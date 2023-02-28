Хорошие товары с АлиЭкспресс, которые я опробовал сам и вам советую вам

АлиЭкспресс полон отличных товаров, которые мы хоть раз да покупали. Но если спросить кого-то из друзей, стоит ли покупать тот или иной гаджет, скорее всего, внятного совета вам не дадут. Вот 10 хороших товаров по невысокой цене, которые проверены лично: здесь есть и аксессуары для смартфона, и товары для дома, и просто приятные мелочи, которыми мы пользуемся ежедневно. Вдвойне приятно, что на эти покупки не нужно отдавать ползарплаты — на АлиЭкспресс они традиционно дешевле, чем в обычных магазинах.

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Картридер для флешки

Наверное, нет человека, который бы не отказался от съемных носителей в 2023 году. Чтобы флешку из телефона всегда можно было открыть на компьютере, используйте этот кардридер от Ugreen: он обеспечит высокурю скорость чтения, а с помощью карабинчика его можно прицепить к брелоку или смартфону.

Цена: 470 рублей

Картдридер Ugreen

Чехол для Самсунг

Samsung Galaxy A-серии — отличный выбор на все времена! Несмотря на то, что это недорогие смартфоны, лучше сразу же после покупки обеспечить им защиту в виде чехла. Нашли для вас большой выбор надежный чехлов на любые модели этой линейки из силикона, которые защитят устройство и от грязи, и от ударов, и от влаги.

Цена: 140 рублей

Чехол для Самсунг

Нужно ли выключать приставку со Смарт ТВ на ночь

Недорогой картхолдер

В 2023 году вовсе не обязательно носить с собой весь кошелек — можно обойтись картхолдером! Вот отличный аксессуар, который я купил еще в прошлом году: в него входит сразу несколько самых нужных карт, а в кармашек посередине можно спрятать наличку или чеки.

Цена: 290 рублей

Картхолдер дешево

Водонепроницаемый чехол для смартфона

Собираетесь на отдых? Не забудьте про водонепроницаемый чехол от Baseus: телефон точно будет в безопасности, если соберетесь в бассейн или на пляж: аксессуар подходит для любого устройства с диагональю до 7.2 дюйма.

Цена: 790 рублей

Чехол для телефона

Недорогие блютуз-наушники

Подарил маме эти наушники Oppo для прослушивания музыки и разговоров по телефону — она осталась очень довольна! Хорошо сидят в ушах, не выпадают, Bluetooth 5.2 позволяет быстро коннектиться со смартфоном, а заряд держат почти сутки, если учитывать еще и кейс. Лучше за эти деньги точно не найти.

Цена: от 1470 рублей

Наушники Oppo

Теперь Apple — для бедных. Смартфоны Xiaomi стали дороже iPhone, и этому есть только одно объяснение

Защитное стекло для Poco X5 Pro

Poco X5 Pro — одна из самых популярных моделей смартфонов на сегодняшний день. Если купили себе его — поздравляем! Не забудьте запастись хорошим защитным стеклом: у этого продавца комплект состоит из 2 штук, а еще в подарок он дает защиту для камеры!

Цена: 150 рублей

Защитное стекло для Poco

Приставка со Смарт ТВ

Android-приставки позволяют сделать из старого телевизора Smart TV — нужен всего лишь HDMI-разъём! Приставка Realme не требует дополнительной настройки и работает очень быстро: 1 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти хватает для любых задач, 4-ядерный процессор справится даже с играми.

Цена: 2750 рублей

Приставка Realme

Недорогой адаптер для зарядки

Говорят, дешевые адаптеры для зарядки с Али покупать не стоит, но есть действительно хорошие аксессуары. Например, этот: пользуюсь этим адаптером уже второй год и заряжаю все подряд без проблем — рекомендую вам.

Цена: 300 рублей

Зарядка на 40 Вт

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Дешевый кабель Type-C

А вдобавок к адаптеру еще и взял хороший кабель с нейлоновой оплеткой — сразу на 2 метра, но это опционально. Штекер приделан на совесть и не начинает шататься спустя несколько месяцев. На странице есть несколько вариантов — выберите тот, который больше подходит вам.

Цена: от 230 рублей

Кабель для зарядки

Хороший вертикальный пылесос

И еще один классный гаджет, который я просто не могу вам не посоветовать — пылесос Deerma DX115C. В комплекте есть сразу 3 насадки для разных поверхностей, а сам пылесос выдает до 28 000 оборотов в минуту, собирая вообще все с пола. Легко сбрасывать мусор из резервуара и управлять самим пылесосом — он весит всего 2 кг!

Цена: 2120 рублей

Ручной пылесос Deerma