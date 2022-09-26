Лучшие гаджеты с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь проще

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Иван Герасимов 0

Зачастую мы заглядываем на Али в поисках чехлов для смартфона и другой мелочевки, но забываем, что на просторах маркетплейса тысячи полезных товаров, способных сделать нашу жизнь проще и лучше. К чему присмотреться? Например, к камере видеонаблюдения в виде лампочки, чтобы дом всегда был под присмотром. Или недорогой робот-пылесос, способный убираться, пока вы на работе. И да, все это стоит не так уж дорого даже без скидок. Ловите отличные товары с АлиЭкспресс, с которыми ваша жизнь станет чуточку лучше!

Отличные товары для вашей жизни и спокойствия. Что есть?

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Компактный фильтр для кофе

Никаких кофемашин и лишних трат! Достаточно фильтра, чтобы сделать отличный кофе!

Любите кофе, но часто путешествуете? Или просто не хотите покупать кофемашину? Тогда возьмите себе компактный фильтр для кофе: он идеально подходит для любой кружки за счет длинных ножек по краям, а еще имеет специальную крышечку, чтобы после использования его можно было закрыть и ничего не испачкать.

Цена: 310 рублей

Фильтр для кофе

Камера наблюдения в лампочке

Разрешение не такое высокое, но этого достаточно, чтобы увидеть происходящее удаленно!

Камеры наблюдения делают нашу жизнь безопаснее, а китайские мастера придумывают их на любой вкус. Взять хотя бы такую: ее можно спокойно вкрутить вместо лампочки где-нибудь в подъезде или дома и направить в любую сторону, подключив к Wi-Fi. Так вы всегда будете знать, кто барагозит на лестничной площадке посреди ночи или чем занимаются ваши питомцы, пока вас нет дома.

Цена: от 1600 рублей

Камера-лампочка для наблюдения

Надежный держатель для смартфона

Крутой держатель! Взял себе и вам рекомендую!

Я предпочитаю использовать планшет без чехла, но так сложнее поставить его на стол для дальнейшего использования. Лучший выход — это крутая подставка Baseus. Она крепкая, выдерживает самые разные гаджеты и не царапает их. Плюс — регулируемая ножка, поэтому планшет можно расположить под любым углом.

Цена: 1200 рублей

Классный держатель для телефона

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Подставка для ноутбука

Подставка — огонь. Ноутбук с ней начинает греться значительно меньше да и печатать удобнее

Пожалуй, нет ни одного ноутбука, который бы не начинал греться, превращаясь в самый настоящий горячий пирожок. Исправить это невозможно, но можно улучшить приток воздуха: убирайте книги и прочую утварь, которую использовали для этого! Вот вам удобные и компактные ножки для вашего ноутбука, которые приподнимут его надо столом, позволив лучше охлаждаться!

Цена: 100 рублей

Ножки для ноутбука

Хороший кабель для зарядки

Отличный кабель, который служит годами. Рекомендую

Любой кабель для зарядки служит плюс-минус одинаковое количество времени. Но провода от Baseus служат намного дольше, особенно, если они нейлоновые: забирайте их со скидкой, не забыв выбрать длину.

Цена: 280 рублей

Надежный кабель для зарядки

Недорогой робот-пылесос

Хорошая модель без влажной уборки, которая оч хорошо уберет вашу квартиру

Говорят, что роботы-пылесосы бесполезны. Но это ошибка: даже недорогой гаджет мало-мальски способен навести чистоту. Да, он не пропылесосит также хорошо как и вы, зато соберет шерсть и другой мелкий мусор, даже если покажется, что он ничего не убрал. Возьмите пылесос от ILIFE с двумя большими щетками, НЕРА-фильтрами и двойной системой фильтрации — в вашем доме станет намного чище!

Цена: 7600 рублей

Недорогой робот-пылесос

Хорошая беспроводная зарядка

Зарядка и мощная, и довольно симпатичная — не стыдно взять в подарок!

Беспроводные зарядки считаются бесполезными, но в доме должна быть хотя бы одна где-нибудь на видном месте. Мало ли, поблизости не окажется зарядника: с помощью гаджета от Baseus сможете более-менее быстро подзарядить свой гаджет, пока занимаетесь домашними делами или спите.

Цена: 1120 рублей

Беспроводная зарядка Baseus

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Недорогая умная розетка

Розетка Tuya как и другие гаджеты этого бренда без проблем работает с Алисой!

Умные розетки — топ. Особенно, если еще есть умная колонка: объединив их, можете запускать самые разные процессы в доме, начиная с обычного торшера и заканчивая кондиционерами и другими гаджетами. Вот недорогой аналог розетки Яндекса от Tuya: стоит копейки и легко подключается к любому умному дому!

Цена: 540 рублей

Умная розетка за копейки

Крутая блютуз колонка до 1000 рублей

Колонку можно без проблем взять с собой на природу — она защищена от воды!

И еще один классный гаджет — это блютуз-колонка. Модели от популярных брендов стоят баснословных денег, поэтому вот вам отличный вариант с радио, AUX и хорошим звуком по смешной цене. В обычных магазинах такого годного гаджета не найти — забирайте себе и не забудьте ознакомиться с очень хорошими отзывами!

Цена: 940 рублей

Недорогая блютуз колонка

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