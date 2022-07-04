Крутые товары с AliExpress, которые нужно купить без распродажи

Распродажа на АлиЭкспресс — то, чего ждут почти все пользователи. Без нее кажется, что товары дорогие, а отсутствие яркого оранжевого ценника несколько портит настроение. Впрочем, это не повод откладывать покупку в долгий ящик: отобрали для вас товары по приятным ценам, для которых попросту не нужны скидки — они и без них стоят вменяемых денег! Сегодня в нашей подборке: классные наушники, компактная колонка, смарт-часы и кое-какие приятные устройства для вашей кухни. Забирайте не раздумывая!

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Недорогие блютуз наушники с хорошим аккумулятором

Первое, за что стоит любить АлиЭкспресс — за обилие дешевых, но качественных блютуз-наушников. Нашли для вас отличную модель от Hoco: они отлично сидят в ушах, благодаря чему подойдут для тренировок, имеют компактный кейс и мощный аккумулятор, что дает часам минимум 5 часов работы без перерывов. Есть белый цвет и красный с черным — надо брать!

Цена: 640 рублей

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Какой недорогой саундбар купить

Если искали себе удобную колонку, которую и к телевизору можно подключить, и просто так на стол поставить, ловите классный вариант от Hoco. Обещают хороший звук, красивую подсветку, минимальную задержку благодаря Bluetooth 5.1 и поддержку AUX и карт памяти. Топчик за свои деньги, который нужно брать без распродаж!

Отличное качество звука. Не замечал никаких искажений при большой громкости. Звук очень четкий, и он производит отличное качество басов!

Цена: 2500 рублей

Недорогой саундбар

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Дешевые смарт-часы

Надоел Mi Band, а на Samsung Galaxy Watch тратиться не хочется? Ловите Realme DIZO Watch 2: у часов большой циферблат, отличный форм-фактор, которого не хватает Apple Watch, пульсоксиметр и время работы до 10 дней без подзарядки. В интернет-магазинах такой гаджет стоит дороже, поэтому заказывайте здесь.

Цена: 2500 рублей

Классные смарт-часы

Удобная блютуз колонка

На любой даче должна быть своя блютуз-колонка, желательно, чтоб с хорошей батареей — и такая есть! Популярный бренд EWA выпустил новинку А103 с обновленным звучанием, внутри которого Bluetooth 5.0, алюминиевый корпус, и аккумулятор на 500 мА*ч, позволяющий слушать музыку более 4 часов. Мощности 3 Вт будет вполне достаточно для такого малыша да еще и по такой низкой цене.

Суперская колонка! Громкий чистый звук. Подключение к смартфону элементарное, и к компу на win10 просто кабелем, который идёт в комплекте. Какая же удобная штука! Если кабель от ПК отключить, то подключение автоматически на телефон возвращается) а ещё выглядит отлично, и увесистая

Цена: 763 рубля

Недорогая блютуз-колонка

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Флешка USB 3.0

Нас часто спрашивают в Телеграм-чате: какую флэшку купить для хранения данных? На что ориентироваться? Во-первых, берите компактную. Во-вторых, с USB 3.0. Самое главное — от известного производителя. И такая есть: накопитель SanDisk от 32 до 256 Гб продается по смешной цене. Это намного удобнее, чем внешний диск и безопаснее, чем облако.

Цена: от 380 рублей

Компактная флэшка с USB 3.0

Солнцезащитные очки для спорта

Тренировки на свежем воздухе — наверное, то, из-за чего ждут лета многие фанаты здорового образа жизни. Для этого вам пригодятся очки с поляризацией, легкие и простые в использовании: можно смело брать их у этого продавца — качество исполнения на высоте, а глаза в безопасности.

Цена: 780 рублей

Солнцезащитные очки для спорта

Лучший блендер для смузи

Пожалуй, самый лучший блендер на сегодняшний день: купил такой в конце прошлого года и ничуть не жалею о покупке. Kitfort легко чистится, делает отличное пюре, без проблем измельчает зерна. Да что уж там, у него попросту нет недостатков! Купил сам и вам настоятельно рекомендую.

Цена: 1600 рублей

Классный блендер для кухни

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Многоразовая капсула Nespresso

С капсулами для кофемашины после начала санкций настоящая беда: их либо нет в продаже, либо они стоят бешеных денег. Чтобы не переплачивать, заведите себе многоразовую: можно взять одну с ложечкой и кисточкой для чистки или же сразу комплект с кофемолкой. Цены демократичные, в магазинах такого нет, а если бы было, то в разы дороже.

Цена: от 475 рублей

Многоразовая капсула Неспрессо

Подсветка для унитаза с датчиком движения

Хотите украсить свой туалет, но сделать оригинально? А есть желание сэкономить на электроэнергии, которая неизменно тратится посреди ночи? Вот вам подсветка для унитаза с датчиком движения: имеет несколько цветов, которые могут переключаться друг за другом в течение двух минут, или оставить один.

Все супер. Работает от трёх батареек. Заказываю не первый раз . Мне очень нравится. Я в восторге.

Цена: 172 рубля

Подсветка для туалета