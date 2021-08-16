Какой беспроводной пылесос выбрать

Одна из самых технологичных штук, которые есть у меня дома, — это, наверное, робот-пылесос. Он умный, самостоятельный и ответственный. Ни разу не было, чтобы он в назначенное время не выехал на уборку. Другое дело, что нормально с уборкой он справляется только там, куда может проехать, и там, где нет ковров. Чистка даже безворсовых паласов для роботов-пылесосов – это непосильная задача. А поскольку у нас (я имею в виду Россию и страны СНГ) без ковров жить практически непринято, нужно обзавестись максимально универсальным средством для уборки. Одно такое я точно знаю.

Подписывайтесь на телеграм-канал Сундук Алибабы. Там вы найдёте ещё больше крутых штук с АлиЭкспресс по лучшим ценам.

Понятное дело, что покупать мешковые пылесосы вроде «кёрхера» или «боша» сегодня уже не комильфо. Они и места занимают слишком много, и выглядят до ужаса несовременно, и устроены жутко неудобно. Чего только стоит провод, который нужно вытягивать как зимнюю удочку из-подо льда. Беспроводной пылесос решает все эти проблемы, но принято считать, что стоят такие решения слишком дорого для рядового потребителя. Но это глубочайшее заблуждение, потому что есть отличные доступные модели.

Дешёвый беспроводной пылесос

У нас почему-то принято считать, что хорошие беспроводные пылесосы делает только «дайсон», но вы посмотрите на это. Беспроводной пылесос Trouver Power 12 – то, что нужно, если больше, чем пыль и грязь, вы не выносите только старые пылесосы, которые нужно всюду таскать за собой. Пробежимся по основным преимуществам:

Мощность – 150 Вт;

Сила всасывания – 23 000 Па;

RPM – 125 000 об/мин;

Автономность – 60 минут (в обычном режиме);

Фильтр – пятиступенчатый;

Вес корпуса – 1,45 кг.

Trouver Power 12 поставляется в комплекте со специальным креплением, которое прикручивается к стене и исполняет роль держателя, удерживая пылесос в вертикальном положении. А, если расположить его рядом с розеткой, получится очень удобная зарядка.

Большинству пользователей ни мощность, ни сила всасывания, ни тем более RPM ни о чём не говорят. Скажу честно: мне тоже. Но для меня важно, чтобы беспроводной пылесос был достаточно мощным, ведь я беру его как основное средство уборки для дома, и чтобы жил он достаточно долго для того, чтобы хватало убраться во всей квартире. Мощности Trouver Power 12 хватает, чтобы удалить до 99,88% пыли и запахов, а 27 минут в усиленном режиме работы – это то, что надо для квартиры в 60-70 кв.м.

Мощный беспроводной пылесос

Trouver Power 12 – модульный пылесос. Его конструкция состоит из трёх отдельных блоков: вращающаяся щётка с креплением, стик-трубка, по которому проходит пыль и основной блок с мотором, стаканом для сборки мусора и элементами управления. При желании вы можете отсоединить два первых блока и оставить только основной блок. К нему можно подключить одну из трёх насадок и превратить пылесос из обычного – в средство для уборки мебели и автомобиля или чистки труднодоступных мест, для которых в комплекте идёт отдельная щётка.

Trouver Power 12 комплектуется съёмными аккумуляторами. Поэтому, если старый износится настолько, что им уже нельзя будет пользоваться, вам будет достаточно просто снять его и подключить новый.

Беспроводной пылесос – штука сверхтехнологичная. Поэтому ей полагается даже дисплей. Чтобы он не расходовал лишнюю энергию его специально сделали трёхцветным. Белым отображается уровень зарядки в процентах и скорость (всего их три). Синим – режим работы: стандартный, усиленный и турбо. А красный – это экстренный цвет. Им окрашивается только номер ошибки, если таковая вдруг возникает в процессе работы. Так вы гарантированно не пропустите оповещение, если что-то пойдёт не так.

Беспроводной пылесос Xiaomi

Не знаю, как вы, а я очень падок на бренды. Особенно, если речь заходит о технике. Возможно, вы никогда не слышали о Trouver, но уж про Xiaomi вы наверняка знаете. Так вот Trouver делала свой пылесос Power 12 в сотрудничестве с Xiaomi. Он даже представлен был впервые на собственной интернет-площадки Xiaomi, которая называется Youpin. Это явный знак качества и объективная причина предпочесть именно его, а не какую-то другую модель от стороннего и никем не признанного производителя.

Купить Trouver Power 12

Обычная цена на Trouver Power 12 составляет 199,99 долларов, или примерно 15 тысяч рублей на наши деньги. Но по промокоду POWER12VAC43, который действует в период с 15 по 30 августа, вы сможете сбить ещё 10 долларов. В результате пылесос будет стоить вам всего 189 долларов, или чуть больше 14 тысяч рублей. Торопитесь: действие промокода ограничено. Поэтому до конца срока распродаж он точно не проработает, учитывая, какую вещь можно урвать за такие деньги. Короче, дайсон курит в сторонке.