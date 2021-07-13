Как и чем правильно заряжать свой телефон на Android

Зарядка – это, пожалуй, одна из самых тривиальных и в то же время сложных процедур, которым подвергаются наши смартфоны. Тривиальных – потому что мы делаем это каждый день и не особо задумываемся над этим. А сложных – потому что не все знают, как правильно заряжать смартфон. Ведь эта процедура не сводится всего лишь к подключению аппарата к розетке электропитания. Чтобы правильно зарядить своё устройство и сохранить его аккумулятор в строю как можно дольше, нужно подобрать соответствующие аксессуары.

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Какой зарядник лучше для телефона

Начнём с банального, с адаптера питания. Несмотря на то что современные смартфоны поголовно поддерживают быструю зарядку, только считанное количество способно заряжаться на мощностях свыше 20 Вт. Абсолютное большинство используют базовый стандарт быстрой зарядки, которая позволяет им восполнить энергию аккумулятора примерно за 40-60 минут.

Поэтому я считаю, что нет смысла переплачивать за более мощное ЗУ. Куда лучше купить что-то максимально простое, но надёжное. Для меня это 20-ваттный зарядник от Ugreen, который я купил на распродаже всего за 380 рублей. Это почти вдвое дешевле его обычной цены – уж поверьте мне, я давно на него поглядывал, но всё жалел выкладывать 700 рублей.

Купить зарядку Ugreen

Вот основные преимущества этого зарядника:

Поддержка USB-PD, Quick Charge 2.0, 3.0 и 4.0;

Выход USB-C (подойдёт для самых разных устройств);

Защита от перепадов напряжения электричества;

Защита от перегрева внутренних компонентов;

Поддержка широкого спектра профилей питания;

Сертификация по стандарту MFi от компании Apple.

Не заряжает кабель. Что делать

Но для зарядника нам нужен ещё и нормальный провод. Обычно все советуют кабели в тканой или металлической оплётке. Но мне они не нравятся. Ткань со временем начинает лохматиться, а на металле образуются заусенцы, которые царапают и мебель, и само устройство, и иногда даже одежду. Поэтому для себя я выбрал вот такой кабель.

Он называется «кабель с регулируемой длиной», а его суть состоит в том, что вы можете отрезать от него столько, сколько вам нужно. Но мне он понравился в первую очередь тем, что, если вдруг в процессе использования внутри кабеля образуются заломы, препятствующие прохождению тока, я смогу просто отрезать повреждённый фрагмент.

Купить режущийся кабель

Стоит такая штука недорого – от 100 до 250 рублей в зависимости от коннектора: USB-C – дешевле, Lightning – дороже. Но в любом случае это довольно доступно. Поэтому можно закупиться про запас партией таких кабелей и не знать горя всю жизнь. Главное – помните, что резать кабель можно только тогда, когда он отключён от сети.

Зарядник со встроенной батареей

Не знаю, как вам, но мне время от времени приходится выбираться из дома на дачу, где периодически случаются отключения света. Соответственно, возможности зарядить смартфон в таких условиях банально нет. Тем смешнее, что LTE там ловит стабильно, а вот банального электричества очень часто не бывает.

Поэтому я купил себе вот такую зарядку со встроенным аккумулятором. Стоит она дороже, чем блок питания от Ugreen, но зато и возможностей у неё куда больше. По сути, это 2 в 1: зарядное устройство и пауэрбанк. Когда электричество есть – я использую его как обычный зарядник. Но в это время он сам напитывается энергией, которой я пользуюсь, когда свет всё-таки отключают.

Купить ЗУ с батареей

Ёмкость встроенной в ЗУ батареи составляет 10 000 мА*ч. Так что её хватает на 2 полных зарядки смартфона и на 1,5 цикла зарядки планшета или ноутбука. Причём в режиме пауэрбанка зарядка идёт довольно бодро – практически на той же скорости, что и в режиме блока питания. Благо, выходная мощность позволяет.

Зачем нужна умная розетка

Наверное, вы в курсе, что зарядка в течение всей ночи вредит нашим смартфонам. Вернее, их аккумуляторам, которые от этого начинают быстрее изнашиваться. Дело в том, что в течение всей ночи они испытывают микропотери энергии, которую вынуждены непрерывно восполнять, и это лишает нас лишних циклов перезарядки.

Поэтому, чтобы не допускать преждевременной порчи аккумулятора, я использую умную розетку с программируемым временем отключения. Вы просто задаёте автоматизацию на отключение через час, и по прошествии заданного времени она самостоятельно отключается, прекращая подачу питания. Она очень крута и недорога – всего 500 рублей.

Купить умную розетку

По факту, это не совсем розетка, а скорее умный переходник. Но тем и лучше – его не нужно встраивать в стену, не нужно ничего штробить и переподключать. Достаточно привязать этот переходник к Google Ассистенту, настроить автоматизации и управлять ей голосом. Причём благодаря этому переходнику можно сделать умным вообще любое устройство в доме.

Какую беспроводную зарядку купить

Ну, и напоследок поделюсь, наверное, лучшей беспроводной зарядкой, которая годится вообще для всего. Ну, как для всего – для смартфона и беспроводных наушников. Не обращайте внимания, что на фотографиях везде даны AirPods. Эта станция заряжает вообще любые наушники с поддержкой беспроводной зарядки.

Она представлена в двух вариантах – прозрачном и матово-белом. Для себя я предпочёл матовый, она больше подходит к скандинавскому стилю моей мебели из Икеа. Но с функциональной точки зрения они не отличаются друг от друга ни на йоту: выходная мощность 15 Вт, умная защита от перегревов и перепадов напряжения, поддержка разных профилей питания.

Купить беспроводную зарядку

Но особенно круто, что эта штука умеет одновременно заряжать сразу два смартфона. Несмотря на то что одна площадка вроде бы предназначена для наушников, она использует ту же технологию Qi. Правда, учитывайте, что скорость зарядки из-за этого упадёт раза в 1,5-2. Но в целом за удобство можно и пожертвовать скоростью – здоровее будет батарея.