Хорошая подборка товаров с АлиЭкспресс, которые сможет купить каждый

Многие зря не смотрят на главную страницу АлиЭкспресс: между прочим, там постоянно попадаются недорогие товары, которые нужны практически каждому из нас. Среди них регулярно попадаются реально полезные мелочи для дома, смартфона или для компьютера, о существовании которых порой и не задумываешься. Решили понаблюдать, что нам предлагает Али, и выбрали за неделю десяток полезных и дешевых товаров, которые обойдутся дешево. Присмотритесь — возможно, вам их тоже не хватало!

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Емкость для жидкого мыла

Жидким мылом удобнее пользоваться, чем обычным, и даже дешевле: достаточно купить пятилитровую бутылку в ближайшем супермаркете — ее уж точно хватит надолго. Вот вам отличный дозатор, благодаря которому процесс станет еще проще — это лучше, чем использовать одноразовую бутылочку, которая все равно сломается.

Цена: 220 рублей

Симпатичная бутылочка для мыла

Дешевая блютуз колонка

Музыка сопровождает нас везде, помогает строить и жить. Чтобы любимые хиты звучали с любых носителей, возьмите в свой арсенал недорогую блютуз-колонку: в ней также есть слот для карт памяти, AUX и хороший аккумулятор. Мощность составляет 5 Вт, а слышно ее будет на расстоянии до 10 метров.

Цена: 230 рублей

Беспроводная колонка

Переходник для наушников

Многие по-прежнему используют проводные наушники, но проблема в том, что осталось мало смартфонов, у которых есть разъем для них. Чтобы не опростоволоситься, возьмите вот такой переходничок: стоит копейки, а пользы — хоть отбавляй!

Цена: 50 рублей

Переходник для наушников

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Хороший магнитный кабель

Проблема любого кабеля для зарядки не только в том, что он быстро рвется, но еще и в его совместимости. Однако проблема легко решается с помощью магнитных наконечников: ловите отличный кабель KUULA со сменными насадками. В дополнение можно заказать другие насадки и выбрать длину до 2 метров.

Цена: 200 рублей

Кабель для зарядки с магнитным наконечником

Самая необычная флешка

Любая флэшка может выглядеть как угодно, а не только как однообразный кусок пластика. Возьмите себе забавный съемный носитель в виде человечков и других персонажей! Сверху она покрыта силиконом, а на странице продавца доступен объём до 64 Гб!

Цена: 240 рублей

Необычная флешка

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Стильные наручные часы

Многие гонятся за умными часами от разных брендов или же выбирают наручный аксессуар подороже. Но смысл? Смарт-часы, как оказалось, далеко не такие уж и умные. Кроме того, они успели поднадоесть. Если вас посещает аналогичное чувство, вот вам классные часики. Стоят — сущие копейки, почти даром, но вряд ли кто-то об этом догадается. Главное, чтобы вам нравилось!

Цена: 270 рублей

Стильные часы недорого

Накладка на стену под ручку

К сожалению, современные квартиры проектируются не самыми дальновидными людьми, в результате чего дверь открывается вплотную к стене и бьется об нее ручкой. Если хотите хоть как-то нивелировать этот неприятный эффект, возьмите удобную накладку: выглядит она забавно и не выделяется, зато бережет стену и скрывает уже существующие вмятины.

Цена: 60 рублей

Накладка на стену под ручку

Недорогая водонепроницаемая сумка

Осень и зима — не помеха для любителей активного отдыха. Чтобы не намочить важные вещи, еду или смартфоны, используйте водонепроницаемую сумку: выберите объем на странице продавца, чтобы получилось спрятать туда спальник, одежду, обувь или гаджеты.

Цена: от 160 рублей

Водонепроницаемая сумка

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Магнитный доводчик на дверь

Помимо межкомнатных дверей неидеальна и мебель: это касается и старой, и новой. Двери в шкафах, бывает, не закрываются плотно, в результате чего внутрь попадают животные и могут что-нибудь порвать или уронить. Вот вам отличный доводчик, который решит эту проблему раз и навсегда. Кстати, подойдет и для небольших кухонных шкафчиков!

Цена: 120 рублей

Магнитный доводчик

Невидимые чернила для ультрафиолета

Хотите писать секретные послания или просто устроить розыгрыш? Ловите невидимые чернила! Надпись видно только при использовании ультрафиолета, поэтому вы можете рисовать ими даже на лицах спящих друзей или обоях — вряд ли кто-то об этом узнает кроме вас! Не забудьте выбрать нужный объём, чтобы хватило надолго!

Цена: от 90 рублей

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