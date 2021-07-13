Как я утопил свой Mi Band 4

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Иван Герасимов 0

Это были первые летние выходные, когда удалось насладиться всеми прелестями жизни — позагорать, поработать на огороде, пожарить мяса, искупаться… Всё-таки, перед купанием в водоеме оставляйте все гаджеты на берегу — не повторяйте моих ошибок. Иначе, однажды утопите свой фитнес-браслет — именно так и получилось. Как утопить Mi Band 4 в озере в свой законный выходной — в рассказе автора AndroidInsider.ru

Это был первый провал в использовании техники за долгое время…

Мои жаркие выходные начались рано утром с путешествия в подмосковную Коломну. С другом мы встретились в 8:30 утра и отправились на экспрессе, решив прокатиться чуть быстрее и с кондиционером.

Чуть быстрее — громко сказано. Наш путь занял всего на полчаса меньше, чем на обычной электричке. Зато был кондиционер — его включили на минусовую температуру, наверное, почти во всех вагонах экспресса, кроме первого. В тот момент я понял, что будет весьма обидно простыть, сидя в футболке. Было странное ощущение, будто холодно только мне — остальные сидели в майках, и их температура абсолютно не смущала.

Добравшись на дачу, мы столкнулись с неистовой жарой — не страшно, ведь неподалеку есть небольшое озеро. Туда и отправимся!

Хорошо, что не взял смартфон — с ним бы точно что-нибудь случилось

Свой iPhone я предусмотрительно оставил в доме — не хотел, чтобы его случайно увели, пока я в воде. Мы не в Европе — лежать без дела он точно не стал. А вот оставить Mi Band 4 совсем забыл — этот браслет буквально врос мне в руку, я его практически не снимаю, кроме походов в душ. И правильно — лучше не проверять этого.

Воздух в деревне раскалился, по ощущениям, градусов до 35 к 15:00 — ничто не могло нам испортить водные процедуры в озере, даже несмотря на большое количество местных, которые заняли весь берег.

Красивое озеро может без проблем забрать ваш аксессуар

Я зашел в воду в браслете. «Ну и ладно. Ничего с ним не будет», — подумал я, весело запрыгнув в воду. Вот тут и началось самое интересное.

Вода была настолько теплой, что не хотелось из нее выходить — хотелось больше плавать. Все-таки не каждый день можно себе это позволить. Я ныряю поглубже, касаюсь рукой дна, выныриваю — потрясающие ощущения! Течение снизу прохладное, будто прямиком из родника. «Стоп, чего-то не хватает» — начинаю нервничать я. Cмотрю на руку и вижу, что синего ремешка моего Mi Band 4 нет!

Коллеги пишут: Как найти потерянный телефон. И как его не потерять

Что делать? Нельзя покидать место, иначе, точно пропадет без вариантов!

Я держусь на поверхности воды и решаю нырнуть за браслетом — ничего не нашел. Пробую еще раз — ничего нового. В голове прокручиваю варианты: можно найти браслет через приложение Mi Band — экран точно будет светиться, до берега вроде не очень далеко — Bluetooth ловит. Незадача — телефон-то я не взял. Пробую еще раз опуститься на глубину (там метра 2.5-3), но уже достать ногами — получилось. Дно достигнуто во всех смыслах!

Это был первый случай, когда расстегнулся браслет Mi Band

Ногами нащупать браслет не удается. Пробую еще раз, еще раз, еще раз. Уже тяжеловато. Наверное, нужно смириться и забыть про фитнес-браслет, с которым я пережил карантин. Решаю попробовать еще раз, касаюсь дна немного правее — ура! Это он! Сжимаю браслет пальцами ног и, счастливый, достаю на поверхность — работает как ни в чем не бывало! Самый лучший день!

Гребу к берегу и рассказываю историю приятелю. Тот удивляется, ведь озеро достаточно глубокое и достать оттуда что-то невероятно сложно.

— Теперь твой браслет на самом деле прошел все проверки, огнем уже проходил! Помнишь, когда переборщили с розжигом для угля? — говорит товарищ.

Действительно, а тогда ведь он чуть не сгорел, мне очень повезло. Да и от домашних питомцев его спасти удалось — ни одного ремешка не съели, в отличие от Mi Band 2 у мамы.

Все обошлось, но на водонепроницаемость гаджеты лучше не проверять

Потрясающая, но глупая история спасения Xiaomi Mi Band 4 — я поленился сменить ремешок, который легко расстегивался, на нормальный или, хотя бы, застегнуть его потуже. Прошли уже сутки — с браслетом полный порядок, полет нормальный. Весь процесс спасения занял минут 15 (по ощущениям — вечность).

Какой вывод можно сделать? Перед купанием оставляйте электронику на берегу, наличие IP68 — это не повод проверять устройство на прочность, а повод угробить его. Второй вывод: не пренебрегайте аксессуарами — если ремешок «устал», то купите новый. Если купаетесь с фитнес-браслетом, будет отлично, если на берегу оставите смартфон — функция «Найти браслет» очень выручит. Не рискуйте своими гаджетами, относитесь к ним бережно — тогда не придется достигать илистого дна!

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