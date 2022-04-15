Лучшая замена AirPods для Android от Apple стала ещё лучше

Несмотря на обилие TWS-наушников, которые доступны на рынке, многие, включая пользователей Android, продолжают мечтать об AirPods. Не только и не столько потому, что их выпускает Apple, а потому что «подсы» имеют такие функции, которых нет у других наушников. Чего только стоит поиск через «Локатор», позволяющий отыскать их в случае потери даже по отдельности, если они не были помещены в зарядный футляр. Я уже не говорю об удобстве управления и причастности к большому бренду, которую ты обретаешь, покупая AirPods. Но, чтобы получить всё это, нет нужды тратиться так сильно.

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Если вы хотели AirPods, но либо не могли себе их позволить, либо не видели в их покупке практического смысла, поскольку пользуетесь Android, у Apple есть для вас отличная альтернатива. Это наушники Beats Studio Buds. Мы рассказывали о них, когда они только появились в продаже и уже тогда называли их лучшей заменой AirPods для Андроид. Однако сегодня все сомнения на этот счёт точно развеялись.

Какие TWS-наушники купить в 2022

Прежде чем мы перейдём к главному нововведению Beats Studio Buds, которое они получили на этой неделе, давайте пробежимся по их ключевым функциям, которые делают их и концептуально, и практически очень близкими к AirPods:

Быстрое сопряжение через механизм Fast Pair;

Анимация подключения при открытии крышки футляра;

Пространственное звучание в Apple Music;

Автоматическое и регулярное обновление прошивки;

Поддержка технологии активного шумоподавления;

Режим прозрачности, позволяющий слушать происходящее снаружи;

Супер-быстрая зарядка — на 1 час воспроизведения за 5 минут;

Режим поиска, активирующие пищание, если наушники куда-то завалились.

В целом, круто. Однако на этой неделе Apple, которой и принадлежит бренд Beats, представила обновление одноимённого приложения для этих наушников. Его главное нововведение — это способность запоминать место разрыва соединения. Это, конечно, не то же самое, что сеть Локатора, которая есть на iOS, и позволяет наушникам Apple рассылать сигнал бедствия по Bluetooth, транслируя своё местоположение через iPhone проходящих мимо людей. Однако, как ни крути, знать, где именно вы могли потерять свои «битсы», лучше, чем не знать.

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Суть технологии запоминания последнего места, где наушники ещё были подключены к вашему смартфону, довольно примитивна. Просто в момент разрыва сопряжения приложение Beats как бы делает скриншот текущей геопозиции и сохраняет её. Таким образом, когда вы решите начать искать пропажу, то сможете увидеть, где именно было разорвано соединение, и, возможно, отыщете наушники. Ведь, если никто их не заберёт, придя на место, можно будет заставить их запищать для более быстрого обнаружения.

Beats Studio Buds vs AirPods Pro

Второе нововведение, которое стало доступно владельцам наушников Beats с выходом обновления, — это интерактивный виджет. Его можно разместить на рабочем столе и следить с его помощью за текущим соединением, уровнем зарядки каждого наушника и другой информацией. Это удобно, поскольку больше не придётся полагаться на небольшую и совершенно неинформативную пиктограмму в строке состояния и тем более запускать приложение.

Несмотря на функциональность, почти полностью дублирующую AirPods Pro, Beats Studio Buds стоят ощутимо дешевле. Если мы сравним их цены, то увидим, что разница зачастую достигает почти двух раз. Например, купить Beats Studio Buds сегодня можно плюс-минус за 11-13 тысяч рублей, а AirPods Pro — 21-22 тысячи рублей. А, если не видно разницы, то зачем платить больше? Тем более что на Android добрая часть функций AirPods работать в принципе не будет.

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Безусловно, Beats Studio Buds — это не самые дешёвые TWS-наушники. Всё-таки выложить 11 тысяч за носимый аксессуар могут позволить себе далеко не все. В этом нет ничего страшного или постыдного. Поэтому вы можете купить себе фейковую версию наушников. Они отличаются от оригинала в худшую сторону качеством звучания, но при этом поддерживают все те же функции и технологии, что и у настоящих «битсов».