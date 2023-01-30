Крутые товары с АлиЭкспресс до 400 рублей. Их можно купить на последние деньги

Январь почти закончился, но для многих он оказался непростым месяцем по той причине, что на подарки близким были потрачены огромные суммы. Страшно смотреть на баланс в банковском приложении, но хочется купить что-нибудь недорогое и полезное на последние деньги, оставшиеся до зарплаты? Тогда скорее листайте нашу подборку: в ней мы отобрали крайне недорогие товары с АлиЭкспресс, львиная доля из которых стоит дешевле пиццы или завтрака в кафе! Здесь только самое лучшее и полезное: товары для дома, кое-что для смартфона, компьютера и кое-какие мелочи для любителей здорового образа жизни!

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Недорогой компактный фонарик

На последние деньги можно купить приятную безделушку, но лучше — компактный фонарик с несколькими режимами яркости. У него есть перезаряжаемая батарея и удобный крючок, чтобы носить с собой. Размеры — компактнее некуда: фонарик можно хранить даже в кармане джинсов!

Цена: 240 рублей

Компактный фонарик

Удобная термокружка

Что купить на Али, если денег осталось немного? Термокружка — вот лучшая покупка на все времена. Нашли для вас недорогую и на 500 мл. Сам стакан выполнен из нержавейки, а крышка надежно закручивается, не давая жидкости и теплу выйти наружу. Кружка имеет прорезиненную подкладку снизу, чтобы не упасть.

Цена: 400 рублей

Термокружка по низкой цене

Хороший кабель для зарядки смартфона

Надежный кабель для зарядки никогда не будет лишним: вот шикарный вариант от Hoco. Вместо силиконовой оплетки используется нейлоновая, что автоматически делает метровый кабель чуть ли не вечным. Не забудьте выбрать нужный разъём на странице продавца.

Цена: 200 рублей

Надежный кабель для зарядки

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Адаптер для зарядки

А вдогонку к кабелю не забудьте взять адаптер на 20 Вт: это один из самых надежных и недорогих вариантов на Али да еще и с быстрой доставкой. Обычно он стоит свыше 450 рублей, но сейчас его раздают по смешной цене — в обычных магазинах таких попросту нет!

Цена: 350 рублей

Адаптер Hoco

Сумка для ноутбука

Купили компактный ноутбук, но до сих пор не нашли для него сумку? Возможно, вам понравится эта: она мягкая, не царапает покрытие и не выглядит громоздко. Закрывается на молнию, поэтому ноутбук точно не выпадет. Выбирайте размер сумки на странице продавца.

Цена: 400 рублей

Сумка для ноутбука

Недорогие наушники с Type-C

Проводные наушники — по-прежнему мастхэв для любого владельца смартфона. Хотите недорогой аксессуар, но с качественным звучанием? Вот отличные AKG: звук отлично реагирует на настройки эквалайзера любого смартфона, а сменные амбушюры фактически заменят вам шумоподавление!

Цена: 330 рублей

Наушники для телефона

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Носки для занятия спортом

Любите тренировки, но предпочитаете не тратиться на одежду для спорта? Зря. Возьмите хотя бы носки с прорезиненной подошвой: они позволяют стопе оставаться в неподвижном состоянии во время бега или силовых тренировок. Это снижает риск травм и растяжений.

Цена: 220 рублей

Носки для тренировок

Светодиодная лента для дома

Новый год позади, но это не значит, что на украшении дома можно ставить крест. Напротив: купите недорогую светодиодную ленту с USB, чтобы сделать квартиру красивее! У продавца как раз есть несколько вариантов длины — выберите понравившийся, пока за них просят не так много!

Цена: от 190 рублей

Светодиодная лента

Держатель для швабры

Китайские инженеры придумали не только кучу повседневных гаджетов, но и несколько весьма специфичных. Вот, например, держатель для швабры. Вроде и мелочь, но позволяет хранить ее в удобном положении, не устраивая бардак в кладовке.

Цена: 310 рублей

Держатель для швабры

Шнурки на застежке

Что зимой, что летом портят настроение шнурки, развязавшиеся посреди грязной улицы. Отстирать их потом не так-то просто. Зато можно их сберечь: просто замените на такие же, только с застежкой! Крепление даже можно переставить на другие шнурки, если не хотите менять уже существующие!

Цена: 100 рублей

Шнурки с застежкой

Не торопитесь покупать смартфон с рук: есть как минимум 5 проблем, которые могут в нем скрываться. Проверьте их самостоятельно — бывший владелец вам точно этого не расскажет!