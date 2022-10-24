Хорошая подборка товаров с АлиЭкспресс, которые сможет купить каждый

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Иван Герасимов 0

Многие зря не смотрят на главную страницу АлиЭкспресс: между прочим, там постоянно попадаются недорогие товары, которые нужны практически каждому из нас. Среди них регулярно попадаются реально полезные мелочи для дома, смартфона или для компьютера, о существовании которых порой и не задумываешься. Решили понаблюдать, что нам предлагает Али, и выбрали за неделю десяток полезных и дешевых товаров, которые обойдутся дешево. Присмотритесь — возможно, вам их тоже не хватало!

Нашли для вас реально полезные мелочи с Али, которые точно пригодятся

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Емкость для жидкого мыла

Смотрите, какие классные бутылочки для мыла!

Жидким мылом удобнее пользоваться, чем обычным, и даже дешевле: достаточно купить пятилитровую бутылку в ближайшем супермаркете — ее уж точно хватит надолго. Вот вам отличный дозатор, благодаря которому процесс станет еще проще — это лучше, чем использовать одноразовую бутылочку, которая все равно сломается.

Цена: 220 рублей

Симпатичная бутылочка для мыла

Дешевая блютуз колонка

Не забудьте выбрать цвет колонки на странице продавца!

Музыка сопровождает нас везде, помогает строить и жить. Чтобы любимые хиты звучали с любых носителей, возьмите в свой арсенал недорогую блютуз-колонку: в ней также есть слот для карт памяти, AUX и хороший аккумулятор. Мощность составляет 5 Вт, а слышно ее будет на расстоянии до 10 метров.

Цена: 230 рублей

Беспроводная колонка

Переходник для наушников

Приятно, что на Али есть такие приятные аксессуары по низкой цене

Многие по-прежнему используют проводные наушники, но проблема в том, что осталось мало смартфонов, у которых есть разъем для них. Чтобы не опростоволоситься, возьмите вот такой переходничок: стоит копейки, а пользы — хоть отбавляй!

Цена: 50 рублей

Переходник для наушников

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Хороший магнитный кабель

Магнитные наконечники все же имеют свойство теряться, так что, я бы заказал сразу пару дополнительных

Проблема любого кабеля для зарядки не только в том, что он быстро рвется, но еще и в его совместимости. Однако проблема легко решается с помощью магнитных наконечников: ловите отличный кабель KUULA со сменными насадками. В дополнение можно заказать другие насадки и выбрать длину до 2 метров.

Цена: 200 рублей

Кабель для зарядки с магнитным наконечником

Самая необычная флешка

На странице продавца доступно сразу несколько видов дизайна. Какой больше нравится вам?

Любая флэшка может выглядеть как угодно, а не только как однообразный кусок пластика. Возьмите себе забавный съемный носитель в виде человечков и других персонажей! Сверху она покрыта силиконом, а на странице продавца доступен объём до 64 Гб!

Цена: 240 рублей

Необычная флешка

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Стильные наручные часы

Часы выглядят стильно, но не броско, поэтому вряд ли кто-то будет сомневаться в их подлинности

Многие гонятся за умными часами от разных брендов или же выбирают наручный аксессуар подороже. Но смысл? Смарт-часы, как оказалось, далеко не такие уж и умные. Кроме того, они успели поднадоесть. Если вас посещает аналогичное чувство, вот вам классные часики. Стоят — сущие копейки, почти даром, но вряд ли кто-то об этом догадается. Главное, чтобы вам нравилось!

Цена: 270 рублей

Стильные часы недорого

Накладка на стену под ручку

Накладка проста и долговечна, а еще ее довольно просто заменить

К сожалению, современные квартиры проектируются не самыми дальновидными людьми, в результате чего дверь открывается вплотную к стене и бьется об нее ручкой. Если хотите хоть как-то нивелировать этот неприятный эффект, возьмите удобную накладку: выглядит она забавно и не выделяется, зато бережет стену и скрывает уже существующие вмятины.

Цена: 60 рублей

Накладка на стену под ручку

Недорогая водонепроницаемая сумка

Моя подруга пользуется такой очень давно. Говорит, что топчик за свои деньги!

Осень и зима — не помеха для любителей активного отдыха. Чтобы не намочить важные вещи, еду или смартфоны, используйте водонепроницаемую сумку: выберите объем на странице продавца, чтобы получилось спрятать туда спальник, одежду, обувь или гаджеты.

Цена: от 160 рублей

Водонепроницаемая сумка

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Магнитный доводчик на дверь

Установил такой доводчик в шкафчик в ванной, который не закрывался полностью. Доволен как слон

Помимо межкомнатных дверей неидеальна и мебель: это касается и старой, и новой. Двери в шкафах, бывает, не закрываются плотно, в результате чего внутрь попадают животные и могут что-нибудь порвать или уронить. Вот вам отличный доводчик, который решит эту проблему раз и навсегда. Кстати, подойдет и для небольших кухонных шкафчиков!

Цена: 120 рублей

Магнитный доводчик

Невидимые чернила для ультрафиолета

Чернила не видно без ультрафиолетовой подсветки, так что, можете смело ими пользоваться!

Хотите писать секретные послания или просто устроить розыгрыш? Ловите невидимые чернила! Надпись видно только при использовании ультрафиолета, поэтому вы можете рисовать ими даже на лицах спящих друзей или обоях — вряд ли кто-то об этом узнает кроме вас! Не забудьте выбрать нужный объём, чтобы хватило надолго!

Цена: от 90 рублей

Купить невидимые чернила

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Лонгриды для вас
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Жадины! Еще несколько производителей могут отказаться от комплектной зарядки

Помните, сколько шума было после того, как Apple перестала класть в комплект с iPhone зарядное устройство? Я бы даже назвал это волной хейта. В том числе и многие производители подкалывали американскую компанию, говоря в своей рекламе ”а у нас-то все нормально…”. Вот только в последующих поколениях моделей Samsung и Xiaomi, которые выступали активнее всего, тоже не было комплектной зарядки. Лично я считаю, что это хорошо, но многие со мной не согласятся. Тем более, что до недавнего времени положение бюджетных и средних смартфонов казалось стабильным. Теперь еще больше моделей могут остаться без зарядного устройства в комплекте.

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Отличные товары с AliExpress, если не знаете, что подарить

С каждым годом дарить подарки становится все труднее: полезные вещи дешевеют и каждый сам в силах себе их позволить. Но если идей совсем нет, то вот вам небольшая подсказка: собрали для вас 10 отличных товаров с AliExpress, которые будет рад получить каждый. Здесь и товары для дома, и для здоровья, а также классные аксессуары для смартфонов. Уверены, получатель будет счастлив, а вы угодите ему, не тратя слишком много денег. Товары очень крутые: придется решить, дарить их, оставить себе или раскошелиться, заказав сразу две штуки. Решать, конечно же, вам!

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