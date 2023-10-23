Крутые товары с распродажи АлиЭкспресс, которые можно купить по 185 рублей. Возьму их сам и вам советую

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов
23.10.2023,

Распродажа АлиЭкспресс никогда не проходит мимо — о ней знают практически все! В этот раз маркетплейс приготовил для нас крутую акцию, благодаря которой можно купить товары по 185 рублей: главное условие — набрать не менее трех штук. Но поверьте: годноты в каталоге намного больше! Более того, среди них много товаров с высокой оценкой, поэтому мы рекомендуем наполнить корзину доверху и закупиться впрок. Максимальное количество — 10 штук: их-то мы для вас и подготовили. Смотрите, что купить дешево на Али, пока есть такая уникальная возможность, а заодно взгляните, сколько они стоят без скидки.

Крутые товары с распродажи АлиЭкспресс, которые можно купить по 185 рублей. Возьму их сам и вам советую. Это самая щедрая распродажа на Али! Цены — просто смех! Фото.

Это самая щедрая распродажа на Али! Цены — просто смех!

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В СУНДУК АЛИ-БАБЫ: ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О НИХ ПЕРВЫМ

Добавлять товары в корзину нужно со специальной страницы — после этого вы сможете оформить заказ и купить их по 185 рублей за каждый. Ниже мы перечислили самые выгодные предложения, которые вы можете там найти!

Автомобильная зарядка в прикуриватель

Автомобильная зарядка в прикуриватель. Заряжать смартфон в машине проще всего с помощью такого переходника. Фото.

Заряжать смартфон в машине проще всего с помощью такого переходника

Далеко не в каждом авто есть полноценный разъём USB для смартфона, так что, на помощь приходит старая-добрая зарядка в прикуриватель — наиболее универсальный способ вернуть смартфон или любой другой гаджет к жизни. На этот раз, у нас есть шикарное предложение — купить гаджет от проверенного бренда Toocki да еще и с мощностью 30 Вт. Забирайте — это слишком хорошая цена!

Цена без скидки: 339 рублей

Зарядка в машину

Прозрачный водостойкий пластырь

Прозрачный водостойкий пластырь. Продавец дает большую упаковку пластырей — в аптеке они явно обойдутся дороже! Фото.

Продавец дает большую упаковку пластырей — в аптеке они явно обойдутся дороже!

Никто из нас не застрахован от несчастных случаев, возникающих буквально каждый день. Например, от порезов: здесь важно быстро среагировать и заклеить рану. Вот отличный прозрачный водостойкий пластырь, который остается незаметным. Вдобавок он занимает мало места, а продавец дает огромную охапку за смешную сумму!

Цена без скидки: 420 рублей

Прозрачный пластырь

Хороший кабель для зарядки

Хороший кабель для зарядки. Хороший кабель, который прослужит вам не один год, стоит сущие копейки. Фото.

Хороший кабель, который прослужит вам не один год, стоит сущие копейки

На удивление, на распродаже АлиЭкспресс оказалось много годных товаров. Например, кабель для зарядки с Type-C с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером. Долговечная модель продается в двух модификациях — на 1 и 2 метра. За полную стоимость лучше не брать, а вот за 185 рублей — самое оно!

Цена без скидки: от 460 рублей

Кабель для смартфона

Обзор гоночного Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Мощный смартфон для тех, кому надоело однообразие

Мощный налобный фонарь

Мощный налобный фонарь. Такой фонарик в спортивном магазине обойдется минимум в 5 раз дороже! Фото.

Такой фонарик в спортивном магазине обойдется минимум в 5 раз дороже!

Вне зависимости от того, любите ли вы походы или нет, вам понадобится этот мощный фонарик на голову. В него установлено сразу 5 светильников, так что, он пригодится даже при элементарном ремонте автомобиля. Тем более, за 185 рублей!

Цена без скидки: 450 рублей

Наголовный фонарь

Ножи для резьбы по металлу

Ножи для резьбы по металлу. Лезвия прослужат вам не один год, а за аналогичный комплект в офлайн-рознице придется отдать намного больше. Фото.

Лезвия прослужат вам не один год, а за аналогичный комплект в офлайн-рознице придется отдать намного больше

Грядущей зимой вы можете открыть для себя новое хобби. Например, резьбу по дереву или металлу! Подумайте хорошенько — комплект лезвий из прочного сплава отдают по смешной цене! Тут сразу 13 штук, каждую из которых можно установить в специальную алюминиевую ручку. Надо брать!

Цена без скидки: 420 рублей

Набор лезвий

Подставка для телевизора

Подставка для телевизора. Подставка крепится сзади и на ней можно разместить даже Яндекс Станцию Мини. Фото.

Подставка крепится сзади и на ней можно разместить даже Яндекс Станцию Мини

Современные телевизор крайне тонкие, из-за чего на них по привычке нельзя разместить саундбар или ТВ-приставку. Не дотягивается провод до тумбочки? Тогда установите периферию на эту компактную подставку: она проста в использовании и устанавливается путем крепления к верхней части экрана. При этом она совершенно не портит внешний вид и выдерживает даже блютуз-колонки!

Цена без скидки: 400 рублей

Подставка для телевизора

Как проверить зрение и выполнить гимнастику для глаз при помощи Android-смартфона

Светодиодный фонарик для дома

Светодиодный фонарик для дома. Фонарик можно разместить над кроватью и включать его одним касанием. Фото.

Фонарик можно разместить над кроватью и включать его одним касанием

Если налобный фонарик выше вам не подошел, то попробуйте этот: он, конечно, не заменит вам его целиком, но обеспечит подсветку в темноте. Фишка в том, что он работает по нажатию и легко крепится на клейкую сторону к стене или любой другой поверхности. Компактный светильник с аккумулятором можно перезарядить через USB-кабель, так что, получается, гаджет-то вечный!

Цена без скидки: 300 рублей

Прикроватный светильник

Кабельная стяжка на липучке

Кабельная стяжка на липучке. Стяжка поможет вам соединить провода в один узел, благодаря чему они будут занимать меньше места. Фото.

Стяжка поможет вам соединить провода в один узел, благодаря чему они будут занимать меньше места

Вас тоже бесит, когда от телевизора или системного блока ПК торчит куча проводов? Все это недоразумение можно исправить при помощи удобной стяжки на липучке: продавец отдает целый рулон почти в два раза дешевле старой цены! Его длина составляет 5 метров, а на выбор есть несколько цветов.

Цена без скидки: 320 рублей

Стяжка с липучкой

Компактный фонарик с аккумулятором

Компактный фонарик с аккумулятором. Фонарик можно носить чуть не в качестве брелка! Фото.

Фонарик можно носить чуть не в качестве брелка!

Еще один классный фонарик с аккумулятором, который ну никак нельзя обойти стороной на распродаже Али! Он мощный, яркий, подзаряжается через USB, имеет подставку и даже крепление для ношения на рюкзаке! Обычная цена намного выше — надо брать сейчас!

Цена без скидки: 280 рублей

Мощный фонарик

Необычные, но крутые приложения для Андроид, которые никогда не окажутся в рекомендациях Гугл Плей

Детский планшет для рисования

Детский планшет для рисования. Гаджет стоит сущие копейки и его точно оценит каждый ребенок! Фото.

Гаджет стоит сущие копейки и его точно оценит каждый ребенок!

Когда речь заходит о планшете, первая мысль — о гаджете. Конечно же, вовсе не обязательно выбрасывать тысячи рублей, когда есть кое-что попроще — крутая доска для рисования! Ее можно купить детям, чтобы занимать время от времени, ну, или использовать самому для разных записей. В комплекте есть стилус — и все это обойдется вам по цене кружки кофе!

Цена без скидки: 460 рублей

Доска для рисования

Теги
Лонгриды для вас
5 недорогих 50-дюймовых телевизоров на Андроид ТВ, которые я бы купил себе

Казалось бы, что может быть проще, чем купить телевизор. Пришел в магазин, посмотрел на картинку и выбрал тот, который нравится. Вот только есть во всей этой процедуре парочка проблем. Во-первых, покупать в рознице большую часть техники стало дороговато, а во-вторых, промо ролики, которые крутят в магазинах, даже из самого плохого телека сделают конфетку. Именно поэтому это совершенно не наш путь. К тому же проверить скорость работы на месте и удобство операционной системы вам особо никто не даст.

Читать далее
5 хороших телевизоров на Андроид ТВ, которые по карману каждому

Многие пользователи уже давно не воспринимают телевизоры диагональю меньше 50 дюймов. Но есть много квартир и комнат, где такие огромные экраны просто будут не к месту. В такой ситуации отлично подойдут телевизоры до 43 дюймов включительно. При этом хочется не просто, чтобы он мог показывать эфирное ТВ, но и имел доступ к интернету и различным онлайн-кинотеатрам. Именно поэтому мы решили вам помочь и подобрали пять хороших телевизоров на Андроид ТВ стоимостью до двадцати тысяч рублей.

Читать далее
На AliExpress сливают крутой смартфон с 8/256 Гб памяти. Его можно купить всего за 8 000 рублей!

Как правило, память смартфона зависит от класса устройства. Если это дешевый аппарат — получай 64 или вообще 32 Гб, а желанные 256 Гб почти всегда требуют переплаты за бесполезные для многих людей параметры вроде мощного процессора или AMOLED-экрана с высокой частотой обновления. Однако на AliExpress начали продавать смартфон FreeYond M5A, который меняет правила игры, предлагая 8/256 Гб памяти за очень скромную сумму.

Читать далее