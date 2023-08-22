Какой ирригатор для зубов и полости рта купить. Нашел хороший и со скидкой

Считается, что зубы нужно чистить минимум два раза в день — утром и вечером. Правило действительно неплохое, подходящее многим из нас, но как быть с остатками пищи? Ведь за день человек как минимум дважды ест, не считая небольших перекусов. В этой ситуации с чисткой есть небольшой нюанс, так как нужно переждать минимум 20 минут, чтобы щетина не повредила эмаль. Есть еще ополаскиватель для рта, вот только он помогает лишь избавиться от бактерий и предотвратить кариес, но не удалить кусочки пищи. Так как быть в такой ситуации?

Решение проблемы есть — это зубная нить, которая, будем честны, не так уж безопасна для десен и может вызвать кровотечение, если пользоваться ею неправильно (а именно так, скорее всего, и будет) или слегка переборщить с нажимом. Плюс ко всему это негигиенично, ведь ее всегда можно выронить, а потом по привычке продолжить пользоваться дальше. В общем, нюансов — масса, да еще и выглядит со стороны этот процесс неэстетично.

Зачем нужен ирригатор полости рта

На мой взгляд, более универсален ирригатор для полости рта. Его использование безопасно, так как сила потока воды регулируется, а параллельно чистит эмаль и удаляет остатки пищи. Да и стоматологи, на моей памяти, ни разу не упоминали о каких-либо ограничениях — то есть, ирригатором можно пользоваться сразу после приема пищи, за счет чего он универсальнее зубной щетки.

Вдобавок научиться пользоваться ирригатором просто: нужно направить струю под углом 90 градусов, плавно проводя снизу вверх вдоль нижней части зуба к другой и очищая промежутки. Так жидкость выталкивает остатки пищи, избавляя вас от запаха изо рта и зубного налета.

Какой ирригатор лучше купить

Может показаться, что ирригатор — достаточно нишевое устройство, но это не так: на этом рынке масса производителей, у каждого из которых есть свое решение. Я пользуюсь ирригатором уже 5 лет и с уверенностью могу сказать, что наиболее практичный из всех — Soocas W3 Pro.

Soocas - одно из подразделений Xiaomi, основанное в 2015 году, которое специализируется на создании умных гаджетов для красоты и здоровья.

Гаджет имеет довольно компактные размеры, благодаря чему автоматически становится одной из вещей, которую нужно взять с собой в поездку — даже в кратковременную. Он имеет вместительный для такого небольшого устройства резервуар на 240 мл, защищен от попадания воды по стандарту IPX7, а также выдает до 1300 пульсаций за минуту работы.

Как уже говорилось выше, ирригатор позволяет выбрать режим работы. У Soocas W3 Pro их сразу три, тогда как у многих моделей всего две: благодаря этому можно не только наиболее комфортно чистить полость рта, но и экономить воду.

Мягкий — для чувствительных десен.

Стандартный — обычный режим работы со средней интенсивностью струи.

Режим однократной подачи воды — при его использовании вода подается только при нажатии на кнопку.

Помимо них можно также переключать интенсивность подачи воды с помощью трех уровней: слабого, среднего и максимального. Рекомендую начинать с самого первого и только спустя некоторое время переходить на третий.

Ирригатор Soocas W3 Pro

Ирригатор с насадками

Пользоваться ирригатором Soocas W3 Pro очень удобно по нескольким причинам. Во-первых, он портативный и работает от аккумулятора, поэтому его можно носить в рюкзаке буквально каждый день. Во-вторых, за счет тонкого корпуса его проще держать в руке да и все лампочки дают полную информацию о том, в каком режиме работает ирригатор. В комплект поставки включено 4 насадки, которые внешне напоминают друг друга, но выполняют немного разные функции.

Для чистки языка.

Для чистки брекетов.

Стандартная насадка для ежедневного использования.

Насадка для чистки десен.

Может показаться, что их очень легко сломать в процессе эксплуатации, но на деле они очень надежные — даже вставляются в ирригатор до щелчка и вращаются вокруг своей оси и не пропускают воду благодаря силиконовым вставкам. Так что, при правильном использовании «по инструкции» насадки в Soocas W3 Pro способны прослужить не один год.

Более того, Soocas W3 Pro — ирригатор со встроенным аккумулятором на 2200 мА*ч, отслеживать заряд в котором можно так же при помощи индикации на корпусе. Преимущество этого гаджета перед аналогами в том, что его хватает аж на 90 дней, тогда как популярные модели могут протянуть максимум неделю-две без подключения к розетке. Да и делать это проще с помощью комплектного кабеля Type-C или любого другого, которые сейчас есть везде — никаких мучений со странными проприетарными разъёмами.

Soocas W3 Pro со скидкой

На мой взгляд, получился универсальный гаджет. Само собой, что такой удобный ирригатор на каждый день стоить будет недешево да и найти его в обычных магазинах затруднительно. К счастью, купить Soocas W3 Pro можно на OZON за 6590 рублей, но у вас есть отличная возможность сэкономить: при оформлении заказа используйте промокод TPSRSNG26100, благодаря которому цена снизится почти в два раза — до 3490 рублей. Акция ограничена по времени и продлится до 29 августа, поэтому рекомендую поторопиться, чтобы не упустить такое выгодное предложение!