Как записать капсулу времени в Алисе и прослушать ее на Яндекс Станции

Вот уже несколько лет перед Новым годом Яндекс радует пользователей необычными функциями Яндекс Станции. Так, в преддверии 2026 года компания добавила возможность оставить поздравление для близких, кому вы планируете подарить умную колонку. Но некоторые возможности, такие как Капсула времени Алиса, есть уже давно, становясь актуальнее перед праздником. Записать аудиопослание на Яндекс Станции себе в будущем может каждый, но есть нюансы.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ ОТЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Капсула времени Алиса — что это

Капсула времени — функция Алисы, позволяющая записать личное послание, которое откроется в заданный вами день в будущем. Это цифровой аналог традиционной «капсулы времени»: вы фиксируете мысли, мечты, планы или просто настроение, а потом возвращаетесь к аудиозаписи спустя месяцы или годы. Алиса задает вам вопросы, вы отвечаете — то же самое и при прослушивании.

Капсула времени в Алисе стала доступна в предновогодний период 2025 года, но записать ее можно до 17 января 2026. После сохранения записать ее вы не сможете, так как она является сезонной функцией. Также не получится удалять ранее сохранённые послания через Яндекс Станцию.

Вы озвучиваете сообщение Алисе, указываете дату открытия, а система сохраняет запись в вашем аккаунте. В назначенный день Алиса предложит прослушать капсулу времени. Данные хранятся в защищённом облаке Яндекса — никто не может к ним получить доступ, кроме вас.

Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин

Как записать Капсулу времени на Яндекс Станции

Записать Капсулу времени можно очень быстро — от вас потребуется 3-5 минут. Для начала решите, что вы хотите сказать. Возможно, напомнить самому себе в будущем, где спрятана заначка. Имейте в виду, что ее можно создать только один раз, поэтому, если хотите записать послание в будущее с кем-то из близких, позовите его заранее.

Скажите: « Алиса, создай капсулу времени ».

». Ответьте на вопросы Алисы.

Подтвердите сохранение.

Чтобы послушать предыдущую капсулу времени на Яндекс Станции, скажите: «Алиса, включи капсулу времени».

После этого ассистент запустит вашу запись и укажет, когда она была сделана. Алиса будет диктовать свои вопросы и запустит ваши ответы на них. Делитесь в нашем Телеграм-чате, записывали ли капсулу времени ранее!