Крутые товары для дома, дачи и здоровья с АлиЭкспресс. Их хочется купить без повода

АлиЭкспресс — неисчерпаемая кладовая гаджетов и товаров на каждый день. Думаю, нет смысла спорить, что здесь есть вообще все — от продуктов до различных сложных гаджетов. Однако в последнее время рекомендации сервиса «шалят» и предлагают лишь то, что было бы выгодно как можно скорее продать. Чтобы вы не были в неведении, мы делаем для вас регулярные подборки крутых товаров по приятным ценам, среди которых встречаются весьма своеобразные. Скорее забегайте к нам и выбирайте что-то на свой вкус!

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Недорогой планшет на Андроид

Назовите мне хотя бы одного, кто бы отказался от дешевого планшета? Думаю, эта модель точно не оставит никого равнодушным: она имеет 6 Гб оперативки и 128 Гб хранилища в базовой версии, а также неплохой процессор для повседневных задач. Можно смотреть фильмы, работать, читать книги или просто сидеть в интернете, не тратясь на дорогую модель.

Цена: 6190 рублей

Дешевый планшет

Точилка для карандашей

АлиЭкспресс — это не только гаджеты вроде планшетов и телефонов, но и вполне себе простенькие аксессуары. Как вам такая милая точилка для карандашей? Она легко разворачивается из корпуса, а вся стружка попадает внутрь него. Приятная мелочевка для любого человека да еще и по чисто символической цене.

Цена: 100 рублей

Точилка для карандашей

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Недорогие беспроводные наушники

У Hoco есть масса недорогих товаров на любой вкус, например, эти беспроводные наушники. Они работают на чипе Bluetooth 5.3, благодаря чему экономят энергию и поддерживают сопряжение в стабильном состоянии. Таким образом, эта модель может продержаться без подзарядки до 7 часов или до 35, если использовать кейс. У них стильный дизайн, максимальная совместимость с любой ОС и просто невероятно привлекательная цена! Есть даже купон на скидку.

Цена: 1570 рублей (без учета скидки)

Наушники Hoco

Переходник с Type-C на USB-A

Несмотря на то, что Type-C сейчас есть практически везде, в некоторых устройствах данный разъём отсутствует. В первую очередь, в зарядных адаптерах и некоторых ноутбуках. Исправить проблему можно простым движением, подключив этот переходник с USB-C на USB-A. У него компактные размеры и совместимость с любыми устройствами, поэтому его можно кинуть в рюкзак — на всякий случай.

Цена: 60 рублей

Переходник на USB-A

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Камера наблюдения для дома

Если у вас появилась небольшая сумма денег, и вы не знаете, на что бы ее потратить с пользой, задумайтесь о камере наблюдения. Этот классный гаджет работает на частоте 2.4 ГГц, то есть, подойдет даже для старых роутеров. У нее есть датчик обнаружения, запись звука и другие фишки вроде настройки расписания активности. Классная вещь — вашему дому точно ее не хватает!

Цена: 1670 рублей

Камера наблюдения

Точилка для стеклоочистителя

Вы будете удивлены, но на АлиЭкспресс можно найти весьма необычные товары. Например, точилку для стеклоочистителя! Казалось бы, очередной «шедевр» от китайских умельцев, но в производителях значится Baseus. Она восстанавливает дворник, когда у него стираются края, трескаясь после суровой зимы. Точилка придает ему правильную форму и делает гладким, убирая задиры. Экономите на покупке новых стеклоочистителей!

Цена: 800 рублей

Точилка для стеклоочистителя

Детский планшет для рисования

Естественно, что речь не об обычном планшете, а о специальной графической доске для рисования. Она и стоит дешевле, и практически не ломается! На ней можно творить, делать заметки, причем с увеличением силы нажатия шрифт становится жирнее. Для графического планшета не нужны чернила, а вот рисунок сохранить, увы, не получится.

Цена: 230 рублей

Планшет для рисования

Датчик протечки умного дома

Уезжая в отпуск, позаботьтесь о том, чтобы ваша квартира осталась в целости и сохранности. В этом вам помогут умные датчики протечки от Aqara: при попадании влаги они моментально среагируют и отправят уведомление вам на телефон. Их можно подключить к Алисе, предварительно раскидав по самым уязвимым местам в доме. Заряда батареи хватит примерно на год, а то и дольше!

Цена: от 1260 рублей

Датчик протечки

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Как узнать качество воздуха в квартире

Чтобы улучшить свое самочувствие, нужно не только пить витамины, но и знать условия, в которых живете. Поможет в этом анализатор качества воздуха. Он автономно проводить замеры и выводит на экран все показания. Здесь же вы сможете увидеть температуру и влажность воздуха, чтобы при снижении показателей исправить ситуацию.

Цена: 2500 рублей

Анализатор качества воздуха

Проточный фильтр для воды на кран

Раз уж мы заговорили про улучшение качества жизни, то наверняка вам пригодится фильтр для воды на кран. Это намного удобнее, чем заливать ее в кувшин и ждать, пока она очистится. Тем более, лучше громоздкого фильтра под мойкой. Все что требуется — накрутить его на кран, после чего вода будет очищаться угольным фильтром. Меняйте кассеты вовремя, чтобы избежать вредных микробов и извести.

Цена: 1430 рублей

Фильтр для воды