Хорошие и недорогие товары с AliExpress, которые не стыдно подарить себе и близким этой зимой

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Иван Герасимов

В холодное время года запросы пользователей на АлиЭкспресс смещаются от обычных гаджетам к довольно специфическим. Чаще всего на маркетплейсе ищут товары, которые помогут держать форму, утеплиться и просто комфортно чувствовать себя на бодрящем морозе. Конечно же, всего не перечислить, но мы попытались выбрать десятку наиболее универсальных находок с Али, которые могут пригодиться этой зимой, наверное, всем. Смотрите: удобные наушники для прогулок на холоде, термокружка для горячих напитков, даже теплые носки! Все это можно смело подарить близким, но лучше — оставить себе!

Хорошие и недорогие товары с AliExpress, которые не стыдно подарить себе и близким этой зимой. Эти товары согреют вас холодной зимой! Фото.

Эти товары согреют вас холодной зимой!

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Недорогие блютуз-наушники

Недорогие блютуз-наушники. Наушники Redmi — топовый подарок самому себе на Новый год! Фото.

Наушники Redmi — топовый подарок самому себе на Новый год!

Зимой вы наверняка хотите отправиться гулять по лесу. Послушать любимый подкаст или альбом исполнителя помогут Redmi Buds 3 Lite на основе Bluetooth 5.2 и мощной батареи, автономности которой хватит аж на 18 часов воспроизведения. Большой плюс — форм-фактор наушников, за счет которого они обеспечивают удобную посадку и хорошее звучание!

Цена: 990 рублей

Недорогие наушники

Крутая поясная сумка

Крутая поясная сумка. Эта поясная сумка — топчик и особенно пригодится зимой. Фото.

Эта поясная сумка — топчик и особенно пригодится зимой

Куда положить телефон или ключи во время прогулки или встречи с друзьями? Можно в эту недорогую поясную сумку: она имеет компактные размеры, держит форму и имеет несколько карманов. Можно сложить туда все гаджеты, чтобы не носить в карманах брюк!

Цена: 600 рублей

Поясная сумка

Недорогой повербанк для телефона

Недорогой повербанк для телефона. Мощный повербанк пригодится вам зимой, чтобы вернуть к жизни смартфон. Фото.

Мощный повербанк пригодится вам зимой, чтобы вернуть к жизни смартфон

Оперативно зарядить телефон, севший на морозе, поможет этот повербанк с высокой оценкой пользователей. Помимо традиционных USB-A и Type-C в нем есть даже индикатор заряда. Вам лишь остается выбрать емкость — 10 000 мА*ч или 20 000 мА*ч. Таких цен не встретить даже на АлиЭкспресс — скорее забирайте!

Цена: 860 рублей

Мощный повербанк

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Теплые носки Xiaomi

Теплые носки Xiaomi. Комплект носков стоит как в магазине, а носится намного дольше. Фото.

Комплект носков стоит как в магазине, а носится намного дольше

Xiaomi выпускает все — даже носки! Присмотритесь к этим хлопковым: в комплект входит сразу три пары, которые согреют ноги этой зимой и прослужат дольше дешевых аналогов, хотя цена та же, что и в офлайн-рознице.

Цена: 900 рублей

Комплект носков Xiaomi

Дешевая гирлянда на Новый год

Дешевая гирлянда на Новый год. Гирлянда стоит сущие копейки, зато позволяет сэкономить на украшении дома к праздникам. Фото.

Гирлянда стоит сущие копейки, зато позволяет сэкономить на украшении дома к праздникам

Украсить дом к праздникам не так уж дорого. Вот дешевая гирлянда, которую можно взять за сущие копейки. Она работает от батареек и экономит ваши деньги, а перед заказом вам нужно лишь выбрать длину и количество лампочек.

Цена: от 45 рублей

Недорогая гирлянда

Крутая настольная лампа с пультом

Крутая настольная лампа с пультом. Настольная лампа управляется с пульта, позволяя менять температуру свечения. Фото.

Настольная лампа управляется с пульта, позволяя менять температуру свечения

В холодное время года темнеет намного раньше, чем весной или летом. Можете купить эту удобную лампу с аккумулятором и USB-зарядкой менее чем за 1000 рублей! В комплект входит пульт управления, благодаря которому можно легко менять уровень подсветки и температуру свечения.

Цена: 900 рублей

Настольная лампа

Электробритва Xiaomi

Электробритва Xiaomi. Эта бритва Xiaomi намного проще и надежнее, чем магазинные аналоги. Фото.

Эта бритва Xiaomi намного проще и надежнее, чем магазинные аналоги

Электробритва — всегда отличный подарок. Вдвойне круче, когда он обходится дешево. Вот отличная модель с плавающей головкой и защитой от защемления, которая не травмирует владельца. А еще в нее встроен аккумулятор, которого хватит на час непрерывной работы и есть зарядка через Type-С.

Цена: 980 рублей

Крутая бритва Enchen

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Крутая термокружка для напитков

Крутая термокружка для напитков. Термокружка идеально подходит не только для кофе, но и для супов и бульонов. Фото.

Термокружка идеально подходит не только для кофе, но и для супов и бульонов

Возьмите любимый кофе или чай с собой — вот вам для этого недорогая термокружка! У нее оригинальный дизайн и надежная конструкция, за счет которой жидкость точно не прольется. Температура сохраняется даже спустя 4 часа — не все аналоги так умеют!

Цена: 700 рублей

Термокружка-непроливайка

Недорогие хорошие смарт-часы

Недорогие хорошие смарт-часы. Смарт-часы Hoco ничем не уступают аналогам, зато стоят намного дешевле. Фото.

Смарт-часы Hoco ничем не уступают аналогам, зато стоят намного дешевле

Нашли для вас недорогие смарт-часы Hoco с шикарной начинкой: у них крупный AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма, поддержка звонков и мощный аккумулятор, которого при активном использовании. Из функций контроля за здоровьем есть все основное, включая уровень кислорода в крови. Забирайте, пока не подорожали!

Цена: 2280 рублей

Смарт-часы HOCO

Дешевые кухонные весы

Дешевые кухонные весы. С этими кухонными весами вы точно не поправитесь и не съедите лишнего за новогодним столом! Фото.

С этими кухонными весами вы точно не поправитесь и не съедите лишнего за новогодним столом!

Подарок вовсе не обязательно должен быть дорогим. Самое главное — практичность! Вот недорогие кухонные весы, с помощью которых вы или ваш близкий, следящий за своей фигурой будет взвешивать нужное количество еды. Пригодится просто для того, чтобы добавлять в блюдо нужное количество ингредиента! Цена — смех, а пользы — хоть отбавляй.

Цена: 760 рублей

Кухонные весы

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