Как быстрее всего зарядить смартфон. Проводом или без провода — взял

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Артем Сутягин 0

Быстрая зарядка смартфона в последнее время стала какой-то манией. Это не самое плохое явление современности, но иногда кажется, что это словосочетание звучит слишком часто. Особенно, когда дело доходит до ультрабюджетных моделей, которые заряжаются от силы на 10% быстрее, чем раньше, но это все равно ”быстрая зарядка”. Так они и пишут в рекламных материалах. Но как на самом деле быстрее всего зарядить телефон? Мы не будем углубляться в тонкости того, что надо включить авиарежим или выключить телефон. Вместо этого я расскажу, какое влияние на скорость зарядки оказывает выбор типа зарядного устройства и можно ли без провода заряжать устройство так же быстро, как при прямом подключении к розетке.

зарядка

Классический проводной способ зарядки пока еще актуален, но беспроводная зарядка становится все более интересной.

Как быстрее зарядить смартфон

Технология быстрой зарядки — это сложный процесс, основанный на разных стандартах и технологиях. Даже привычная проводная зарядка может иметь совершенно разные стандарты, которые будут совместимы друг с другом лишь отчасти. То есть зарядка будет идти, но контроллеры в адаптере питания и смартфоне не смогут ”говорить на одном языке”, чтобы обеспечить правильную настройку мощности, и будет выбираться минимальный (безопасный) вариант, а о скорости придется забыть.

Чтобы сравнить скорость, надо все делать в рамках одного стандарта. Для этого наши коллеги из Androidauthority провели небольшой эксперимент, результаты которого вызвали большой интерес и ими хотелось бы поделиться. Они решили проверить, насколько быстрой стала новейшая беспроводная зарядка.

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Зарядка OnePlus 9

Для этого они взяли OnePlus 9 Pro, беспроводную зарядку Warp Charge 50, более старую беспроводную связь Warp Charge 30, проводную Warp Charge 60 и зарядное устройство USB Power Delivery, чтобы увидеть, как разная мощность и разный тип доставки энергии будут влиять на скорость зарядки. Пусть это и есть испытания с рамках только одного смартфона, но они будут отражать картину скорости зарядки в целом.

Проводная зарядка 60 Вт — самый быстрый вариант, но его преимущество не такое большое. Для полной зарядки OnePlus 9 Pro потребовалась 31 минута, что всего на несколько минут быстрее, чем результат беспроводной зарядки на 50 Вт — 39 минут.

OnePlus 9 Pro

Для эксперимента взяли OnePlus 9 Pro.

Тут интересно даже не то, что более мощная зарядка делает свое дело быстрее — это логично — а то, что беспроводная зарядка стала действительно быстрой и может потягаться с проводной в скорости.

Если говорить о том, сколько заряда набирается, то экспериментально было установлено, что за 15 минут в первом случае было набрано 60%, а во втором — 42% заряда. Оба показателя в целом очень неплохие.

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Для полноты эксперимента было взято старое беспроводное зарядное устройство OnePlus на 30 Вт. Только так можно было узнать, насколько новый способ питания быстрее, чем старый. Его результат предсказуемо был хуже — 48 минут. В целом это тоже хороший результат, но на фоне новых технологий это не впечатляет.

Провели испытания и более медленной зарядки — Power Delivery на 18 Вт. Это примерно соответствует той скорости заряда, которую могут предложить Google Pixel и iPhone 12. От такого адаптера смартфон получилось зарядить до 100% уже за 69 минут. Этот результат сильно отстает от предыдущих измерений. В целом это тоже не запредельно медленно, но когда есть более быстрая зарядка, хочется пользоваться ей.

зарядка

Сводный результат эксперимента.

На что влияет мощность зарядки

Эксперимент показал, что мощность зарядки нельзя недооценивать. Именно она прямо влияет на то, как быстро ваш телефон получит 100% заряда. С современными технологиями можно забыть о том, что такое ночная зарядка. Можно просто подключаться к розетке, пока с утра собираешься выйти из дома. Этого времени большинству пользователей хватит для полной зарядки телефона.

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А еще наглядно видно, что некоторые беспроводные варианты уже работают быстрее некоторых проводных. Это удобно и увеличение скорости только поспособствует росту популярности беспроводной зарядки.

зарядка

Беспроводная зарядка уже научилась работать очень быстро.

Типы беспроводной зарядки

Конечно, OnePlus — не единственная компания, предлагающая очень быструю беспроводную зарядку. Huawei имеет собственную технологию с мощностью 50 Вт, Xiaomi может похвастаться беспроводной док-станцией на 55 Вт, а AirVooc от Oppo выдает колоссальные 65 Вт. Конечно, все они работают только с одноименными смартфонами, но результат впечатляет, и купить лишнюю зарядку для его достижения не является такой большой проблемой. Тем более, на фоне цены смартфонов, которые ее поддерживают, цена такой зарядной станции не настолько велика.

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Пока рано говорить о том, что человечество откажется от проводной зарядки. Так же нельзя говорить о едином стандарте беспроводной зарядки. Все производители хотят показать, как у них все хорошо и быстро. Для этого надо делать что-то свое, и объединение усилий с конкурентами — плохой выбор в этом сражении.

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