Лучшие товары с AliExpress для игры в Hamster Kombat. Они помогут тапать хомяка как профи

Hamster Kombat продолжает разрывать медиапространство: с каждым днем поклонников становится все больше, несмотря на то, что разработчики до сих пор не запустили листинг и не раздали токенов. При этом игра привлекает своей простотой и по сути не требует ни физических, ни умственных, ни финансовых вложений: всего-то и нужно, что прокачивать карточки и тапать хомяка в Телеграм. В большинстве случаев это отнимает не так много времени, но некоторые относятся к кликеру крайне серьезно. Чтобы случайно не выгореть и не забить на игру, отобрали полезные товары для фанатов Hamster Kombat, которые определенно помогут в этом непростом деле.

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Автоматический кликер

Пожалуй, самая важная вещь для каждого фаната Хамстер Комбат — это автокликер. Он упрощает майнинг монет в игре, тапая хомяка за вас. Просто крепите его к смартфону и устанавливаете на нужную точку, после чего он начнет туда нажимать. Работает от USB, поэтому можно подключить автокликер даже к повербанку.

Цена: 400 рублей

Кликер с USB

Мини-проектор на Андроид

Согласитесь, ну не играть же постоянно? Нужно посвящать время и отдыху. Можно, например, запустить видео с лайфхаками на большом экране, если запустить это компактный мини-проектор. Эта модель поддерживает Андроид и воспроизводит видео в 4К. Гаджет весит менее полукилограмма, поэтому легко помещает в обычный рюкзак. Скорее берите в свою коллекцию, чтобы лишний раз не покупать новый телевизор!

Цена: 4670 рублей

Мини-проектор на Андроид

Кулер для смартфона

Наверняка вы в курсе, что при длительном использовании смартфон начинает нагреваться, из-за чего производительность падает. Избежать зависаний поможет кулер охлаждения: мы нашли модель с двумя вентиляторами, которая быстро охладит ваше устройство, чем поможет дальше играть в Хамстер Комбат.

Цена: 850 рублей

Кулер охлаждения

Как подключить кошелек в Hamster Kombat и вывести монеты хомяка

Держатель для смартфона

При активной игре в хомяка высока вероятность выронить смартфон из рук. Это опасно в принципе всегда, но больше всего — на ходу. Рекомендуем этот держатель для телефона, который надежно крепится к задней крышке. С ним вероятность повредить устройство практически нулевая, а в перерывах между игровыми сессиями ее можно использовать как подставку.

Цена: 90 рублей

Держатель для телефона

Водонепроницаемый чехол для телефона

Но одно дело — уронить телефон, а другое — утопить его в воде. Тем, кто предпочитает тапать хомяка на отдыхе, мы приготовили водонепроницаемый чехол. Он надежно защищает гаджет от попадания влаги и вдобавок позволяет им пользоваться благодаря покрытию. Можно повесить на шею, чтобы наверняка не потерять телефон в воде. Цена — просто сказка!

Цена: 270 рублей

Водонепроницаемый чехол

Кабель для зарядки телефона

Чтобы ввод шифра или мини-игра Хамстер Комбат случайно не прервались из-за отключения смартфона, обязательно возьмите в свой арсенал надежный зарядный кабель. У него долговечная оплетка, которая не боится повреждений, а также мощность до 240 Вт — подойдет даже для ноутбука! Можно взять длину в 3 метра, чтобы кабель дотягивался куда угодно.

Цена: от 700 рублей

Кабель для зарядки

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Опять же, чтобы игра Хамстер Комбат не прервалась на самом важном месте, например, при покупке карточки, не забудьте купить мощный повербанк с быстрой зарядкой. Эта модель от Baseus — пожалуй, самый оптимальный выбор. Во-первых, практичный дизайн с индикатором, во-вторых, наличие разъёмов USB-A и Type-C вкупе с быстрой зарядкой до 22.5 Вт. Да еще и купон на скидку есть!

Цена: 2400 рублей (без учета скидки)

Повербанк Baseus

Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat и вывести много денег

Лучший фитнес-браслет 2024

Новый Mi Band 9 вряд ли подойдет, чтобы майнить крипту в Хомяке. Но с его помощью вы не пропустите ни одного уведомления, а заодно сможете поставить будильник или таймер, чтобы не забыть и о других важных делах. В продаже как раз появилась стильная версия в керамическом корпусе — отличный аксессуар для тех, кто, вполне вероятно, скоро станет солидным человеком!

Цена: 6370 рублей

Mi Band 9 в керамике

Какой недорогой смартфон купить для игр

POCO M6 Pro — шикарный смартфон для игр в 2024 году. Модель оснащается производительным чипсетом MediaTek Helio G99 и имеет модификации аж с 12 Гб быстрой оперативной памяти! Стоит ли говорить, что это идеальный смартфон для любых кликеров, где можно поднять денег? А еще с его автономностью вы сможете позабыть о быстрой разрядке!

Цена: от 15 580 рублей

Хороший смартфон

Спортивная бутылка для воды

Держать себя в тонусе во время майнинга крипты в Хамстер Комбат вам поможет эта спортивная бутылка. Модель сделана из прочного пластика, который не пахнет, поэтому можете смело налить туда любимый напиток — от сока до протеинового коктейля или изотоника. Есть защита от протечки в виде защелки, поэтому можно смело кинуть ее с собой в рюкзак или просто хранить в горизонтальном положении.

Цена: 300 рублей (без учета доставки)

Спортивная бутылка

Самое главное: если вы еще не начали играть в Хамстер Комбат, то самое время это сделать! У вас еще осталось немного времени прокачать хомяка до того момента, когда состоится листинг и раздача токенов. Чтобы стартовать с хорошим бонусом, проходите по этой ссылке прямо сейчас!

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