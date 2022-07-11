Крутые мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить за копейки

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Иван Герасимов 0

Среди странных и весьма необычных товаров на Али всегда попадается что-то действительно полезное, то, что пригодится на каждый день и выручит от неприятных последствий: вот, например, чехол для зонта, чтобы он не оставлял после себя лужу. Удобно? Не то слово! А переходник с миниджека на Type-C для наушников? Тоже круто! В таком духе мы и собрали для вас новую подборку: в ней десяток недорогих товаров, которые нужны, но стоят они крайне мало. Забирайте нужные прямо сейчас и не забудьте оформить заказ, пока цена на них не выросла!

Нашли для вас топовые штуки с Алика, которые стоят копейки

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Чехол для зонта непромокаемый

Больше зонт не оставит лужу на полу!

Зонт всегда выручает во время дождя, особенно круто, когда он карманный. С другой стороны, когда попадаешь в помещение, с него льет, как из ведра. Чтобы ваш аксессуар не оставлял после себя лужу, пользуйтесь удобным многоразовым чехлом для зонта: он водонепроницаемый, а это значит, что вся влага останется внутри. Можно взять несколько штук — так будет выгоднее.

Цена: от 40 рублей

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Зарядка на несколько устройств

Зарядник отлично подойдет, чтобы зарядить сразу все гаджеты

Заряжайте несколько устройств одновременно без лишних адаптеров — возьмите один сразу на три гаджета. Выдает мощность 17 Вт, поэтому можно зарядить смартфон, наушники и фитнес-браслет!

Цена: 680 рублей

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Лучший кофе в зернах

Возьмите зерновой кофе Старбакс, пока он есть в наличии!

Увы, к несчастью многих кофеманов Starbucks прикрыл свои кофейни в России. А вот что будет с товарами — большой вопрос. Чтобы пополнить запасы, не дожидаясь решения компании, закупитесь любимым кофе заранее — на Али Holiday Blend продается дешевле, чем сейчас в торговых сетях!

Цена: 400 рублей

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Набор металлических стаканов

Стильные стаканы подойдут и для холодных, и горячих напитков

Я часто вижу, что друзья все реже пользуются обычными стеклянными стаканами и выбирают более оригинальные решения: например, металлические. Их можно выбрать в двух вариантах — на 350 и 500 мл, а еще с разными принтами. В комплекте есть металлические трубочки — будете потягивать охлажденные напитки, сидя на даче.

Цена: 340 рублей

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Компактная сумка для гаджетов

Теперь все проводочки и переходники точно не потеряются

Чтобы не потерять проводки, адаптеры, переходники и прочие нужные мелочи, используйте органайзер, в котором их можно хранить: в поездке все эти аксессуары будут под рукой, а значит, вероятность оставить зарядку или повербанк владельцам отеля на память практически нулевая.

Цена: 340 рублей

Сумка для гаджетов

Необычный раскладной стул

Представляете, стул можно носить в рюкзаке и даже в куртке!

Обычные походные раскладные стулья все время ломаются: всему виной ненадежная конструкция, которая рано или поздно подводит. Хватит это терпеть: ловите в коллекцию раздвижной стул, который точно не сломается. В сложенном состоянии он занимает минимум места, весит совсем немного, а значит, что с перевозкой проблем не возникнет! Кроме того, выдерживает до 150 кг — это серьезный показатель!

Цена: 1350 рублей

Раскладной стул

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Сланцы на толстой подошве

Пожалуй, в таких сланцах наиболее удобно ходить в жаркую погоду

Фанаты кроссовок никогда не поймут, насколько удобно летом в кроксах или сланцах. Чтобы ноги не потели, пользуйтесь крутыми сланцами на толстой подошве с классными принтами! Есть Спанч Боб и другие мультгерои, а в отзывах пишут, что носить удобно, ноги не устают за счет того, что сланцы соответствуют размеру.

Цена: 600 рублей

Купить сланцы со Спанчбобом

Дешевые смарт-часы

Смарт-часы за копейки, в которых есть вообще всё

Не тратьте сумасшедшие деньги на Apple Watch и другие аналоги! Присмотритесь к более дешевым вариантам, например, такому: тут и подсчет пульса, мониторинг сна, кислорода в крови, отображение уведомлений, будильник и все остальное, что мы так любим. Если это можно купить дешево, то зачем переплачивать?

Цена: 1240 рублей

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Переходник с миниджека на Type-C

Вот так можно приспособить наушники с миниджеком для нового смартфона

Проводные наушники с миниджеком есть у каждого, зато смартфонов с таким разъёмом все меньше. Чтобы гарнитура не пропадала без дела, заберите в свой арсенал удобный переходник от Xiaomi и пользуйтесь им вместо покупки новых наушников.

Цена: 160 рублей

Переходник для наушников

Зонтик на голову

Пожалуй, самый лучший зонт, который вам нужен

Не любите носить зонт, но и не хотите промокнуть? Наденьте его прямо на голову! Благодаря резинке, на которую он крепится, не нужно подгонять размер: зонтик можно надеть на любую голову и сложить, когда дождь кончится. Топчик за свои деньги!

Цена: 230 рублей

Купить зонтик на голову

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