Крутые товары с хорошими отзывами, которые стоит купить на АлиЭкспресс

Наверняка вы заметили, что на АлиЭкспресс большое количество продавцов, которые предлагают один и тот же товар. Вот только проблема в том, что везде разнятся оценки: где-то они выше, а где-то — ниже. У некоторых предложений и вовсе нет никаких отзывов или они уж слишком хорошие, что довольно редко на маркетплейсе. Вычислили десяток товаров, которые можно смело покупать: у них высокая оценка, но несмотря на это пользователи рассказывают в комментариях не только о плюсах, но и минусах. Скорее смотрите, что купить на Али на этой неделе.

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Розетка для умного дома с Алисой

Начинать собирать умный дом проще всего не с колонок или гаджетов для уборки, а с мелких аксессуаров вроде умных розеток. Вот хороший вариант от Tuya, который отлично работает с Алисой и стоит намного дешевле оригинальной от Яндекса. Внутри есть защита от перепадов напряжения, а также специальный датчик для отслеживания расхода энергии, данные которого можно посмотреть в приложении на смартфоне.

Цена: 640 рублей

Умная розетка

Недорогой повербанк Xiaomi

За последнее время на Али прибавилось производителей повербанков. Стоит ли говорить, что многие из них делают некачественные устройства? Наверняка вы и сами сталкивались с подобным! Чтобы точно не прогадать, лучше купить портативку Xiaomi на 10 000 мА*ч, у которой и характеристики, и качество сборки на высоте! Пользователи хвалят гаджет — почитайте сами, пройдя по ссылке ниже.

Цена: 1770 рублей

Повербанк Xiaomi

Удобные перчатки для тренировок

Если вы все же последовали нашему совету и решили заняться здоровьем этой осенью, то вам понадобятся вот такие спортивные перчатки. Они хороши для всех видов тренировок: и для силовых, и для функционального тренинга, и даже для велоспорта, чтобы не повредить руки и уберечь их от мозолей. Не забудьте выбрать размер перед покупкой!

Цена: 310 рублей

Спортивные перчатки

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Инструменты для ремонта смартфона

Учитывая то, сколько сейчас стоит ремонт смартфона, даже замена мелкой детали может обойтись в немалую сумму. Но если деталь у вас уже есть, а руки растут в правильном направлении, закажите вот такой набор для ремонта телефона, чтобы производить замену самостоятельно. В нем все основное, что понадобится для разбора корпуса и даже для замены экрана!

Цена: 540 рублей

Набор для ремонта телефона

Светодиодная лампочка с USB

Лампочка с USB кажется многим бесполезным аксессуаром. Это не так: можно подключить ее к адаптеру, повербанку и даже системному блоку сзади, чтобы добавить ему освещения. Такая мелочь поможет подключать периферию осознанно, а не наугад! Берите побольше, пока они стоят копейки!

Цена: 40 рублей

Компактная лампочка

Удобная подушка из лебяжьего пуха

Осенью важно не только вовремя ложиться спать, но и делать это правильно. Выспаться поможет эта подушка из лебяжьего пуха: у нее двойной чехол, сделанный из устойчивого к запахам материала. Она сохраняет упругость, регулируется по высоте и не слеживается при длительном использовании. Десятки покупателей остались довольны покупкой — теперь ваша очередь!

Цена: 870 рублей

Хорошая подушка для сна

Ремешок для Mi Band 8

Mi Band 8 вышел совсем недавно и купить его в России уже не составляет труда. Сложнее — найти ремешки для него, так как гаджет получил новую систему креплений. Вот удобный браслет на липучке, который подойдет не только для спорта, но и повседневной носки. Универсальный вариант на все случаи жизни!

Цена: 140 рублей

Ремешок на липучке для Mi Band

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Крутые наушники для музыки

Бренд Hoco регулярно радует посетителей Али своими товарами. Вот, например, крутые полноразмерные блютуз-наушники с мощным аккумулятором и удобными амбушюрами: в их основе лежит 20-мм драйвер и поддержкой Bluetooth 5.0. Гарнитура имеет кнопки управления воспроизведением и регулируется по вылету, а у продавца представлена в нескольких цветах — выберите свой перед заказом!

Цена: 1250 рублей

Наушники Hoco

Вместительный недорогой рюкзак

Хороших рюкзаков на Али не так много, но попытаться найти хороший все-таки можно. Вот один из самых универсальных вариантов, который не стыдно носить каждый день: у него классная ткань снаружи, которая защищает содержимое от влаги, а также несколько отделений внутри. Есть даже светоотражающая полоска, чтобы передвигаться в темное время суток было безопаснее! Даже несмотря на платную доставку за 213 рублей, это все равно отличный недорогой рюкзак, аналогов которому не найти в обычных магазинах.

Цена: 922 рубля

Недорогой рюкзак

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Держатель для планшета в машину

Нашли для вас шикарный держатель для планшету, который сделает поездку для пассажиров незабываемой! Он крепится к подголовнику, регулируется по наклону и высоте, а также поворачивается, благодаря чему можно смотреть кино в любом положении. Само крепление выглядит надежно, поэтому гаджет не выпадет даже при езде по плохой дороге.

Цена: 1020 рублей

Держатель для планшета