Хорошие товары с АлиЭкспресс по низкой цене и с быстрой доставкой, которые хочется купить не глядя

Многие товары на АлиЭкспресс разлетаются как горячие пирожки: продавцы только и успевают повышать на них цены из-за высокого спроса. Сложно сказать, какие к ним относятся. В первую очередь, электроника и аксессуары для смартфона. Однако есть и ряд других покупок, которые греют душу покупателя одним своим видом. Вы только взгляните на этот переносной мангал для шашлыка! Или крутые наушники Realme с мощным аккумулятором! Разве их не хочется купить здесь и сейчас? Скорее смотрите, что можно приобрести на АлиЭкспресс со скидкой и быстрой доставкой, порадовав себя.

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Крутой картхолдер из карбона

Кошельки вновь стали актуальными после отключения бесконтактной оплаты со смартфона. Хотите самый практичный вариант? Так вот же он: отличный картхолдер из углепластика, в который поместится большое количество содержимого! У него есть клипса, благодаря которой акесессуар можно прицеплять к разным поверхностям, а карточкам внутри не страшно никакое воздействие.

Цена: 920 рублей

Крутой картхолдер

Хорошие смарт-часы с ответом на звонок

Одна из важнейших функций смарт-часов — ответы на звонки, за исключением отслеживания активности и самочувствия. Вы не поверите, но на это способны даже дешевые умные часы! Мы нашли как раз такую модель, которая позволит отвечать на вызовы с запястья и просматривать уведомления. Естественно, они поддерживают практически все функции по наблюдению за здоровьем.

Цена: 2600 рублей

Смарт-часы недорого

Недорогие наушники с мощным аккумулятором

Realme TechLife Buds T100 — хорошие беспроводные наушники в 2024 году. Модель обладает симпатичным дизайном, а также мощным аккумулятором — его автономности должно хватит на 28 часов работы. Стоит ли говорить, что это отличная гарнитура для любого смартфона? Как минимум, за счет цены и мощного Bluetooth 5.3, который экономит заряд и защищает от помех.

Цена: от 2350 рублей

Наушники Realme

Противоударный смартфон с хорошим процессором

Oscal S80 — отличный защищенный смартфон, которым не стыдно пользоваться каждый день. Несмотря на суровый внешний вид, он обладает неплохими характеристиками. Так, здесь проверенный временем процессор MediaTek Helio G85 и сразу 10 Гб оперативной памяти, что встретишь далеко не в каждом устройстве! Но самое главное — мощный аккумулятор на 13 000 мА*ч!

Цена: от 17 400 рублей

Противоударный телефон

Недорогой городской рюкзак

Городской рюкзак — один из главных атрибутов современного человека. Если вы думали, что он стоит дорого, то сильно ошибались: например, эта утилитарная модель Mark Ryden обойдется заметно дешевле аналогов. За эту сумму получаете минималистичный дизайн, высококачественные материалы и сразу несколько отделений внутри.

Цена: от 3450 рублей

Городской рюкзак

Дешевый планшет на Андроид

Недорогой Андроид-планшет — прекрасный гаджет на каждый день. Не верите? Его можно смело превратить в читалку, навигатор для авто или использовать для учебы. В конце концов, это отличный пульт для управления умным домом! Эта модель как раз идеально подойдет для повседневных задач.

Цена: от 5200 рублей

Планшет на Андроид

Выдвижной кабель для зарядки

Практически любой кабель для зарядки перетирается, когда владельцы складывают его неправильно. Избежать преждевременного износа и продлить срок службы может эта выдвижная зарядка Baseus. Она легко сворачивается в рулетку, экономит место и помещается в карман джинсов.

Цена: 1050 рублей

Кабель для зарядки

Сетевой фильтр с кабелем

Этот сетевой фильтр с кабелем — настоящее спасение для гаджетоманов. Трехметровый кабель подключается к Сети, а переноска, в которой также есть USB-разъёмы, легко размещается на столе. При желании можно отключить питание, нажав на кнопку.

Цена: 1900 рублей

Сетевой фильтр с USB

Портативный гриль для барбекю

Шикарный подарок для фанатов барбекю — переносной многоразовый гриль. Его можно смело брать с собой в поездки и готовить сочное мясо на углях сразу на несколько человек. Он легко чистится и закрывается на замок, а также имеет устойчивые ножки.

Цена: 1500 рублей

Компактный гриль

Фонарь для велосипеда

Велосезон приближается — не забудьте порадовать железного коня крутым акссессуаром. Рекомендую этот мощный светодиодный фонарь: он упакован в алюминиевый корпус и имеет мощную батарею, а также защиту от воды. Мощность ламп позволяет видеть перед собой пространство в радиусе 150 метров, а при необходимости можно выбрать более продвинутую версию.

Цена: 1300 рублей

Мощная фара