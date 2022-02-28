Крутые товары с АлиЭкспресс, за которые не стыдно

Товары с AliExpress — это не только отличный способ обустроить свой быт, но и шикарная возможность порадовать самого себя. Особенно, когда речь о качественных штучках. Я часто рекомендую друзьям какие-то гаджеты, так уж вышло, ребята всегда остаются довольны покупкой. Сегодня расскажу вам о крутых аксессуарах, которые я нашел на AliExpress, опробовал сам и посоветовал другим. Уверен, вы тоже останетесь довольны качеством. Не забудьте добавлять их в корзину, чтобы не потерять!

Водононепроницаемый чехол для телефона

Думали, как взять с собой телефон в душ, чтобы не пропустить трансляцию матча, но не намочить устройство? Решение есть: водонепроницаемый чехол не только позволит сохранить его в сухости, но и позволит пользоваться экраном. Покупателей уже порадовало качество данного товара!

Цена: 463 рубля

Водонепроницаемый чехол для телефона

Настенный держатель для телефона

Не любите кидать ключи и телефон где попало? Просто установите настенный держатель! Он просто крепится и точно не отвалится, если вы случайно его заденете. Помимо смартфона в нем можно оставлять и другие важные вещи, чтобы случайно не потерять их из вида.

Цена: 188 рублей

Настенный держатель для телефона

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Чехол для телефона на руку

Весна не за горами, а это значит, что пришло время начать тренировки. Для бега вам понадобится надежный чехол на руку для телефона и карточек. Смотрите — вот же он! Подойдет для любых смартфонов. Кстати, он водонепроницаемый: все ваши вещицы будут в полном порядке!

Цена: 171 рубль

Чехол для телефона на руку

Хорошая блютуз-колонка

Bluetooth-колонка — один важнейших аксессуаров современности. Он может стоить по-разному, главное — смотреть на качество. Колонка NBY-18 обладает отличным звуком, микрофоном, мощной батареей и поддержкой карт памяти. В отзывах хвалят этот товар за качество — именно поэтому он здесь!

Цена: 1591 рубль

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Наушники для тренировок

Наушники для тренировок могут быть совершенно разными, но больше всего для спорта подходят те, что с костной проводимостью. Добавили сюда наушники от Lenovo: в них классный звук, надежная конструкция, а товар полностью устроил покупателей. Добавляйте себе, чтобы не забыть!

Цена: 3349 рублей

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Компактный повербанк

Современные повербанки могут быть не только мощными, но и компактными. Это важно, когда собираешься отправиться в путешествие или просто пойти погулять. Нашли для вас удобный и симпатичный вариант от BASIKE на 10000 мА*ч: в нем сразу несколько USB-портов, чтобы заряжать одновременно пару смартфонов. И не забудьте выбрать понравившийся дизайн на странице продавца!

Цена: 1165 рублей

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Ремешки для Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 — до сих пор топовый аксессуар для многих. Несмотря на наличие новых моделей, пользователи не хотят с ним расставаться и кастомизируют крутыми ремешками. Заказал себе такие и остался очень доволен: за три месяца они не испачкались, сама капсула от браслета сидит превосходно и не вылетает. Рекомендую и вам.

Цена: 122 рубля

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Защитное стекло для Самсунг

Всегда важно защитить свой смартфон от падений и поломок, даже если смартфон не самый дорогой. Нашли отличные защитные стекла с неоновыми рамками для Samsung Galaxy серии А и М. Благодаря ему экран телефона будет в порядке, а смартфон сможете найти даже в кромешной темноте. Не забудьте выбрать свою модель на странице продавца.

Цена: 445 рублей

Защитное стекло с подсветкой для Samsung

Адаптер для зарядки телефона

Еще один мегакачественный адаптер в нашей подборке: компания Vention выпустила крутой аксессуар для зарядки с Type-C. Его цена не должна смущать вас — именно столько и должен стоить зарядник. Выдает 30 Вт мощности, за счет чего любой смартфон быстро подзарядится.

Цена: от 965 рублей

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Какой кабель для зарядки лучше

Baseus всегда делает практичные и надежные вещи. Вот, например, классный кабель для зарядки: длинный, из качественного материала, разных цветов и еще с Type-C. Не отказывайтесь и добавляйте его прямо сейчас, но не забудьте выбрать длину — он вам точно пригодится!

Цена: от 482 рублей

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