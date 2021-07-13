Как я утопил свой Mi Band 4

Это были первые летние выходные, когда удалось насладиться всеми прелестями жизни — позагорать, поработать на огороде, пожарить мяса, искупаться… Всё-таки, перед купанием в водоеме оставляйте все гаджеты на берегу — не повторяйте моих ошибок. Иначе, однажды утопите свой фитнес-браслет — именно так и получилось. Как утопить Mi Band 4 в озере в свой законный выходной — в рассказе автора AndroidInsider.ru

Мои жаркие выходные начались рано утром с путешествия в подмосковную Коломну. С другом мы встретились в 8:30 утра и отправились на экспрессе, решив прокатиться чуть быстрее и с кондиционером.

Чуть быстрее — громко сказано. Наш путь занял всего на полчаса меньше, чем на обычной электричке. Зато был кондиционер — его включили на минусовую температуру, наверное, почти во всех вагонах экспресса, кроме первого. В тот момент я понял, что будет весьма обидно простыть, сидя в футболке. Было странное ощущение, будто холодно только мне — остальные сидели в майках, и их температура абсолютно не смущала.

Добравшись на дачу, мы столкнулись с неистовой жарой — не страшно, ведь неподалеку есть небольшое озеро. Туда и отправимся!

Свой iPhone я предусмотрительно оставил в доме — не хотел, чтобы его случайно увели, пока я в воде. Мы не в Европе — лежать без дела он точно не стал. А вот оставить Mi Band 4 совсем забыл — этот браслет буквально врос мне в руку, я его практически не снимаю, кроме походов в душ. И правильно — лучше не проверять этого.

Воздух в деревне раскалился, по ощущениям, градусов до 35 к 15:00 — ничто не могло нам испортить водные процедуры в озере, даже несмотря на большое количество местных, которые заняли весь берег.

Я зашел в воду в браслете. «Ну и ладно. Ничего с ним не будет», — подумал я, весело запрыгнув в воду. Вот тут и началось самое интересное.

Вода была настолько теплой, что не хотелось из нее выходить — хотелось больше плавать. Все-таки не каждый день можно себе это позволить. Я ныряю поглубже, касаюсь рукой дна, выныриваю — потрясающие ощущения! Течение снизу прохладное, будто прямиком из родника. «Стоп, чего-то не хватает» — начинаю нервничать я. Cмотрю на руку и вижу, что синего ремешка моего Mi Band 4 нет!

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Что делать? Нельзя покидать место, иначе, точно пропадет без вариантов!

Я держусь на поверхности воды и решаю нырнуть за браслетом — ничего не нашел. Пробую еще раз — ничего нового. В голове прокручиваю варианты: можно найти браслет через приложение Mi Band — экран точно будет светиться, до берега вроде не очень далеко — Bluetooth ловит. Незадача — телефон-то я не взял. Пробую еще раз опуститься на глубину (там метра 2.5-3), но уже достать ногами — получилось. Дно достигнуто во всех смыслах!

Ногами нащупать браслет не удается. Пробую еще раз, еще раз, еще раз. Уже тяжеловато. Наверное, нужно смириться и забыть про фитнес-браслет, с которым я пережил карантин. Решаю попробовать еще раз, касаюсь дна немного правее — ура! Это он! Сжимаю браслет пальцами ног и, счастливый, достаю на поверхность — работает как ни в чем не бывало! Самый лучший день!

Гребу к берегу и рассказываю историю приятелю. Тот удивляется, ведь озеро достаточно глубокое и достать оттуда что-то невероятно сложно.

— Теперь твой браслет на самом деле прошел все проверки, огнем уже проходил! Помнишь, когда переборщили с розжигом для угля? — говорит товарищ.

Действительно, а тогда ведь он чуть не сгорел, мне очень повезло. Да и от домашних питомцев его спасти удалось — ни одного ремешка не съели, в отличие от Mi Band 2 у мамы.

Потрясающая, но глупая история спасения Xiaomi Mi Band 4 — я поленился сменить ремешок, который легко расстегивался, на нормальный или, хотя бы, застегнуть его потуже. Прошли уже сутки — с браслетом полный порядок, полет нормальный. Весь процесс спасения занял минут 15 (по ощущениям — вечность).

Какой вывод можно сделать? Перед купанием оставляйте электронику на берегу, наличие IP68 — это не повод проверять устройство на прочность, а повод угробить его. Второй вывод: не пренебрегайте аксессуарами — если ремешок «устал», то купите новый. Если купаетесь с фитнес-браслетом, будет отлично, если на берегу оставите смартфон — функция «Найти браслет» очень выручит. Не рискуйте своими гаджетами, относитесь к ним бережно — тогда не придется достигать илистого дна!