Беспроводные наушники никогда не заменят нам проводные, но это не значит, что они плохи. Они лучше подходят для спорта, не стесняют движения, а в зимний период провод не болтается снаружи — наушники отлично сидят в ушных раковинах и не выпадают благодаря головному убору. У тех, кто только перешел с проводных, зачастую возникает вопрос: как подключить наушники к телефону и настроить их? На самом деле здесь есть множество нюансов: от этого зависит, насколько удобно будет пользоваться наушниками. Кроме того, настройка влияет на качество звука, а еще на жесты, которые в них предустановлены для удобной навигации по плейлисту. Составили небольшой гайд по подключению и настройке беспроводных наушников.

Подключение наушников к телефону

Несмотря на то, что все наушники подключаются к смартфону примерно по одной схеме, есть определенные нюансы. Например, AirPods подключаются к iPhone по одному сценарию, а наушники других производителей — по другому. Рассказываем, как это делается в большинстве случаев.

Достаньте наушники из упаковки.

Откройте зарядный кейс: если не горит индикатор, значит, их необходимо зарядить.

Если наушники заряжены , то переведите их в режим сопряжения, зажав на несколько секунд основную кнопку.

, то переведите их в режим сопряжения, зажав на несколько секунд основную кнопку. Проверьте Bluetooth на смартфоне : включите, если он был выключен.

: включите, если он был выключен. В Настройках Bluetooth выберите подключаемые наушники из списка и нажмите для соединения.

Как правило, без лишних проблем подключаются недорогие наушники Xiaomi Redmi AirDots 2, а еще они просты и понятны в использовании.

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Почему наушники не подключаются к телефону

К сожалению, первое подключение не всегда проходит гладко. Не переживайте, это решаемо. В чем же дело?

Перезагрузите Bluetooth на телефоне . Иногда смартфон не сразу находит подключаемый аксессуар — помогает перезагрузка.

. Иногда смартфон не сразу находит подключаемый аксессуар — помогает перезагрузка. Проверьте уровень заряда наушников . Даже низкий заряд может стать причиной того, что гарнитура работает некорректно.

. Даже низкий заряд может стать причиной того, что гарнитура работает некорректно. Если наушники отображаются подключенными, но звука по-прежнему нет, отключите аксессуар от смартфона и нажмите «Забыть устройство». Подключите заново.

Иногда помогает сброс наушников до заводских настроек . Обычно для этого достаточно зажать кнопку сопряжения, но у разных моделей функция может работать по-своему.

. Обычно для этого достаточно зажать кнопку сопряжения, но у разных моделей функция может работать по-своему. Скачайте фирменное приложение. У большинства наушников есть фирменные приложения, в котором можно управлять аксессуаром: удалять его, переименовывать или подключать.

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Приложение для беспроводных наушников

Многие наушники имеют специальное приложение, которое расширяет функциональность устройства. Оно есть у наушников JBL, Bowers and Wilkins, Bose и Jabra. Что в нем можно настраивать?

Менять имя устройства;

Активировать шумоподавление;

Выбирать настройки эквалайзера, эффекты;

Назначать жесты управления: ответ на звонок, переключение трека на следующий/предыдущий, паузу, вызывать голосового ассистента.

Лучше всего настраиваются наушники Jabra: они стоят недорого, а звучат лучше всяких AirPods.

Классные наушники Jabra

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Как подключить наушники к телевизору

TWS-наушники хороши тем, что совместимы с телевизорами со Smart TV. Это позволяет подключать их для просмотра фильмов или игр на приставке на большом экране, получая персональный отличный звук. Читатели нашего Telegram-чата недавно спрашивали, как подключить наушники к телевизору. Сделать это очень просто: рассказываем, как подключить наушники к Android TV.

Включите телевизор, откройте «Больше настроек»;

Выберите «Пульты и аксессуары»;

Проверьте «Видимость устройства»: она должна быть включена;

Нажмите «Добавить устройство»: зажмите клавишу сопряжения на наушниках и нажмите «Ок» на телевизоре.

Готово! Выберите устройство и добавьте его в список. Теперь можете смотреть YouTube на Android TV в любимых наушниках. Лучше всего смотреть телевизор именно в полноразмерных наушниках: в них чище звук и не устают уши. Лично я использую для просмотра фильмов JBL Tune 760NC и вам рекомендую. По ссылке ниже есть классный вариант со скидкой!

Наушники JBL для Android TV

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Как настроить звук в наушниках на телефоне

Во многих современных TWS-наушниках есть режим шумоподавления. В зависимости от модели может быть до трех уровней: отключенное шумоподавление, активное и режим прозрачности. Несмотря на то, что шумодав убирает посторонние окружающие звуки, позволяя наслаждаться музыкой или подкастом, его не стоит использовать постоянно: у многих от него начинает болеть голова, а еще с включенным шумоподавлением опасно ходить по улице.

Из-за отсутствия окружающих звуков можно не услышать приближающийся общественный транспорт или элементарно споткнуться о препятствие, увлекшись звучанием. Еще постоянно включенное шумоподавление разряжает аккумулятор из-за нагрузки на процессор — лучше чередовать ее с режимом прозрачности.

Не забудьте настроить эквалайзер в наушниках: это делается либо через стандартные настройки Android, либо через ваше музыкальное приложение, а еще через фирменное приложение для наушников. Выберите необходимый пресет или ручные настройки, а также попробуйте дополнительные встроенные эффекты, например, 3D-звучание — это помогает улучшить звук, убрав лишние шумы или, наоборот, улучшив звучание трека. Подробнее о том, почему важно настраивать эквалайзер, читайте здесь.

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Важно настроить жесты для беспроводных наушников: они позволят вам переключать музыку, активировать шумоподавление, отвечать на звонки. Они работают по-разному: у некоторых наушников нажатием на сенсор, у других — нажатием на ножку наушника. В полноразмерных наушниках можно встретить управление нажатием на клавишу — наиболее привычный и надежный способ. Например, в наушниках JBL

Надеемся, теперь у вас получится правильно настроить беспроводные наушники для отличного прослушивания. А если любите погромче, то мы нашли для вас 10 крутых Bluetooth-колонок до 1000 рублей.