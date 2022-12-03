Как выбрать хороший кабель для зарядки. 3 важных правила

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Иван Герасимов 0

Для любого устройства, начиная с беспроводных наушников и заканчивая планшетом, нужен кабель для зарядки. Правда, хороший выбрать сложно: открываешь АлиЭкспресс и видишь, что судя по отзывам чуть ли не каждый — высочайшего качества да еще и по низкой цене. В обычных магазинах тоже широкий выбор, но подороже — вроде как, абы что крупные сети продавать не будут. Правда, через какое-то время кабель выходит из строя, как бы дешево или дорого он ни стоил. Есть ли какая-то формула, чтобы правильно выбрать кабель для зарядки смартфона? Скорее, нет. А вот парочка полезных советов — есть.

Как выбрать хороший кабель для зарядки. 3 важных правила. Разбираемся, как выбрать кабель для зарядки правильно. Фото.

Разбираемся, как выбрать кабель для зарядки правильно

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Как правильно сложить кабель для зарядки

У некоторых смартфонов кабель для зарядки изначально сложен в кольцо, например, у iPhone. У других он смотан и перевязан стяжкой. Не знаю как вы, но я за все время понял, что нет ничего надежнее, чем сложить кабель кольцом. Это касается и зарядок для смартфонов, и кабелей для ноутбуков, которые немного толще первых. Если на проводе есть стяжка — еще лучше, так как кольцо не раскручивается. Со временем провод буквально «привыкнет» к такому положению и сворачивать его иначе будет сложнее.

Как правильно сложить кабель для зарядки. Кабель лучше скручивать кольцом — так больше шансов, что он не порвется. Фото.

Кабель лучше скручивать кольцом — так больше шансов, что он не порвется

Я складываю их именно так, поэтому они служат по нескольку лет и не перетираются. В таком положении их всегда удобно носить в рюкзаке: кладешь провод на дно или в боковом кармане — никаких рисков нет. Между прочим, таким способом пользуются диджеи и операторы, но он подходит и для более мелких гаджетов. Подойдет любой, кроме силиконового с покрытием soft-touch: он как чехол для смартфона — собирает весь мусор, хоть и надежен.

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Какой кабель для зарядки лучше

Раз уж зашла речь про материал кабеля для зарядки, то чаще всего встречается несколько вариантов. В принципе, если правильно ими пользоваться и избегать перегибов, то любой из них будет служить вечно — наверное, вы раньше поменяете телефон, чем кабель выйдет из строя. Однако пластиковый кабель поломать проще всего — при перепадах температур оплетка со временем начинает трескаться, как и при воздействии других предметов, если кабель оказывается в плотно набитом рюкзаке.

Какой кабель для зарядки лучше. Кабель из любого материала по-своему хорош. Фото.

Кабель из любого материала по-своему хорош

  • Силиконовый — неплохой вариант. Он даже немного тянется, а само покрытие не слезает годами. Хотя, конечно, многое зависит и от качества. Мой кабель Ugreen, который я беру в поездки, не знает бед уже почти три года.
  • Тканевый кабель нравится больше всего: он приятен наощупь, долговечен, но быстро пачкается, а оплетка вообще может начать распускаться. Кроме того, отмыть его от загрязнений практически невозможно. Самый лучший тканевый кабель для зарядки продавался в Икее, но на Али есть аналоги от Baseus.
  • Металлические — самые надежные, так как их сложно запутать или перегнуть, но найти действительно хороший — крайне сложно. Вот, например, такой.

Еще парочка вариантов — это плоский и витый. Плоский кабель не путается, занимает мало места и легко складывается, но скорее всего, имеет невысокий пропускной ток: чем выше показатель на упаковке, тем толще должен быть провод, иначе потеря мощности будет большой — смартфон будет заряжаться полдня.

Витый кабель для зарядки хорош для автомобилей, так как он хорошо тянется и устойчив к изгибам, так как это его естественное состояние. Тут нужно смотреть на оба коннектора, так как он выходят из строя чаще всего, потому что телефон иногда приходится перемещать по салону.

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Длина кабеля для зарядки телефона

Сейчас производители кладут в комплект со смартфоном кабель на 1 метр: вроде и много, но если вы достанете старый мобильник типа Sony Ericsson, то заметите, что там кабель был 1,5-2 метра. Какая длина кабеля лучше? Это зависит от ваших предпочтений: если не трогаете телефон, пока он на зарядке, хватит одного метра. Если розетка «не дотягивается», то лучше брать двухметровый кабель.

Длина кабеля для зарядки телефона. Длинный кабель тоже лучше не брать без необходимости. Фото.

Длинный кабель тоже лучше не брать без необходимости

Ищете провод для зарядки домашних гаджетов вроде умных колонок или ноутбука? Берите кабель на 3 метра — не пожалеете: в любом случае, его можно будет свернуть стяжкой на липучке. Еще есть полуметровые — пригодятся разве что для зарядки повербанков или других мелочей.

Длина кабеля для зарядки телефона. Магнитный кабель практичнее всего: можно прикупить разные коннекторы и заряжать любой гаджет. Фото.

Магнитный кабель практичнее всего: можно прикупить разные коннекторы и заряжать любой гаджет

Кстати, на АлиЭкспресс часто попадается кабель с магнитным коннектором: безумно крутой вариант, так как можно прикупить сразу несколько насадок и использовать их хоть для Android-гаджетов, хоть для Айфонов, хоть для всяких побрякушек вроде электрических штопоров. Правда, насадки легко растерять, в результате чего провод будет бесполезен.

Купить кабель с магнитным коннектором

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В общем, хорошие кабели можно купить недорого. У каждого свои свойства, а при выборе нужно исходить из своих сценариев использования и обращать внимания на свойства каждого, чтобы не выкинуть деньги впустую.

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