Лучшие товары с АлиЭкспресс для зимы, которые нужно купить в конце 2023, чтобы не пожалеть в 2024 году

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Иван Герасимов

Распродажа на АлиЭкспресс закончилась, а значит, что пришло время немного выдохнуть и перевести дух. Однако это вовсе не повод отказываться от покупок целиком, так как на маркетплейсе остались дешевые товары: в частности, сейчас лучший момент подготовиться к холодному времени года и закупиться всем необходимым, начиная с гаджетов и заканчивая различной мелочевкой. Отобрали вас лучшее с АлиЭкспресс для зимы: здесь и крутые аксессуары для телефона, и даже стельки для обуви, чтобы прогулки на свежем воздухе не превращались в пытку. Цены — просто кайф, а кое-где даже есть скидки от продавцов, которые делают покупки еще привлекательнее!

Лучшие товары с АлиЭкспресс для зимы, которые нужно купить в конце 2023, чтобы не пожалеть в 2024 году. Нашли для вас товары, без которых не обойтись этой зимой! Фото.

Нашли для вас товары, без которых не обойтись этой зимой!

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Хорошие проводные наушники для телефона

Хорошие проводные наушники для телефона. Наушники настоятельно рекомендуют пользователи — их точно надо брать! Фото.

Наушники настоятельно рекомендуют пользователи — их точно надо брать!

Грядущей зимой вам наверняка понадобятся проводные наушники для телефона с хорошими отзывами, которые уж точно не разрядятся или не начнуть сбоить. Вот замечательная модель с мощными басами и отличным плетеным кабелем, которая справится с любым музыкальным жанром и переживут ваш телефон! Цена — просто сказка!

Цена: 400 рублей

Проводные наушники

Дешевый рюкзак на каждый день

Дешевый рюкзак на каждый день. Крутой рюкзак имеет кодовый замок и даже USB-разъем для подлючения к повербанку! Фото.

Крутой рюкзак имеет кодовый замок и даже USB-разъем для подлючения к повербанку!

Нашли для вас удобный недорогой рюкзак с кодовым замком, в который поместится всё: от тренировочной одежды до ноутбука! Он отлично держит форму и даже имеет USB-разъём для подключения повербанка. Ну, а специальное антивандальное покрытие позволит не переживать за содержимое даже в толпе людей!

Цена: 2700 рублей

Крутой рюкзак

Мощный повербанк для телефона

Мощный повербанк для телефона. Повербанк на 30 000 мА*ч не даст смартфону разрядиться раньше времени. Фото.

Повербанк на 30 000 мА*ч не даст смартфону разрядиться раньше времени

Зимой ваш смартфон наверняка начнет разряжаться быстрее из-за низких температур. Держите руку на пульсе, точнее, на мощном повербанке ROMOSS: он имеет повышенную емкость в 30 000 мА*ч, а также дисплей, отображающий текущий заряд. Вещь довольно крупная и увесистая, зато крайне необходимая в быту!

Цена: 2750 рублей

Повербанк на 30 000 мА*ч

Дешевые спортивные смарт-часы

Дешевые спортивные смарт-часы. Эти смарт-часы хорошо отслеживают местоположение и довольно точно подсчитывают пройденное расстояние. Фото.

Эти смарт-часы хорошо отслеживают местоположение и довольно точно подсчитывают пройденное расстояние

Зима — шикарное время для прогулок по лесу. Совмещайте приятное с полезным, подсчитывая калории при помощи этих крутых смарт-часов: они имеют классный круглый дизайн и внешне похожи на обычные. Зато по умолчанию в них встроен GPS-модуль для трекинга, что позволит отслеживать свои прогулки или пробежки, а также узнавать сожженные калории и другие показатели!

Цена: 1970 рублей

Смарт-часы для телефона

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Хороший термос для кофе

Хороший термос для кофе. Термокружка имеет продуманную конструкцию, которая не даст напитку пролиться или охладиться раньше времени. Фото.

Термокружка имеет продуманную конструкцию, которая не даст напитку пролиться или охладиться раньше времени

Ну, а чтобы не замерзнуть, не забудьте этот классный термос для горячих напитков из нержавеющей стали! Снаружи он и вовсе больше похож на термокружку и выглядит очень стильно! Конструкция с уплотнителем и вовсе выглядит крайне надежно, поэтому непроливайка с ситом позволит заваривать напитки отдельно от жмыха.

Цена: 1130 рублей

Недорогой термос

Ортопедические стельки для обуви

Ортопедические стельки для обуви. У стелек предусмотрена специальная подкладка для пятки для удобной ходьбы. Фото.

У стелек предусмотрена специальная подкладка для пятки для удобной ходьбы

Далеко не вся зимняя обувь по умолчанию удобна. Сделать зимние кроссовки лучше позволят ортопедические стельки с перфорацией и супинатором. Последний снимает лишнее напряжение с ног при ходьбе, поэтому вы не почувствуете утомление даже после длительной прогулки! Забирайте к себе, но не забудьте выбрать нужный размер.

Цена: 370 рублей

Стельки для обуви

Спортивные солнечные очки

Спортивные солнечные очки. Несмотря на габариты, очки очень удобные и хорошо сидят, не мешая тренироваться. Фото.

Несмотря на габариты, очки очень удобные и хорошо сидят, не мешая тренироваться

Несмотря на время года, у вас всегда должны быть под рукой солнцезащитные очки. Нашли для вас идеальные спортивные от Rockbros: они имеют загнутую форму, поэтому отлично защищают глаза от ветра и просто хорошо сидят. В комплекте есть запасные линзы, а также чехол и салфетка для чистки. Отзывы — супер! Прочесть их можно по ссылке ниже.

Цена: 1460 рублей

Очки Rockbros

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Блютуз-передатчик для автомагнитолы

Блютуз-передатчик для автомагнитолы. Передатчик связывает магнитолу и смартфон, выводя звук на колонки автомобиля. Фото.

Передатчик связывает магнитолу и смартфон, выводя звук на колонки автомобиля

Далеко не в каждом автомобиле есть AUX и USB-порты. Исправить это можно при помощи этого удобного Bluetooth-передатчика с зарядкой: у него также предусмотрены клавиши для управления воспроизведением и ответа на звонок, а работает он при подключении к прикуривателю! Вещь крайне простая, благодаря которой вам не придется разбирать полмашины для установки новой мультимедийной системы.

Цена: 390 рублей

FM-трансмиттер для авто

Компактная беспроводная колонка

Компактная беспроводная колонка. Колонка обладает не только впечатляющим звучанием, но и отличной автономностью. Фото.

Колонка обладает не только впечатляющим звучанием, но и отличной автономностью

Блютуз-колонка EWA — одна из самых популярных на АлиЭкспресс. В чем секрет ее успеха? Как минимум, в компактном размере и отличном звучании: несмотря на габариты, она выдает 3 Вт мощности, что больше, чем у смартфона. Световой индикатор позволяет узнавать заряд колонки, а также режим работы. А батареи хватит на 4 часа, что очень много для такого малыша. Вам лишь остается выбрать цвет при заказе!

Цена: 1200 рублей

Блютуз-колонка для телефона

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Органайзер для одежды

Органайзер для одежды. Этот органайзер позволяет удобно хранить вещи, включая одеяла и пальто! Фото.

Этот органайзер позволяет удобно хранить вещи, включая одеяла и пальто!

Хранить любимые вещи намного удобнее, имея такой органайзер для одежды. Он позволяет складывать их по порядку и защищает от пыли, а еще имеет водоотталкивающий материал. Подходит для хранения свитеров, а также пальто, одеял и подушек, помогая наводить порядок в шкафу.

Цена: 370 рублей

Органайзер для одежды

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