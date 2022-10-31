Крутые товары с АлиЭкспресс на все случаи жизни, которые не найти в обычных магазинах

Бытует мнение, что сейчас в магазинах можно найти вообще всё, но это не так: некоторые товары либо не представлены вовсе, либо продаются втридорога, хотя качество оставляет лучшего. Впрочем, на помощь снова приходит АлиЭкспресс: на маркетплейсе, возможно, есть вообще всё и даже то, что еще не придумали. Есть и мелочи, на которые мы иногда не обращаем внимания. Отобрали для вас 10 недорогих, но очень полезных приспособлений, которыми вы наверняка пользуетесь ежедневно, но не можете найти в офлайн-рознице.

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Недорогая камера для дома

Нет ничего проще, чем следить за домом с помощью компактной камеры: она работает по Wi-Fi и даже имеет динамик, поэтому вы всегда можете наблюдать за домочадцами и оставлять им голосовые сообщения в прямом эфире!

Цена: 810 рублей

Камера для дома с Wi-Fi

Дешевая электрическая зубная щетка

Если все фитнес-браслеты, повербанки и другие каждодневные гаджеты вы уже подарили своим близким и не знаете, что покупать дальше, присмотритесь к зубной щетке: нашли для вас недорогую — она стоит дешевле, чем Mi Band. В ней 5 скоростей чистки, перезаряжаемый аккумулятор и комплект сменных насадок.

Цена: от 950 рублей

Электрическая щетка дешево

Заглушка для зарядки смартфона

Разъём для зарядки — одно из самых уязвимых мест в смартфоне. Но защитить его просто — достаточно использовать заглушку, чтобы пыль не мешала телефону заряжаться.

Цена: 40 рублей

Заглушка Type-C

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Светодиодная лента с пультом

Нужен ли повод для праздника? Думаю, нет: достаточно проложить по комнате светодиодную ленту и управлять ею с помощью пульта! Это относительно простой и недорогой способ: за метровую ленту продавец просит сущие копейки, а чем длиннее гирлянда — тем выгоднее!

Цена: от 230 рублей

Светодиодная подсветка для комнаты

Подсветка для унитаза с датчиком движения

Не знаю как вы, но я помешан на экономии электричества. Конечно, в разумных масштабах: например, поставил в туалете подсветку для унитаза с датчиком движения. У нее сразу несколько цветов да и отключается она через две минуты после движения.

Цена: 240 рублей

Подсветка для унитаза

Скрытый ящик для стола

Со временем место на столе и внутри него заканчивается, забиваясь всякими гаджетами, тетрадками и книгами. Решить проблему легко: достаточно установить компактный ящичек. Его фишка в том, что он просто крепится, выдерживает до 5 кг веса и выдвигается. Большой плюс в том, что его практически не видно.

Цена: 300 рублей

Секретный ящик для стола

Надежный двусторонний скотч

Различные полки и прочую домашнюю мелочевку довольно легко прикрепить на саморезы или гвозди. Но зачем портить стену или мебель, если есть крепкий двусторонний скотч? У продавца в наличии есть рулоны различной длины, начиная с 1 метра.

Цена: от 90 рублей

Двусторонний скотч

USB-лампочка с кабелем

Отправились в поход или на дачу, но боитесь остаться без света? Ну, мало ли: на всякий случай, возьмите лампочку с USB-кабелем. Она работает от обычного повербанка, поэтому с источником питания проблем не возникнет!

Цена: от 170 рублей

Походная лампочка

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Стяжки для кабеля на липучке

Провода и кабели постоянно путаются, особенно, если в вашем доме есть телевизоры или ПК. Чтобы аккуратно собрать их, используйте стяжку на липучке от Baseus. Она долговечная и многоразовая, а также поставляется одним рулоном — хватит надолго!

Цена: 240 рублей

Стяжки для кабеля

Чехол на руку для телефона

Тренировки — то, что помогает пережить холодную серую осень. Конечно же, занятия спортом не обойдутся без телефона: чтобы не приходилось выдумывать, куда деть телефон, используйте удобный чехол на руку: в него поместится и сам телефон, и наушники, а дышащая ткань изнутри не даст коже вспотеть.

Цена: от 350 рублей

Чехол на руку для телефона