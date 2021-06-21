Лучшие дешёвые Bluetooth-наушники для Android

Сегодня уже почти никто не пользуется проводными наушниками. Они не только неудобны, но и не совместимы с большинством смартфонов. Ведь для того, чтобы просто подключить их к головному устройству, приходится чаще всего задействовать переходник, что не очень-то прикольно. Поэтому логичнее всего выбрать какие-нибудь беспроводные наушники. Другое дело, что большинство более-менее вменяемых моделей стоят немалых денег. Но я расскажу, что брать, чтобы не пожалеть.

Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Лучшими беспроводными наушниками, на мой вкус, на сегодня являются Beats Flex. Это уже неновые наушники, но вы скорее всего ничего о них не слышали. А, между тем, это супер-бюджетная модель, которая обладает всеми преимуществами AirPods. Не верите? Сейчас докажу.

Стоит ли покупать Beats Flex

Чем так круты Beats Flex:

Во-первых, их цена составляет всего 4 тысячи рублей . Для сравнения, самые дешёвые AirPods сегодня стоят 15 тысяч, что почти втрое больше.

. Для сравнения, самые дешёвые AirPods сегодня стоят 15 тысяч, что почти втрое больше. Во-вторых, Beats Flex оснащаются тем же процессором, что и AirPods Pro – W1. Благодаря ему они быстро сопрягаются с любыми смартфонами, даже Android.

– W1. Благодаря ему они быстро сопрягаются с любыми смартфонами, даже Android. В-третьих, Beats Flex живут от зарядки 12 часов , что втрое больше, чем AirPods Pro, а за 10 минут заряжаются на 1,5 часа работы благодаря технологии Fast Fuel.

, что втрое больше, чем AirPods Pro, а за 10 минут заряжаются на 1,5 часа работы благодаря технологии Fast Fuel. В-четвёртых, Beats Flex поддерживают пространственное звучание, которое появилось в Apple Music и имитирует эффект присутствия на концерте.

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Да, Beats Flex – это не TWS-наушники. Несмотря на то что к смартфону они подключаются по Bluetooth, между собой они всё равно скреплены кабелем, что только играет им на руку. Это позволяет убрать рассинхрон при воспроизведении музыки, а заодно не даёт вам потерять наушники. Ведь, если они вдруг вылетят у вас из ушей, кабель гарантированно удержит их на шее.

Я очень люблю говорить, что Beats – это лучшие AirPods для Android. Дело в том, что создаёт их та же команда. Поэтому они и звучат довольно здорово, и аппаратное обеспечение имеют идентичное, и поддерживают почти все те же фишки, что и AirPods. Например, «битсы» сопрягаются со смартфоном так же быстро, как и AirPods. Но, если AirPods быстро подключаются только к iPhone, Beats могут проделать то же самое и с Android-смартфонами.

Лучший аналог AirPods для Android

Чтобы привлечь аудиторию к «битсам», Apple сделала специальное приложение Beats для Android. Установив его, вы получите все те же фишки, которые есть у AirPods на iOS:

Быстрое подключение к смартфону;

Быстрое переключение режимов;

Удобный контроль уровня зарядки;

Удобная подстройка звучания под себя;

Поиск потерянных наушников по Bluetooth.

Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Короче, фишек хватает, и всё это – всего за 4 тысячи рублей. Да, у Beats есть наушники покруче, чем Flex. Те же Beats Studio Buds оказались очень неплохими, что их даже назвали заменителем AirPods 3. Но, как ни крути, Studio Buds стоят почти втрое дороже, чем Flex. Так что, если вы хотите отличные беспроводные «уши», но не хотите сильно потратиться, берите «флексы». Это топ за свои деньги.

Почему я так думаю? Ну, догадаться здесь несложно. Всё-таки Beats Flex благодаря внутриканальной посадке будут звучать гарантированно лучше, чем AirPods первого и второго поколений, которые просто вставляются в уши. Да и жить «битсы» будут дольше. Если у AirPods время жизни составляет всего 4 часа, то у Flex — целых 12. Так что тут, я думаю, вопросов о том, что брать, быть не должно.