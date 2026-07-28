Год назад я потратил 4000 рублей на Xiaomi Smart Band 10 и ни разу не пожалел. Но потом ко мне попала штука, которая заставила задуматься: а нужен ли браслету экран вообще? Нашел недорогой фитнес-браслет без дисплея, который заряжаешь раз в полторы-две недели и просто забываешь о нём на запястье. Название вам ни о чем не скажет, но, возможно, это даже и плюс. В общем, смотрите.

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Недорогой фитнес-браслет без экрана: плюсы и минусы

Luxuglow — малоизвестный бренд, как и десятки других носимых устройств с AliExpress. Но малоизвестное название тут вообще не показатель. Браслет компактный, хотя по меркам Mi Band всё же крупноват. Экран отсутствует, ремешок тканевый, очень прочный и руку совсем не натирает.

Заряжается снизу, ремешок для этого снимать не нужно. В итоге получаешь браслет вместо Mi Band, который просто не отвлекает от дел: носишь себе и носишь. А ещё тут банально нечему ломаться:

От воды защищён, промокнуть не боится;

Экрана нет, а значит, и разбивать нечего;

Ремешок не боится ни пота, ни царапин.

Главный недостаток браслета очевиден. Из-за отсутствия дисплея вы не можете им пользоваться, только носите и надеетесь, что он что-то там измеряет. А еще теряете сразу несколько привычных вещей:

Часы и время прямо на руке;

Уведомления со смартфона;

Данные активности на запястье;

Ручной запуск тренировок.

Ответ на звонки.

И всё же браслет без экрана не так беспомощен, как кажется. Тренировки он распознаёт сам: бег, велосипед и силовую ловит без вашего участия. По сути, это Mi Band первого поколения, только заметно круче.

Фитнес-браслет без экрана

Какие показатели измеряет браслет Luxuglow

А вот тут начинается самое интересное. Сэкономили китайцы буквально на одном экране, в остальном функции фитнес-браслета Luxuglow как у флагманских Apple Watch или каких-нибудь крутых Amazfit.

Температура тела;

Артериальное давление;

ЭКГ и максимальное потребление кислорода;

Пульс и фазы сна.

По точности показания оказались близки к CMF Watch 3 Pro, которому я доверяю, местами даже чуть выше. Так что за базовые метрики можно не переживать, обычному человеку этого с головой.

Только держите в уме одну вещь: браслет с ЭКГ в этом ценовом сегменте показывает не медицинскую кардиограмму, а скорее оценку по пульсовой волне. Настоящая ЭКГ есть у аппаратов вроде OnePlus Watch 4. То же касается вопроса, как измерить температуру с браслета: цифры отражают динамику, а не диагноз.

Фитнес-браслет без экрана

И ещё нюанс про точность вообще: она сильно зависит от посадки. Судя по тому, что 9 из 10 носят смарт-часы неправильно, добрая половина претензий к дешёвым датчикам это просто слабо затянутый ремешок. Это относится к любым носимым устройствам, а не только этому.

Приложение для браслета без экрана

Приложение для браслета без экрана приятно удивило. Да, это не Mi Fitness, зато работает без VPN, в отличие от Nothing X, и выглядит вполне аккуратно. Всё собрано на одном экране, настроек минимум, придраться можно разве что к дизайну JC Wear Pro и отсутствию русского языка. Хотя тут и без перевода всё понятно.

Отдельный плюс это совместимость. Браслет цепляется даже к старым телефонам: работает с iOS 9 и Android 5, так что реанимировать можно почти любой смартфон из ящика стола. Единственный нюанс, регистрация проходит только по электронной почте, по номеру телефона почему-то не идёт. В остальном — все ОК. Разберетесь сами, даже если в школе учили немецкий, и не утонете в настройках.

Смарт-часы или фитнес-браслет: что в итоге выбрать

Если вы всё ещё решаете дилемму смарт-часы или фитнес-браслет, честно скажу: это разные истории. Хотите полноценный экран, звонки и приложения, тогда смотрите в сторону подборки 10 смарт-часов не хуже Galaxy Watch.

Тем, кому важны здоровье и автономность, но с большим дисплеем, подойдут модели вроде Huawei Watch Fit 5 Pro, которые не стыдно поставить рядом с Apple Watch. А вот если экраны повсюду вас откровенно достали, то думать, что взять вместо смарт-часов, долго не придётся. Luxuglow закрывает те же бытовые задачи за копейки.

Фитнес-браслет без экрана

Стоит ли покупать браслет Luxuglow

Отвечая на главный вопрос, какой фитнес-браслет купить за 3000 рублей и при этом не переплатить, Luxuglow смело можно рассматривать. Кому он точно зайдёт:

Тем, кому непривычно без гаджета на руке, но экраны надоели;

Тем, кто следит за собой, но без фанатизма;

Тем, кто не хочет заряжать устройство каждый день.

А вот заядлым бегунам он не подойдёт: следить за пульсом прямо во время тренировки получится только через телефон. В остальном китайцы не обманули и собрали достойный аналог Fitbit без всяких подписок. Носишь и носишь, кайфуешь, не боишься ни повредить, ни утопить.

Фитнес-браслет без экрана

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