Какой электросамокат с большим запасом хода выбрать в 2022 году

В 2022 году большое количество людей осознало, что автомобиль превратился из средства передвижения в непозволительную роскошь: тут и стоимость бензина, и запчастей, а если добавить к этому налоги и страховку, то выясняется, что в булочную дешевле отправиться на такси. Впрочем, не спешите делать заказ: прокатиться с ветерком этим знойным летом вам позволит отличный электросамокат с высоким клиренсом, мощным двигателем и большой грузоподъёмностью. Рассказываем, почему этот вид транспорта вам понравится больше автомобиля и на что нужно обратить внимание при выборе городского электросамоката.

Электросамокат с хорошей батареей

Электросамокат — такой же гаджет, как и смартфон, а аккумулятор — важнейший элемент, который не должен подвести в нужный момент. Именно этим примечателен новый электросамокат NAVEE N65: в него встроена емкая батарея 12,5 Ah с напряжением 48 В. В отличие от любого смартфона, аккумулятор электросамоката прослужит дольше благодаря встроенному контроллеру, который защищает источник питания от износа при длительном использовании.

За счет этого NAVEE N65 использует энергию эффективно на протяжении всего пути, а это почти 65 км. Да и зарядка занимает не так много как кажется — около 7 часов. Грубо говоря, электросамокат зарядится, пока вы спите, а утром будет снова готов отправляться в путь.

Купить электросамокат NAVEE N65

Какой удобный электросамокат выбрать

Да, в электросамокате нет сидения, да и зачем оно нужно при езде по городу, скажем, от работы до метро или до той же булочной? Зато его можно без проблем сложить и нести в руках: в рюкзак он, конечно же, не залезет, зато в таком состоянии NAVEE N65 в разы компактнее своих аналогов несмотря на свои 24 кг веса. Особенно хочется отметить поворотную конструкцию руля, который не торчит при поездке в метро и не доставляет неудобств.

В NAVEE N65 установлены 10-дюймовые надувные колёса, которые хорошо амортизируют на неровной грунтовой дороге, но будьте готовы к тому, что будет потряхивать при езде по плитке или стыкам. Конечно, не стоит увлекаться: для езды по грунту он явно не предназначен, но короткую перебежку, если асфальт внезапно прекратился, он без проблем вытерпит. Или лужу: с движком ничего не случится благодаря защите IPX4.

Для того, чтобы не упасть с электросамоката, предусмотрена надежная металлическая рама с широким 17-сантиметровым прорезиненным выступом — на нее можно удобно встать, чтобы ноги не затекали в пути, а на такой выступ без проблем поместится даже обладатель 45-го размера ноги. NAVEE N65 способен выдержать 120 кг веса: ездить вдвоем на нем точно не стоит, а вот выдержать фаната тяжелой атлетики в самом расцвете сил конструкция точно сможет! Ну, или электросамокат перевезет вас и небольшой груз, который вы с собой прихватили. Какие еще преимущества NAVEE N65 можно выделить?

Можно регулировать скорость в три передачи (15, 20 и 25 км/ч);

Есть круиз контроль, позволяющий удерживать одну и ту же скорость на протяжении всего пути;

NAVEE N65 способен осилить подъёмы до 25 градусов;

Мощность двигателя составляет 500 Вт.

А еще в NAVEE N65 встроена электронная тормозная система с рекуперативной технологией: это значит, что аккумулятор заряжается в момент торможения. В устройство установлено два тормоза: электронный и дисковый, расположенный над задним колесом.

Для пущей безопасности в NAVEE N65 предусмотрено два фонаря - спереди и сзади. Особенно порадовала передняя фара, которая не даст наехать на яму в темноте.

Электросамокат с приложением

Отличительная черта устройств любых гаджетов в 2022 году — возможность их синхронизации и настройки через приложение, начиная чуть ли не с диспенсера для мыла. Электросамокат — не исключение. У него есть собственная программа для смартфона, которая отображает скорость движения, позволяет включить режим круиз-контроля или умную блокировку, чтобы никто другой не мог уехать на вашем верном железном коне. А еще у NAVEE N65 есть свой бортовой компьютер, который отображает всю необходимую информацию на LCD-дисплее.

Какой электросамокат выбрать

Нет сомнений, что NAVEE N65 — один из самых выносливых самокатов, способный бороздить не только улочки центра столицы, но и без проблем справляться с дорогами на окраине или вовсе в провинции. Смотрите сами: у него мощный аккумулятор, удобная конструкция для переноски, крупные колеса, умная начинка и высокая грузоподъёмность. Добавьте к этому то, что электросамокат только появился на рынке, а значит не имеет ошибок, скажем, в конструкции, которые допущены у его аналогов. Да и внешний вид NAVEE N65 достаточно нейтральный, поэтому на нём можно передвигаться хоть в деловом костюме, хоть в шортах и кедах.

Купить электросамокат NAVEE N65

Прямо сейчас электросамокат NAVEE N65 продается по аппетитной цене, за которую даже толковый смартфон не купить: перед тем, как он станет вашим, не забудьте использовать купон на странице продавца, чтобы финальная цена стала еще ниже!