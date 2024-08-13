Лучшие товары с AliExpress для игры в Hamster Kombat. Они помогут тапать хомяка как профи

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Иван Герасимов

Hamster Kombat продолжает разрывать медиапространство: с каждым днем поклонников становится все больше, несмотря на то, что разработчики до сих пор не запустили листинг и не раздали токенов. При этом игра привлекает своей простотой и по сути не требует ни физических, ни умственных, ни финансовых вложений: всего-то и нужно, что прокачивать карточки и тапать хомяка в Телеграм. В большинстве случаев это отнимает не так много времени, но некоторые относятся к кликеру крайне серьезно. Чтобы случайно не выгореть и не забить на игру, отобрали полезные товары для фанатов Hamster Kombat, которые определенно помогут в этом непростом деле.

Лучшие товары с AliExpress для игры в Hamster Kombat. Они помогут тапать хомяка как профи. Собрали крутые аксессуары с АлиЭкспресс, которые помогут с кайфом тапать хомяка! Фото: coinspeaker.com. Фото.

Собрали крутые аксессуары с АлиЭкспресс, которые помогут с кайфом тапать хомяка! Фото: coinspeaker.com

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Автоматический кликер

Автоматический кликер. Этот кликер будет майнить крипту в Хомяке за вас. Фото.

Этот кликер будет майнить крипту в Хомяке за вас

Пожалуй, самая важная вещь для каждого фаната Хамстер Комбат — это автокликер. Он упрощает майнинг монет в игре, тапая хомяка за вас. Просто крепите его к смартфону и устанавливаете на нужную точку, после чего он начнет туда нажимать. Работает от USB, поэтому можно подключить автокликер даже к повербанку.

Цена: 400 рублей

Кликер с USB

Мини-проектор на Андроид

Мини-проектор на Андроид. На мини-проекторе можно показывать свои достижения в Hamster Kombat друзьям или просто смотреть фильмы. Фото.

На мини-проекторе можно показывать свои достижения в Hamster Kombat друзьям или просто смотреть фильмы

Согласитесь, ну не играть же постоянно? Нужно посвящать время и отдыху. Можно, например, запустить видео с лайфхаками на большом экране, если запустить это компактный мини-проектор. Эта модель поддерживает Андроид и воспроизводит видео в 4К. Гаджет весит менее полукилограмма, поэтому легко помещает в обычный рюкзак. Скорее берите в свою коллекцию, чтобы лишний раз не покупать новый телевизор!

Цена: 4670 рублей

Мини-проектор на Андроид

Кулер для смартфона

Кулер для смартфона. Кулер охладит смартфон и не даст ему нагреться. Фото.

Кулер охладит смартфон и не даст ему нагреться

Наверняка вы в курсе, что при длительном использовании смартфон начинает нагреваться, из-за чего производительность падает. Избежать зависаний поможет кулер охлаждения: мы нашли модель с двумя вентиляторами, которая быстро охладит ваше устройство, чем поможет дальше играть в Хамстер Комбат.

Цена: 850 рублей

Кулер охлаждения

Как подключить кошелек в Hamster Kombat и вывести монеты хомяка

Держатель для смартфона

Держатель для смартфона. Держатель предотвратит падение смартфона и параллельно может быть отличной подставкой. Фото.

Держатель предотвратит падение смартфона и параллельно может быть отличной подставкой

При активной игре в хомяка высока вероятность выронить смартфон из рук. Это опасно в принципе всегда, но больше всего — на ходу. Рекомендуем этот держатель для телефона, который надежно крепится к задней крышке. С ним вероятность повредить устройство практически нулевая, а в перерывах между игровыми сессиями ее можно использовать как подставку.

Цена: 90 рублей

Держатель для телефона

Водонепроницаемый чехол для телефона

Водонепроницаемый чехол для телефона. С таким чехлом утопить смартфон в воде у вас точно не выйдет. Фото.

С таким чехлом утопить смартфон в воде у вас точно не выйдет

Но одно дело — уронить телефон, а другое — утопить его в воде. Тем, кто предпочитает тапать хомяка на отдыхе, мы приготовили водонепроницаемый чехол. Он надежно защищает гаджет от попадания влаги и вдобавок позволяет им пользоваться благодаря покрытию. Можно повесить на шею, чтобы наверняка не потерять телефон в воде. Цена — просто сказка!

Цена: 270 рублей

Водонепроницаемый чехол

Кабель для зарядки телефона

Кабель для зарядки телефона. Кабель Baseus зарядит ваш телефон настолько быстро, насколько это возможно. Фото.

Кабель Baseus зарядит ваш телефон настолько быстро, насколько это возможно

Чтобы ввод шифра или мини-игра Хамстер Комбат случайно не прервались из-за отключения смартфона, обязательно возьмите в свой арсенал надежный зарядный кабель. У него долговечная оплетка, которая не боится повреждений, а также мощность до 240 Вт — подойдет даже для ноутбука! Можно взять длину в 3 метра, чтобы кабель дотягивался куда угодно.

Цена: от 700 рублей

Кабель для зарядки

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Мощный повербанк с быстрой зарядкой. Этот мощный повербанк не даст вашему смартфону разрядиться во время игры в хомяка. Фото.

Этот мощный повербанк не даст вашему смартфону разрядиться во время игры в хомяка

Опять же, чтобы игра Хамстер Комбат не прервалась на самом важном месте, например, при покупке карточки, не забудьте купить мощный повербанк с быстрой зарядкой. Эта модель от Baseus — пожалуй, самый оптимальный выбор. Во-первых, практичный дизайн с индикатором, во-вторых, наличие разъёмов USB-A и Type-C вкупе с быстрой зарядкой до 22.5 Вт. Да еще и купон на скидку есть!

Цена: 2400 рублей (без учета скидки)

Повербанк Baseus

Как правильно прокачать хомяка в Hamster Kombat и вывести много денег

Лучший фитнес-браслет 2024

Лучший фитнес-браслет 2024. Керамический Mi Band 9 не даст забыть о делах и будет отличным спутником для будущего криптомиллионера. Фото.

Керамический Mi Band 9 не даст забыть о делах и будет отличным спутником для будущего криптомиллионера

Новый Mi Band 9 вряд ли подойдет, чтобы майнить крипту в Хомяке. Но с его помощью вы не пропустите ни одного уведомления, а заодно сможете поставить будильник или таймер, чтобы не забыть и о других важных делах. В продаже как раз появилась стильная версия в керамическом корпусе — отличный аксессуар для тех, кто, вполне вероятно, скоро станет солидным человеком!

Цена: 6370 рублей

Mi Band 9 в керамике

Какой недорогой смартфон купить для игр

Какой недорогой смартфон купить для игр. POCO M6 Pro — лучшее устройство для игр, которое можно купить по невысокой цене. Фото.

POCO M6 Pro — лучшее устройство для игр, которое можно купить по невысокой цене

POCO M6 Pro — шикарный смартфон для игр в 2024 году. Модель оснащается производительным чипсетом MediaTek Helio G99 и имеет модификации аж с 12 Гб быстрой оперативной памяти! Стоит ли говорить, что это идеальный смартфон для любых кликеров, где можно поднять денег? А еще с его автономностью вы сможете позабыть о быстрой разрядке!

Цена: от 15 580 рублей

Хороший смартфон

Спортивная бутылка для воды

Спортивная бутылка для воды. Спортивная бутылка для воды идеально подойдет, чтобы победить жажду. Фото.

Спортивная бутылка для воды идеально подойдет, чтобы победить жажду

Держать себя в тонусе во время майнинга крипты в Хамстер Комбат вам поможет эта спортивная бутылка. Модель сделана из прочного пластика, который не пахнет, поэтому можете смело налить туда любимый напиток — от сока до протеинового коктейля или изотоника. Есть защита от протечки в виде защелки, поэтому можно смело кинуть ее с собой в рюкзак или просто хранить в горизонтальном положении.

Цена: 300 рублей (без учета доставки)

Спортивная бутылка

Самое главное: если вы еще не начали играть в Хамстер Комбат, то самое время это сделать! У вас еще осталось немного времени прокачать хомяка до того момента, когда состоится листинг и раздача токенов. Чтобы стартовать с хорошим бонусом, проходите по этой ссылке прямо сейчас!

Играть в Хомяка

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