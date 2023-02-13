Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый

Февраль — месяц праздников, а следом за ним еще 8 марта. Недаром говорят: готовь сани летом, поэтому мы заранее отобрали для вас гаджеты, которые не стыдно подарить близкому человеку. Они настолько крутые, что нет смысла дожидаться конкретной даты — можно вручить его сразу же после получения посылки. Вот 10 классных подарков, которые оценит, наверное, каждый: есть конструктор для взрослых, фитнес-браслет, планшет, мощный смартфоны и другие мелочи. Традиционно выбрали самые недорогие товары, чтобы вы не тратились слишком сильно!

❗ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, РЕКОМЕНДУЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ", В КОТОРОМ СОБРАНЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ

Конструктор машины для взрослых

Не знаете, что купить мужчине на праздник? Вот отличный конструктор машины. В нем очень много мелких деталей, поэтому сборка будет очень кропотливой. К сожалению, она не на радиоуправлении, зато по итогу у вас получается крутой спортивный Dodge Charger, который не стыдно поставить на полку!

Цена: 2450 рублей

Конструктор машины

Недорогая бритва Xiaomi

Бритва — всегда отличный подарок для мужчины, который точно не будет лишним. Особенно, если это компактная модель от Xiaomi: она очень легкая, заряжается через Type-C и имеет индикатор заряда на корпусе. Никаких лишних кнопок и вставок — только клавиша включения. Топ за свои деньги!

Цена: 1380 рублей

Электробритва Xiaomi

Большое теплое одеяло

Зима продлится еще долго, поэтому самое время согреть близких своим теплом, даже если вы далеко. Вот отличное флисовое одеяло большого размера и с разным принтом. Выбирайте нужный размер и заказывайте — сейчас оно стоит неприлично дешево!

Цена: от 1950 рублей

Большое одеяло

Портативная кофемашина

Если среди близких есть кофеманы, то этот гаджет создан специально для них: портативную кофемашину всегда можно взять с собой и делать любимый напиток хоть в отеле, хоть дома, хоть на природе. Она легко подзаряжается через USB и требует нажатия одной кнопки!

Цена: 2260 рублей

Портативная кофемашина

Какие смарт-часы купить для Андроид в 2023

Недорогие блютуз-наушники

Baseus делает топовые гаджеты, а не только аксессуары для смартфона. Нашли хорошие блютуз-наушники с качественным звуком, Bluetooth 5.3, поддержкой Spatial Audio и мощной батареей. Бонусом — круглый кейс, который редко встретишь у других производителей.

Цена: 3900 рублей

Наушники Baseus

Дешевый планшет на Андроид

За что я люблю АлиЭкспресс — всегда можно найти подарок на любой кошелек. Вот, например, есть у вас 6000 рублей в кармане: казалось бы, не так много в 2023 году. Но на них можно купить недорогой планшет на Андроид с мощной батареей! Adreamer LeoPad10 Tab — топчик за свои деньги с большим экраном и мощной батареей. Забирайте!

Цена: 5900 рублей

Официальный сайт Bliss OS

Какой фитнес-браслет лучше купить

В очередной раз покупаю Xiaomi Mi Band в подарок и убеждаюсь в том, насколько хорош этот гаджет! Последняя версия и вовсе идеальна: измерение пульса, стресса, мониторинг сна, датчик кислорода в крови и еще несколько крутых фишек уже встроены в него. Удачный форм-фактор, большой дисплей и мощная батарея — ну, вы и так все знаете про лучший фитнес-браслет.

Цена: 2450 рублей

Mi Band 7 дешево

Хороший смартфон до 30000

Для многих лучшие времена Motorola остались где-то в середине нулевых, но компания по-прежнему выпускает хорошие смартфоны. Moto Edge S30 5G — классная модель с мощным Snapdragon 888 Plus, большим экраном 6,8 дюйма, 108-мегапиксельной камерой и мощной батареей. Ну, и что приятно — старый добрый шильдик Motorola на задней панели!

Цена: 28 700 рублей

Motorola с отличной камерой

Можно ли играть на смартфоне во время зарядки

Недорогой фен для волос

Фен для волос — это классный гаджет, который всегда нужен в доме. Xiaomi Mijia H100 обладает мощностью 1600 Вт, имеет классный дизайн и просто клево выглядит. Вдобавок он не пересушивает волосы и имеет переключатель с холодного на горячий воздух.

Цена: 1400 рублей

Фен Xiaomi

Какую зубную щетку Xiaomi купить

Xiaomi Mijia T300 — одна из популярнейших зубных щеток на рынке. Ее фишка в удобстве, а еще можно без труда найти насадки для нее в любом магазине электроники. Щетка — ультразвуковая: выдает до 31 000 оборотов в минуту и отлично чистит зубы, делая паузу во время чистки, чтобы не повредить эмаль. Есть защита от воды и нет жужжания во время чистки.

Цена: 1890 рублей

Щетка Xiaomi