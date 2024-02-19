Лучшие подарки для настоящего мужика, которые еще можно успеть купить на АлиЭкспресс в честь 23 февраля

Близится 23 февраля, а значит, что пора искать подарки для мужчин. Выбор товаров огромен, проще всего закупиться прямо на АлиЭкспресс: во-первых, на маркетплейсе есть практически всё, а во-вторых, в 2024 году многие товары доставляют из России, благодаря чему есть шанс получить их вовремя. Нам удалось найти лучшие подарки для мужчин на 23 февраля. Мощная электродрель, крутые наушники с шумоподавлением, кофемашина и многое другое — все это намного полезнее, чем носки или пена для бритья и будет оценено по достоинству. Добавляйте в корзину и заказывайте — время еще есть!

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Какой фитнес-браслет купить

Xiaomi Smart Band 8 Pro — пожалуй, лучший фитнес-браслет, который можно купить прямо сейчас. Умное устройство внешне напоминает смарт-часы и имеет нереально крутую начинку. Тут вам и мощная батарея, и встроенный GPS, и яркий дисплей с поддержкой 60 Гц. Вишенка на торте — огромный набор функций по наблюдению за здоровьем, а также совместимость с любым смартфоном. Покупайте, если совсем отчаялись и не знаете, что подарить на 23 февраля.

Цена: от 5050 рублей

Mi Band 8 Pro

Крутая электрическая зубная щетка

Бренд Nandme успел зарекомендовать себя в последнее время, выпуская мощные звуковые электрические щетки. Они обладают приятным дизайном и широким набором функций, начиная с набора различных режимов чистки и заканчивая мощным аккумулятором. Ну, а самое главное — целый набор насадок с качественной щетиной, которых хватит надолго. Такую щетку можно смело выбрать в подарок на 23 февраля.

Цена: от 2700 рублей

Щетка Nandme

Хорошая рожковая кофеварка для дома

Крутая кофемашина — вот чем можно удивить любого мужчину, даже самого требовательного! Нашли шикарную модель с капучинатором и контролем температуры. Она обладает высоким давлением помпы в 15 бар, поэтому поможет сварить самый лучший кофе в мире!

Цена: 8850 рублей

Кофемашина Brayer

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Беспроводная колонка

Слушать любимую музыку на даче или просто дома поможет эта блютуз-колонка Anker. Она сделана из качественных материалов, а также имеет шикарную начинку, выдающую качественный звук и басы мощностью до 18 Вт. Моментально подключается к смартфону и позволяет управлять воспроизведением с помощью клавиш на корпусе.

Цена: 3830 рублей

Колонка Anker

Крутой набор для барбекю

Нашли отличный набор инструментов для жарки мяса. В нем есть все инструменты для приготовления еды, которые только могут понадобиться! Щипцы, термометр для мяса, ножи, кисточки и многое другое — все это сделает мясо вкуснее в руках опытного повара. Комплект можно расширить, выбрав модификацию побогаче.

Цена: от 2000 рублей

Набор для барбекю

Автомобильный компрессор Baseus

Если ваш получатель — автолюбитель, то наверняка он будет счастлив, получив этот автомобильный компрессор в подарок на 23 февраля. Главная фишка гаджета — встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч, благодаря чему его не нужно подключать к источнику питания. У него отличный большой дисплей, куда выводится вся информация о давлении, а также прочный шланг с накидным ниппелем.

Цена: 2770 рублей

Компрессор Baseus

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Крутые кроссовки на каждый день

Западные бренды ушли из России, но на любителей модной обуви это почти никак не отразилось. Зачем переплачивать за название, когда на Али можно достать не менее крутые кроссовки дешево? Вот отличная модель, напоминающая по духу Air Jordan. Единственная загвоздка — правильно выбрать размер, чтобы не ошибиться. А еще продавец придумал хитрую схему, указав цену всего в 77 рублей и сделав платную доставку. Тем не менее, даже так можно купить высокие кроссовки на весну недорого!

Цена: от 1800 рублей (с учетом доставки)

Крутые кроссовки

Набор магнитных отверток

Выбор подарка на 23 февраля не ограничивается лишь умными гаджетами. Взгляните на этот топовый набор отверток — в нем собрано свыше 140 различных магнитных бит любых видов. Подойдут как для сборки мебели, так и различной техники. Ну а упаковано это все в классный мультибокс, который выглядит очень дорого.

Цена: 1910 рублей

Крутые отвертки

Мощная беспроводная дрель

Есть и более тяжелая техника — беспроводная дрель с аккумулятором. Максимальный крутящий момент составляет до 120 Нм, а за счет дополнительной рукоятки сверлить отверстия намного удобнее. Скорость достигает 1350 об/мин, а в комментариях отмечают, что она подходит для работы с любыми материалами.

Цена: 7700 рублей

Аккумуляторная дрель

Полноразмерные блютуз-наушники

Пожалуй, ни один мужчина не отказался бы получить в качестве подарка хорошие беспроводные наушники. Вместо каких-нибудь AirPods от души рекомендуем полноразмерные 1More Sonoflow. Почему их? Хотя бы по той причине, что они поддерживают Hi-Res, LDAC и имеют активное шумоподавление. Аккумулятор держит заряд до 50 часов с включенным ANC и до 70 — без него. В комплекте предусмотрен удобный чехол, в котором наушники удобно носить в рюкзаке и брать в поездки!

Цена: 6900 рублей

Наушники 1More