Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый

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Иван Герасимов 0

Февраль — месяц праздников, а следом за ним еще 8 марта. Недаром говорят: готовь сани летом, поэтому мы заранее отобрали для вас гаджеты, которые не стыдно подарить близкому человеку. Они настолько крутые, что нет смысла дожидаться конкретной даты — можно вручить его сразу же после получения посылки. Вот 10 классных подарков, которые оценит, наверное, каждый: есть конструктор для взрослых, фитнес-браслет, планшет, мощный смартфоны и другие мелочи. Традиционно выбрали самые недорогие товары, чтобы вы не тратились слишком сильно!

Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый. Лучшие подарки для близких вы сможете найти именно здесь. Фото.

Лучшие подарки для близких вы сможете найти именно здесь

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Конструктор машины для взрослых

Конструктор машины для взрослых. Классная модель, над сборкой которой придется попотеть. Фото.

Классная модель, над сборкой которой придется попотеть

Не знаете, что купить мужчине на праздник? Вот отличный конструктор машины. В нем очень много мелких деталей, поэтому сборка будет очень кропотливой. К сожалению, она не на радиоуправлении, зато по итогу у вас получается крутой спортивный Dodge Charger, который не стыдно поставить на полку!

Цена: 2450 рублей

Конструктор машины

Недорогая бритва Xiaomi

Недорогая бритва Xiaomi. У бритвы очень мощный аккумулятор — можно случайно позабыть о зарядке. Фото.

У бритвы очень мощный аккумулятор — можно случайно позабыть о зарядке

Бритва — всегда отличный подарок для мужчины, который точно не будет лишним. Особенно, если это компактная модель от Xiaomi: она очень легкая, заряжается через Type-C и имеет индикатор заряда на корпусе. Никаких лишних кнопок и вставок — только клавиша включения. Топ за свои деньги!

Цена: 1380 рублей

Электробритва Xiaomi

Большое теплое одеяло

Большое теплое одеяло. На странице продавца есть несколько вариантов дизайна. Фото.

На странице продавца есть несколько вариантов дизайна

Зима продлится еще долго, поэтому самое время согреть близких своим теплом, даже если вы далеко. Вот отличное флисовое одеяло большого размера и с разным принтом. Выбирайте нужный размер и заказывайте — сейчас оно стоит неприлично дешево!

Цена: от 1950 рублей

Большое одеяло

Портативная кофемашина

Портативная кофемашина. Кофемашина имеет отличный дизайн и очень проста в использовании. Фото.

Кофемашина имеет отличный дизайн и очень проста в использовании

Если среди близких есть кофеманы, то этот гаджет создан специально для них: портативную кофемашину всегда можно взять с собой и делать любимый напиток хоть в отеле, хоть дома, хоть на природе. Она легко подзаряжается через USB и требует нажатия одной кнопки!

Цена: 2260 рублей

Портативная кофемашина

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Недорогие блютуз-наушники

Недорогие блютуз-наушники. Наушники Baseus — не просто вкладыши, они хорошо сидят в ушах за счет насадок. Фото.

Наушники Baseus — не просто вкладыши, они хорошо сидят в ушах за счет насадок

Baseus делает топовые гаджеты, а не только аксессуары для смартфона. Нашли хорошие блютуз-наушники с качественным звуком, Bluetooth 5.3, поддержкой Spatial Audio и мощной батареей. Бонусом — круглый кейс, который редко встретишь у других производителей.

Цена: 3900 рублей

Наушники Baseus

Дешевый планшет на Андроид

Дешевый планшет на Андроид. Планшет не вытянет мощные игры, но справится с повседневными задачами. Фото.

Планшет не вытянет мощные игры, но справится с повседневными задачами

За что я люблю АлиЭкспресс — всегда можно найти подарок на любой кошелек. Вот, например, есть у вас 6000 рублей в кармане: казалось бы, не так много в 2023 году. Но на них можно купить недорогой планшет на Андроид с мощной батареей! Adreamer LeoPad10 Tab — топчик за свои деньги с большим экраном и мощной батареей. Забирайте!

Цена: 5900 рублей

Официальный сайт Bliss OS

Какой фитнес-браслет лучше купить

Какой фитнес-браслет лучше купить. Xiaomi Mi Band долго не разряжается в отличие от других носимых устройств. Фото.

Xiaomi Mi Band долго не разряжается в отличие от других носимых устройств

В очередной раз покупаю Xiaomi Mi Band в подарок и убеждаюсь в том, насколько хорош этот гаджет! Последняя версия и вовсе идеальна: измерение пульса, стресса, мониторинг сна, датчик кислорода в крови и еще несколько крутых фишек уже встроены в него. Удачный форм-фактор, большой дисплей и мощная батарея — ну, вы и так все знаете про лучший фитнес-браслет.

Цена: 2450 рублей

Mi Band 7 дешево

Хороший смартфон до 30000

Хороший смартфон до 30000. Edge S30 стоит очень дешево и справится с любыми задачами или играми. Фото.

Edge S30 стоит очень дешево и справится с любыми задачами или играми

Для многих лучшие времена Motorola остались где-то в середине нулевых, но компания по-прежнему выпускает хорошие смартфоны. Moto Edge S30 5G — классная модель с мощным Snapdragon 888 Plus, большим экраном 6,8 дюйма, 108-мегапиксельной камерой и мощной батареей. Ну, и что приятно — старый добрый шильдик Motorola на задней панели!

Цена: 28 700 рублей

Motorola с отличной камерой

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Недорогой фен для волос

Недорогой фен для волос. Фен Xiaomi и выглядит хорошо, и волосы сушит отлично, не повреждая их. Фото.

Фен Xiaomi и выглядит хорошо, и волосы сушит отлично, не повреждая их

Фен для волос — это классный гаджет, который всегда нужен в доме. Xiaomi Mijia H100 обладает мощностью 1600 Вт, имеет классный дизайн и просто клево выглядит. Вдобавок он не пересушивает волосы и имеет переключатель с холодного на горячий воздух.

Цена: 1400 рублей

Фен Xiaomi

Какую зубную щетку Xiaomi купить

Какую зубную щетку Xiaomi купить. Щетка Xiaomi — один из самых популярных вариантов на каждый день, отличающийся долговечностью. Фото.

Щетка Xiaomi — один из самых популярных вариантов на каждый день, отличающийся долговечностью

Xiaomi Mijia T300 — одна из популярнейших зубных щеток на рынке. Ее фишка в удобстве, а еще можно без труда найти насадки для нее в любом магазине электроники. Щетка — ультразвуковая: выдает до 31 000 оборотов в минуту и отлично чистит зубы, делая паузу во время чистки, чтобы не повредить эмаль. Есть защита от воды и нет жужжания во время чистки.

Цена: 1890 рублей

Щетка Xiaomi

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