Крутые товары с АлиЭкспресс, которые я купил в 2022 году сам, и вам советую

АлиЭкспресс поражает низкими ценами: порой попадаются товары, которых либо вообще нет в продаже в обычных магазинах, либо они стоят дороже в два и больше раз. Время от времени я заказываю там подобные вещи, за год накапливается довольно много неплохих покупок. Сегодня я расскажу вам о том, что набрал на Али за последнее время! Тут есть товары для дома, для смартфона и просто какие-то приятные мелочи, которые пришлось бы долго искать в офлайн-рознице. Все дешево и со скидками! Надеюсь, вам понравится!

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Умный датчик температуры

Лампочки и розетки — это лишь малая часть того, что умеет умный дом. Возьмите в свой арсенал умный датчик температуры: он всегда расскажет не только о том, тепло ли у вас дома, но и не загрязнен ли воздух. Это можно сделать даже удаленно с помощью мобильного приложения, скажем, с работы.

Цена: 650 рублей

Датчик температуры для дома

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Зарядник на два устройства

Гаджеты Baseus редко продаются со скидкой: вот, например, адаптер для зарядки двух устройств с USB-A. Обычно он стоит около 600-700 рублей, но сейчас оригинал отдают в два раза дешевле. Мощности на 10,5 Вт вполне хватит, чтобы заряжать домашние гаджеты, в том числе, смарт-часы.

Цена: 350 рублей

Зарядник Baseus со скидкой

Подставка для ноутбука

Греется ноутбук? Не беда: для дополнительного охлаждения совсем не обязательно покупать кулеры или громоздкие подставки. Вот вам две складные ножки, которые крепятся на нижнюю часть лэптопа и выдвигаются при необходимости. Помимо охлаждения, это еще и удобно: печатать на приподнятом ноутбуке намного комфортнее!

Цена: 270 рублей

Подставка для ноутбука

Компактная портативная зарядка

Недорогие повербанки не только тяжелые, но вместе с ними еще нужно носить кабель для зарядки. Забыл — считай, остался с разряженным телефоном. Ловите классную портативную зарядку, которая вставляется прямо в разъём телефона без проводов! У продавца есть не только Type-C, но и Lightning или MicroUSB. Емкости в 5000 мА*ч вполне хватит для того, чтоб зарядить смартфон полностью.

Цена: 990 рублей

Компактная портативная зарядка

Плеер с внешним динамиком

Век плееров, казалось прошел, но в стриминговых сервисах почти не появляется новинок в 2022 году. Чтобы любимые треки всегда были с вами, перекиньте их вот в такой компактный плеер: весит он всего 16 г, поддерживает карты памяти и даже имеет внешний динамик, если вдруг забудете наушники!

Цена: 210 рублей

МР3-плеер с динамиком

Карманная точка доступа Wi-Fi

Несмотря на то, что LTE есть, наверное, везде, смартфон может разрядиться или понадобится точка доступа для нескольких устройств. Ну, например, на даче: ловите отличный карманный хотспот. В него всего лишь нужно вставить сим-карту и, желательно, положить на видное место, после чего к сети смогут подключиться до 10 человек!

Цена: 1470 рублей

Карманный хотспот

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Магниты на стену

Вместо того, чтобы просверливать стену для установки роутера или других домашних приборов, лучше установите их на магниты. Они прочные, крепятся без проблем и не уродуют их. Идеально подойдут для пультов кондиционеров и других мелочей, которыми вы часто пользуетесь.

Цена: 140 рублей

Магниты на стену

Дуршлаг с носиком

Я часто готовлю, поэтому люблю, чтобы на кухне были действительно полезные штуки. Взял себе такой дуршлаг с носиком, чтобы сливать воду из-под макарон без труда: он легко моется и занимает меньше места традиционного круглого. Обязательно попробуйте!

Цена: 340 рублей

Дуршлаг с носиком

Кожаный ремешок для Mi Band

Mi Band — это универсальный аксессуар, который можно носить хоть на работу, хоть в спортзал, хоть в ресторан. Важно — не забывать менять ремешки. Вот вам кожаный — что называется, для выхода в свет. Есть несколько цветов — под любой наряд!

Цена: 360 рублей

Ремешок для Mi Band

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Картхолдер с защитой

После отключения Google Pay приходится пользоваться банковскими картами, но многих пугает то, что с них могут снять деньги. Этого, конечно же, не произойдет, но чтобы обезопаситься, пользуйтесь картхолдерами с RFID-защитой: так даже самые отбитые мошенники не смогут поживиться вашими честно заработанными!

Цена: 100 рублей

Картхолдер с защитой