Крутые товары с AliExpress, которые пригодятся каждому

Дешевых товаров на AliExpress с каждым днем становится все меньше и меньше. Несмотря на это по-прежнему реально найти что-то очень простое, но крайне полезное. Покопались в недрах и нашли кое-что для вас: в нашей новой подборке вы найдете аксессуары для Mi Band, для смартфона и даже для ПК. Тратить много не придется, зато вы точно останетесь довольны товарами. По традиции, только с хорошими отзывами и то, что пригодится в хозяйстве! Готовьте ваши карточки — мы начинаем тратить!

Ремешки для Mi Band

Ремешков для Mi Band не бывает много, тем более, многие из них время от времени рвутся. Возьмите себе несколько штук, чтобы были про запас. Они очень дешевые и подойдут на все случаи жизни: хоть на свидание, хоть на тренировку.

Цена: 88 рублей

Ремешки для Mi Band

Дешевые проводные наушники

Проводные наушники — аксессуар на все времена. Можно сколь угодно хвалить беспроводные, но на них надеяться не стоит. Возьмите такие — они всегда пригодятся. Подойдут хоть для ноутбука, хоть для планшета — качественный звук будет с вами всегда.

Цена: 101 рубль

Дешевые наушники

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Светящаяся лента

Часто ходите в темноте или просто хотите украсить комнату? Вам пригодится светящаяся лента: она надежная, не отклеится на следующий день, а в случае чего можете ее снять аккуратно, чтобы остатки не прилипли к полу или обоям.

Цена: 290 рублей

Светящаяся лента

Зарядник для телефона

Зарядок много не бывает, особенно, когда друзья постоянно просят ее «на время». Пусть у вас будет еще одна — сразу на два устройства. За качество переживать не придется, потому что аксессуар создан Baseus.

Цена: 580 рублей

Адаптер Baseus

Дешевая Блютуз-колонка

Bluetooth-колонка — не только многофункциональное устройство, но и важная вещь в доме. Она украшает пространство и даже делает его умнее, а у вас всегда есть возможность послушать любимую музыку: хоть на кухне, хоть в ванной. У этой колонки хороший аккумулятор, качественный звук и низкая цена. Покупайте, пока не подорожало!

Цена: 599 рублей

Недорогая блютуз-колонка

Беспроводная клавиатура

Вам точно нужна беспроводная клавиатура! Во-первых, ее всегда можно подключить к ПК или ноутбуку, оставив его на месте, а самому устроиться поудобнее. Во-вторых, с ее помощью легко управлять телевизором со Smart TV, превратив его во второй полноценный ПК.

Цена: 576 рублей

Недорогая клавиатура

Дешевая беспроводная мышь

Одна моя знакомая давно мучалась с проводной мышкой, но в какой-то момент мне стало ее жаль — купил ей такую. Вы бы знали, как она была рада ей! Казалось бы, просто аксессуар, а сколько радости: она работает от батарейки, не тормозит, а еще у нее приятная форма, за счет чего мышка максимально эргономична. Дешевле, чем в магазинах!

Цена:

Дешевая мышь для ПК

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Картридер карты памяти

Современные ноутбуки и ультрабуки перестали оснащать слотами для карт памяти. Если нет желания покупать отдельный USB-хаб, то возьмите удобный портативный вариант: вставляете карту памяти внутрь, после чего — прям в USB-разъем. Подойдет и для других устройств.

Цена: 86 рублей

Картридер для microSD

Провод для зарядки

Нашли для вас еще один длинный качественный USB-кабель для microUSB: есть два цвета, а еще несколько вариантов длины. Берите сразу 3 метра, чтобы не прогадать — это выгодно!

Цена: 112 рублей

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Провод для зарядки

Водонепроницаемый чехол для телефона

Смартфоны оснащены защитой от воды, но проверять этого не стоит. Лучше используйте водонепроницаемый чехол: его можно взять с собой в ванну, в бассейн или просто запрятать туда телефон, чтобы он случайно не промок. Благодаря ему сможете пользоваться телефоном и не доставать его лишний раз. Есть несколько цветов на выбор!

Цена: 183 рубля

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