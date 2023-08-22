Какой ирригатор для зубов и полости рта купить. Нашел хороший и со скидкой

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Иван Герасимов
22.08.2023,

Считается, что зубы нужно чистить минимум два раза в день — утром и вечером. Правило действительно неплохое, подходящее многим из нас, но как быть с остатками пищи? Ведь за день человек как минимум дважды ест, не считая небольших перекусов. В этой ситуации с чисткой есть небольшой нюанс, так как нужно переждать минимум 20 минут, чтобы щетина не повредила эмаль. Есть еще ополаскиватель для рта, вот только он помогает лишь избавиться от бактерий и предотвратить кариес, но не удалить кусочки пищи. Так как быть в такой ситуации?

Какой ирригатор для зубов и полости рта купить. Нашел хороший и со скидкой. Этот ирригатор хорош во всём и стоит дешево! Фото.

Этот ирригатор хорош во всём и стоит дешево!

Решение проблемы есть — это зубная нить, которая, будем честны, не так уж безопасна для десен и может вызвать кровотечение, если пользоваться ею неправильно (а именно так, скорее всего, и будет) или слегка переборщить с нажимом. Плюс ко всему это негигиенично, ведь ее всегда можно выронить, а потом по привычке продолжить пользоваться дальше. В общем, нюансов — масса, да еще и выглядит со стороны этот процесс неэстетично.

Зачем нужен ирригатор полости рта

Зачем нужен ирригатор полости рта. Ирригатор позволяет избавиться от остатков пищи и неприятного запаха изо рта. Фото.

Ирригатор позволяет избавиться от остатков пищи и неприятного запаха изо рта

На мой взгляд, более универсален ирригатор для полости рта. Его использование безопасно, так как сила потока воды регулируется, а параллельно чистит эмаль и удаляет остатки пищи. Да и стоматологи, на моей памяти, ни разу не упоминали о каких-либо ограничениях — то есть, ирригатором можно пользоваться сразу после приема пищи, за счет чего он универсальнее зубной щетки.

Вдобавок научиться пользоваться ирригатором просто: нужно направить струю под углом 90 градусов, плавно проводя снизу вверх вдоль нижней части зуба к другой и очищая промежутки. Так жидкость выталкивает остатки пищи, избавляя вас от запаха изо рта и зубного налета.

Какой ирригатор лучше купить

Может показаться, что ирригатор — достаточно нишевое устройство, но это не так: на этом рынке масса производителей, у каждого из которых есть свое решение. Я пользуюсь ирригатором уже 5 лет и с уверенностью могу сказать, что наиболее практичный из всех — Soocas W3 Pro.

Soocas - одно из подразделений Xiaomi, основанное в 2015 году, которое специализируется на создании умных гаджетов для красоты и здоровья.

Гаджет имеет довольно компактные размеры, благодаря чему автоматически становится одной из вещей, которую нужно взять с собой в поездку — даже в кратковременную. Он имеет вместительный для такого небольшого устройства резервуар на 240 мл, защищен от попадания воды по стандарту IPX7, а также выдает до 1300 пульсаций за минуту работы.

Какой ирригатор лучше купить. Soocas W3 Pro легко пользоваться и не нужно заряжать каждую неделю. Фото.

Soocas W3 Pro легко пользоваться и не нужно заряжать каждую неделю

Как уже говорилось выше, ирригатор позволяет выбрать режим работы. У Soocas W3 Pro их сразу три, тогда как у многих моделей всего две: благодаря этому можно не только наиболее комфортно чистить полость рта, но и экономить воду.

  • Мягкий — для чувствительных десен.
  • Стандартный — обычный режим работы со средней интенсивностью струи.
  • Режим однократной подачи воды — при его использовании вода подается только при нажатии на кнопку.

Помимо них можно также переключать интенсивность подачи воды с помощью трех уровней: слабого, среднего и максимального. Рекомендую начинать с самого первого и только спустя некоторое время переходить на третий.

Ирригатор Soocas W3 Pro

Ирригатор с насадками

Пользоваться ирригатором Soocas W3 Pro очень удобно по нескольким причинам. Во-первых, он портативный и работает от аккумулятора, поэтому его можно носить в рюкзаке буквально каждый день. Во-вторых, за счет тонкого корпуса его проще держать в руке да и все лампочки дают полную информацию о том, в каком режиме работает ирригатор. В комплект поставки включено 4 насадки, которые внешне напоминают друг друга, но выполняют немного разные функции.

Ирригатор с насадками. У Soocas W3 Pro богатый комплект поставки с различными насадками. Фото.

У Soocas W3 Pro богатый комплект поставки с различными насадками

  • Для чистки языка.
  • Для чистки брекетов.
  • Стандартная насадка для ежедневного использования.
  • Насадка для чистки десен.

Может показаться, что их очень легко сломать в процессе эксплуатации, но на деле они очень надежные — даже вставляются в ирригатор до щелчка и вращаются вокруг своей оси и не пропускают воду благодаря силиконовым вставкам. Так что, при правильном использовании «по инструкции» насадки в Soocas W3 Pro способны прослужить не один год.

Ирригатор с насадками. У Soocas W3 Pro есть индикатор заряда прямо на корпусе. Фото.

У Soocas W3 Pro есть индикатор заряда прямо на корпусе

Более того, Soocas W3 Pro — ирригатор со встроенным аккумулятором на 2200 мА*ч, отслеживать заряд в котором можно так же при помощи индикации на корпусе. Преимущество этого гаджета перед аналогами в том, что его хватает аж на 90 дней, тогда как популярные модели могут протянуть максимум неделю-две без подключения к розетке. Да и делать это проще с помощью комплектного кабеля Type-C или любого другого, которые сейчас есть везде — никаких мучений со странными проприетарными разъёмами.

Soocas W3 Pro со скидкой

На мой взгляд, получился универсальный гаджет. Само собой, что такой удобный ирригатор на каждый день стоить будет недешево да и найти его в обычных магазинах затруднительно. К счастью, купить Soocas W3 Pro можно на OZON за 6590 рублей, но у вас есть отличная возможность сэкономить: при оформлении заказа используйте промокод TPSRSNG26100, благодаря которому цена снизится почти в два раза — до 3490 рублей. Акция ограничена по времени и продлится до 29 августа, поэтому рекомендую поторопиться, чтобы не упустить такое выгодное предложение!

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