.

Цена: 2300 рублей

Компактная зарядка

Купить необычный смартфон

Помните, был такой мобильник Vertu? Раньше его могли себе позволить только реально богатые люди, а сейчас копию можно купить с одной зарплаты и не влезть в долги! Это Cubot Pocket 3 — недорогой смартфон с хорошим процессором, упакованный в компактный корпус с кожаной крышкой. У него даже есть NFC, не говоря уже про достаточно мощный аккумулятор. Можно смело купить такой телефон в подарок или просто так, тем более, что продавец дает на смартфон скидку по купону.

Цена: 10 800 рублей (без учета скидки)

Телефон Cubot

Беспроводные наушники с шумоподавлением

Давно мечтали о больших наушниках с хорошим звуком и шумоподавлением? Пора купить их, ведь это не так дорого как кажется! Рекомендую присмотреться к Ugreen HiTune Max 5c — они подойдут даже самым требовательным пользователям практически по всем критериям вплоть до качественных амбушюр. У нас, кстати, есть обзор на эту гарнитуру — обязательно прочтите.

Цена: 2687 рублей

Наушники Ugreen

Вкусный вьетнамский кофе

В последнее время становится популярным вьетнамский кофе. Если хотите разнообразить свой рацион, но не знаете, какой выбрать, рекомендую Ocean Blue с АлиЭкспресс. На странице продавца вы найдете упаковку нужной массы и помола — от мелкого до крупного. Покупатели высоко оценили этот сорт кофе, так что, добавьте его к себе в корзину и закажите при случае на пробу.

Цена: от 525 рублей

Очень вкусный кофе