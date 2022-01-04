Как подключить наушники к телефону

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Иван Герасимов 1

Беспроводные наушники никогда не заменят нам проводные, но это не значит, что они плохи. Они лучше подходят для спорта, не стесняют движения, а в зимний период провод не болтается снаружи — наушники отлично сидят в ушных раковинах и не выпадают благодаря головному убору. У тех, кто только перешел с проводных, зачастую возникает вопрос: как подключить наушники к телефону и настроить их? На самом деле здесь есть множество нюансов: от этого зависит, насколько удобно будет пользоваться наушниками. Кроме того, настройка влияет на качество звука, а еще на жесты, которые в них предустановлены для удобной навигации по плейлисту. Составили небольшой гайд по подключению и настройке беспроводных наушников.

Рассказываем, как подключить наушники к телефону и настроить их

Подключение наушников к телефону

Несмотря на то, что все наушники подключаются к смартфону примерно по одной схеме, есть определенные нюансы. Например, AirPods подключаются к iPhone по одному сценарию, а наушники других производителей — по другому. Рассказываем, как это делается в большинстве случаев.

Самые недорогие и понятные наушники

  • Достаньте наушники из упаковки.
  • Откройте зарядный кейс: если не горит индикатор, значит, их необходимо зарядить.
  • Если наушники заряжены, то переведите их в режим сопряжения, зажав на несколько секунд основную кнопку.
  • Проверьте Bluetooth на смартфоне: включите, если он был выключен.
  • В Настройках Bluetooth выберите подключаемые наушники из списка и нажмите для соединения.

Как правило, без лишних проблем подключаются недорогие наушники Xiaomi Redmi AirDots 2, а еще они просты и понятны в использовании.

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Почему наушники не подключаются к телефону

Разбираемся, почему наушники не подключаются к смартфону

К сожалению, первое подключение не всегда проходит гладко. Не переживайте, это решаемо. В чем же дело?

  • Перезагрузите Bluetooth на телефоне. Иногда смартфон не сразу находит подключаемый аксессуар — помогает перезагрузка.
  • Проверьте уровень заряда наушников. Даже низкий заряд может стать причиной того, что гарнитура работает некорректно.
  • Если наушники отображаются подключенными, но звука по-прежнему нет, отключите аксессуар от смартфона и нажмите «Забыть устройство». Подключите заново.
  • Иногда помогает сброс наушников до заводских настроек. Обычно для этого достаточно зажать кнопку сопряжения, но у разных моделей функция может работать по-своему.
  • Скачайте фирменное приложение. У большинства наушников есть фирменные приложения, в котором можно управлять аксессуаром: удалять его, переименовывать или подключать.

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Приложение для беспроводных наушников

Многие наушники имеют специальное приложение, которое расширяет функциональность устройства. Оно есть у наушников JBL, Bowers and Wilkins, Bose и Jabra. Что в нем можно настраивать?

Наушники Jabra можно как следует настроить через фирменное приложение

  • Менять имя устройства;
  • Активировать шумоподавление;
  • Выбирать настройки эквалайзера, эффекты;
  • Назначать жесты управления: ответ на звонок, переключение трека на следующий/предыдущий, паузу, вызывать голосового ассистента.

Лучше всего настраиваются наушники Jabra: они стоят недорого, а звучат лучше всяких AirPods.

Классные наушники Jabra

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Как подключить наушники к телевизору

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TWS-наушники хороши тем, что совместимы с телевизорами со Smart TV. Это позволяет подключать их для просмотра фильмов или игр на приставке на большом экране, получая персональный отличный звук. Читатели нашего Telegram-чата недавно спрашивали, как подключить наушники к телевизору. Сделать это очень просто: рассказываем, как подключить наушники к Android TV.

  • Включите телевизор, откройте «Больше настроек»;
  • Выберите «Пульты и аксессуары»;
  • Проверьте «Видимость устройства»: она должна быть включена;
  • Нажмите «Добавить устройство»: зажмите клавишу сопряжения на наушниках и нажмите «Ок» на телевизоре.

Готово! Выберите устройство и добавьте его в список. Теперь можете смотреть YouTube на Android TV в любимых наушниках. Лучше всего смотреть телевизор именно в полноразмерных наушниках: в них чище звук и не устают уши. Лично я использую для просмотра фильмов JBL Tune 760NC и вам рекомендую. По ссылке ниже есть классный вариант со скидкой!

Наушники JBL для Android TV

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Как настроить звук в наушниках на телефоне

Во многих современных TWS-наушниках есть режим шумоподавления. В зависимости от модели может быть до трех уровней: отключенное шумоподавление, активное и режим прозрачности. Несмотря на то, что шумодав убирает посторонние окружающие звуки, позволяя наслаждаться музыкой или подкастом, его не стоит использовать постоянно: у многих от него начинает болеть голова, а еще с включенным шумоподавлением опасно ходить по улице.

Из-за отсутствия окружающих звуков можно не услышать приближающийся общественный транспорт или элементарно споткнуться о препятствие, увлекшись звучанием. Еще постоянно включенное шумоподавление разряжает аккумулятор из-за нагрузки на процессор — лучше чередовать ее с режимом прозрачности.

Настройте звук так, чтобы вам было комфортно слушать музыку, а уши не уставали

Не забудьте настроить эквалайзер в наушниках: это делается либо через стандартные настройки Android, либо через ваше музыкальное приложение, а еще через фирменное приложение для наушников. Выберите необходимый пресет или ручные настройки, а также попробуйте дополнительные встроенные эффекты, например, 3D-звучание — это помогает улучшить звук, убрав лишние шумы или, наоборот, улучшив звучание трека. Подробнее о том, почему важно настраивать эквалайзер, читайте здесь.

Не забудьте настроить жесты, чтобы было удобнее переключать музыку

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Важно настроить жесты для беспроводных наушников: они позволят вам переключать музыку, активировать шумоподавление, отвечать на звонки. Они работают по-разному: у некоторых наушников нажатием на сенсор, у других — нажатием на ножку наушника. В полноразмерных наушниках можно встретить управление нажатием на клавишу — наиболее привычный и надежный способ. Например, в наушниках JBL

Надеемся, теперь у вас получится правильно настроить беспроводные наушники для отличного прослушивания. А если любите погромче, то мы нашли для вас 10 крутых Bluetooth-колонок до 1000 рублей.

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1 комментарий
  1. KNB

    Уважаемая редакция!
    Я искренне рад, что моя любимая рубрика «Очевидное-невероятное» приобрела новое дыхание в новом году и продолжает радовать читателей!

    С огромным удовольствием познавая дзен, я вобрал новые, нетривиальные знания в области блютуза и иже с ним.
    Но вот маленькая деталь на девственном небосводе восприятия не даёт покоя… Вот эта вот:

    «… без лишних проблем подключаются недорогие наушники Xiaomi Redmi AirDots 2, а еще они просты и понятны в использовании.» с немедленным предложение купить оные..

    Ну и ещё :

    «Лучше всего настраиваются наушники Jabra: они стоят недорого, а звучат лучше всяких AirPods.»

    То есть лучше всего подключаются именно Сяоми, а настраиваются Жабры… Понял, запомнил…

    Но можно рекламу как-то тоньше подавать? С долей юмора, задором, смехом и шутками? А то как-то пресно выходит…

    И напоследок не могу не поделиться лайфхак ом, который срабатывает в 99 случаях из ста:

    — чтение инструкции значительно упрощает как подключение, так и настройку наушников, а чтение обзоров и отзывов реальных покупателей — помогает не выбрать откровенное убожество…

    Ну и наше традиционное пожелание успехов автору, в том числе и творческих. 😁

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