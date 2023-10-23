Крутые товары с распродажи АлиЭкспресс, которые можно купить по 185 рублей. Возьму их сам и вам советую

Распродажа АлиЭкспресс никогда не проходит мимо — о ней знают практически все! В этот раз маркетплейс приготовил для нас крутую акцию, благодаря которой можно купить товары по 185 рублей: главное условие — набрать не менее трех штук. Но поверьте: годноты в каталоге намного больше! Более того, среди них много товаров с высокой оценкой, поэтому мы рекомендуем наполнить корзину доверху и закупиться впрок. Максимальное количество — 10 штук: их-то мы для вас и подготовили. Смотрите, что купить дешево на Али, пока есть такая уникальная возможность, а заодно взгляните, сколько они стоят без скидки.

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Добавлять товары в корзину нужно со специальной страницы — после этого вы сможете оформить заказ и купить их по 185 рублей за каждый. Ниже мы перечислили самые выгодные предложения, которые вы можете там найти!

Автомобильная зарядка в прикуриватель

Далеко не в каждом авто есть полноценный разъём USB для смартфона, так что, на помощь приходит старая-добрая зарядка в прикуриватель — наиболее универсальный способ вернуть смартфон или любой другой гаджет к жизни. На этот раз, у нас есть шикарное предложение — купить гаджет от проверенного бренда Toocki да еще и с мощностью 30 Вт. Забирайте — это слишком хорошая цена!

Цена без скидки: 339 рублей

Зарядка в машину

Прозрачный водостойкий пластырь

Никто из нас не застрахован от несчастных случаев, возникающих буквально каждый день. Например, от порезов: здесь важно быстро среагировать и заклеить рану. Вот отличный прозрачный водостойкий пластырь, который остается незаметным. Вдобавок он занимает мало места, а продавец дает огромную охапку за смешную сумму!

Цена без скидки: 420 рублей

Прозрачный пластырь

Хороший кабель для зарядки

На удивление, на распродаже АлиЭкспресс оказалось много годных товаров. Например, кабель для зарядки с Type-C с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером. Долговечная модель продается в двух модификациях — на 1 и 2 метра. За полную стоимость лучше не брать, а вот за 185 рублей — самое оно!

Цена без скидки: от 460 рублей

Кабель для смартфона

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Мощный налобный фонарь

Вне зависимости от того, любите ли вы походы или нет, вам понадобится этот мощный фонарик на голову. В него установлено сразу 5 светильников, так что, он пригодится даже при элементарном ремонте автомобиля. Тем более, за 185 рублей!

Цена без скидки: 450 рублей

Наголовный фонарь

Ножи для резьбы по металлу

Грядущей зимой вы можете открыть для себя новое хобби. Например, резьбу по дереву или металлу! Подумайте хорошенько — комплект лезвий из прочного сплава отдают по смешной цене! Тут сразу 13 штук, каждую из которых можно установить в специальную алюминиевую ручку. Надо брать!

Цена без скидки: 420 рублей

Набор лезвий

Подставка для телевизора

Современные телевизор крайне тонкие, из-за чего на них по привычке нельзя разместить саундбар или ТВ-приставку. Не дотягивается провод до тумбочки? Тогда установите периферию на эту компактную подставку: она проста в использовании и устанавливается путем крепления к верхней части экрана. При этом она совершенно не портит внешний вид и выдерживает даже блютуз-колонки!

Цена без скидки: 400 рублей

Подставка для телевизора

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Светодиодный фонарик для дома

Если налобный фонарик выше вам не подошел, то попробуйте этот: он, конечно, не заменит вам его целиком, но обеспечит подсветку в темноте. Фишка в том, что он работает по нажатию и легко крепится на клейкую сторону к стене или любой другой поверхности. Компактный светильник с аккумулятором можно перезарядить через USB-кабель, так что, получается, гаджет-то вечный!

Цена без скидки: 300 рублей

Прикроватный светильник

Кабельная стяжка на липучке

Вас тоже бесит, когда от телевизора или системного блока ПК торчит куча проводов? Все это недоразумение можно исправить при помощи удобной стяжки на липучке: продавец отдает целый рулон почти в два раза дешевле старой цены! Его длина составляет 5 метров, а на выбор есть несколько цветов.

Цена без скидки: 320 рублей

Стяжка с липучкой

Компактный фонарик с аккумулятором

Еще один классный фонарик с аккумулятором, который ну никак нельзя обойти стороной на распродаже Али! Он мощный, яркий, подзаряжается через USB, имеет подставку и даже крепление для ношения на рюкзаке! Обычная цена намного выше — надо брать сейчас!

Цена без скидки: 280 рублей

Мощный фонарик

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Детский планшет для рисования

Когда речь заходит о планшете, первая мысль — о гаджете. Конечно же, вовсе не обязательно выбрасывать тысячи рублей, когда есть кое-что попроще — крутая доска для рисования! Ее можно купить детям, чтобы занимать время от времени, ну, или использовать самому для разных записей. В комплекте есть стилус — и все это обойдется вам по цене кружки кофе!

Цена без скидки: 460 рублей

Доска для рисования