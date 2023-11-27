Лучшие товары с АлиЭкспресс для зимы, которые нужно купить в конце 2023, чтобы не пожалеть в 2024 году

Распродажа на АлиЭкспресс закончилась, а значит, что пришло время немного выдохнуть и перевести дух. Однако это вовсе не повод отказываться от покупок целиком, так как на маркетплейсе остались дешевые товары: в частности, сейчас лучший момент подготовиться к холодному времени года и закупиться всем необходимым, начиная с гаджетов и заканчивая различной мелочевкой. Отобрали вас лучшее с АлиЭкспресс для зимы: здесь и крутые аксессуары для телефона, и даже стельки для обуви, чтобы прогулки на свежем воздухе не превращались в пытку. Цены — просто кайф, а кое-где даже есть скидки от продавцов, которые делают покупки еще привлекательнее!

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Хорошие проводные наушники для телефона

Грядущей зимой вам наверняка понадобятся проводные наушники для телефона с хорошими отзывами, которые уж точно не разрядятся или не начнуть сбоить. Вот замечательная модель с мощными басами и отличным плетеным кабелем, которая справится с любым музыкальным жанром и переживут ваш телефон! Цена — просто сказка!

Цена: 400 рублей

Проводные наушники

Дешевый рюкзак на каждый день

Нашли для вас удобный недорогой рюкзак с кодовым замком, в который поместится всё: от тренировочной одежды до ноутбука! Он отлично держит форму и даже имеет USB-разъём для подключения повербанка. Ну, а специальное антивандальное покрытие позволит не переживать за содержимое даже в толпе людей!

Цена: 2700 рублей

Крутой рюкзак

Мощный повербанк для телефона

Зимой ваш смартфон наверняка начнет разряжаться быстрее из-за низких температур. Держите руку на пульсе, точнее, на мощном повербанке ROMOSS: он имеет повышенную емкость в 30 000 мА*ч, а также дисплей, отображающий текущий заряд. Вещь довольно крупная и увесистая, зато крайне необходимая в быту!

Цена: 2750 рублей

Повербанк на 30 000 мА*ч

Дешевые спортивные смарт-часы

Зима — шикарное время для прогулок по лесу. Совмещайте приятное с полезным, подсчитывая калории при помощи этих крутых смарт-часов: они имеют классный круглый дизайн и внешне похожи на обычные. Зато по умолчанию в них встроен GPS-модуль для трекинга, что позволит отслеживать свои прогулки или пробежки, а также узнавать сожженные калории и другие показатели!

Цена: 1970 рублей

Смарт-часы для телефона

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Хороший термос для кофе

Ну, а чтобы не замерзнуть, не забудьте этот классный термос для горячих напитков из нержавеющей стали! Снаружи он и вовсе больше похож на термокружку и выглядит очень стильно! Конструкция с уплотнителем и вовсе выглядит крайне надежно, поэтому непроливайка с ситом позволит заваривать напитки отдельно от жмыха.

Цена: 1130 рублей

Недорогой термос

Ортопедические стельки для обуви

Далеко не вся зимняя обувь по умолчанию удобна. Сделать зимние кроссовки лучше позволят ортопедические стельки с перфорацией и супинатором. Последний снимает лишнее напряжение с ног при ходьбе, поэтому вы не почувствуете утомление даже после длительной прогулки! Забирайте к себе, но не забудьте выбрать нужный размер.

Цена: 370 рублей

Стельки для обуви

Спортивные солнечные очки

Несмотря на время года, у вас всегда должны быть под рукой солнцезащитные очки. Нашли для вас идеальные спортивные от Rockbros: они имеют загнутую форму, поэтому отлично защищают глаза от ветра и просто хорошо сидят. В комплекте есть запасные линзы, а также чехол и салфетка для чистки. Отзывы — супер! Прочесть их можно по ссылке ниже.

Цена: 1460 рублей

Очки Rockbros

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Блютуз-передатчик для автомагнитолы

Далеко не в каждом автомобиле есть AUX и USB-порты. Исправить это можно при помощи этого удобного Bluetooth-передатчика с зарядкой: у него также предусмотрены клавиши для управления воспроизведением и ответа на звонок, а работает он при подключении к прикуривателю! Вещь крайне простая, благодаря которой вам не придется разбирать полмашины для установки новой мультимедийной системы.

Цена: 390 рублей

FM-трансмиттер для авто

Компактная беспроводная колонка

Блютуз-колонка EWA — одна из самых популярных на АлиЭкспресс. В чем секрет ее успеха? Как минимум, в компактном размере и отличном звучании: несмотря на габариты, она выдает 3 Вт мощности, что больше, чем у смартфона. Световой индикатор позволяет узнавать заряд колонки, а также режим работы. А батареи хватит на 4 часа, что очень много для такого малыша. Вам лишь остается выбрать цвет при заказе!

Цена: 1200 рублей

Блютуз-колонка для телефона

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Органайзер для одежды

Хранить любимые вещи намного удобнее, имея такой органайзер для одежды. Он позволяет складывать их по порядку и защищает от пыли, а еще имеет водоотталкивающий материал. Подходит для хранения свитеров, а также пальто, одеял и подушек, помогая наводить порядок в шкафу.

Цена: 370 рублей

Органайзер для одежды