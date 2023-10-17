Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене

В последнее время многие товары, в первую очередь, электроника, сильно подорожали. Из-за этого она стала стоить непомерно дорого, а некоторым даже пришлось отложить покупку до лучших времен. К счастью, такая ситуация не везде: где-то цена поднялась не так сильно, а в определенных магазинах и вовсе осталась прежней. На помощь приходит АлиЭкспресс, где скидки на товары устраивают чуть ли не еженедельно: отобрали для вас топовые гаджеты по лучшим ценам, добавили к ним высокую оценку и положительные отзывы, в результате чего появилась наша свежая подборка! Дерзайте!

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Крутая электрическая зубная щетка

Nandme — один из самых выдающихся брендов последнего времени в мире электроники. В частности, компания известна своими топовыми электрическими щетками, но я рекомендую присмотреться к модели NX6000 с несколькими режимами чистки и мощным аккумулятором, способным проработать до 80 дней без подзарядки. Комплектуется гаджет насадками с щетиной DuPont, а цена — нереально низкая! Есть и более продвинутые модели, с которыми можно ознакомиться на странице продавца.

Цена: от 1371 рубля

Зубная щетка Nandme

Лучший фитнес-браслет 2023

Xiaomi представила новый Mi Band 8 совсем недавно, а он уже подешевел! Менее чем за 4 тысячи рублей вы получаете носимый гаджет с мощной батареей, крупным AMOLED-дисплеем с поддержкой 60 Гц и набором тренировочных режимов! Скорее забирайте новый фитнес-браслет Xiaomi по лучшей цене!

Цена: от 3750 рублей

Mi Band 8 дешево

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Крутые блютуз-наушники для смартфона

АлиЭкспресс полон крутых наушников, но TOZO T10 — один из лучших вариантов по соотношению цена-качества. Гаджет работает на основе Bluetooth 5.3 с низкой задержкой, имеет автономность около 45 часов и управляется касанием сенсорной панели. Недорогие TWS-наушники с сочным басом оценят все фанаты качественного звучания. Нужно брать сейчас.

Цена: 2800 рублей

Отличные наушники

Недорогой планшет с Андроид с высокой оценкой

Планшеты на Андроид редко имеют хорошие отзывы, особенно, если речь о недорогих моделях. LeoPad10X Tab — как оказалось, народный гаджет: пользователи высоко оценили его производительность (за нее отвечает чип Unisoc SC7731), компактные размеры и наличие от 2 до 4 Гб оперативки. Вдобавок в нем по умолчанию есть слот для сим-карты, так что, можно смело пользоваться им каждый день или купить кому-нибудь в подарок!

Цена: от 4870 рублей

Хороший планшет

Мощный повербанк на 30 000 мА*ч с быстрой зарядкой

Учитывая то, сколько гаджетов есть у каждого из нас, такой арсенал нужно вовремя подзаряжать. В этом вам поможет повербанк от USAMS емкостью в 30 000 мА*ч: в нем есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 65 Вт, несколько разъёмов, включая Type-C и дисплей, отображающий уровень заряда. Подойдет даже для ноутбуков!

Цена: 3830 рублей

Повербанк для всего

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Настольная лампа с беспроводной зарядкой

Чего только не найдешь на Али! Например, есть вот такая удобная настольная лампа с беспроводной зарядкой. Мало того, что она светит сама и позволяет настроить яркость и температуру, так в ней еще и есть дисплей с часами, датой и температурой! Ну, а для зарядки достаточно положить телефон или любой другое устройство на основную панель.

Цена: 1900 рублей

Лампа настольная

Мощный недорогой смартфон на Андроид

Искали хороший Андроид-смартфон? Рекомендую вам iQOO Z7X от vivo: он работает на чипе Snapdragon 695 и выдает свыше 400к очков в тестах производительности — запаса хватит для любых повседневных задач! Вдобавок у него мощная батарея и экран с поддержкой 120 Гц, который обеспечит вам плавную работу интерфейса. Цена — супер, а за подробностями заглядывайте по ссылке ниже.

Цена: 21 040 рублей

Смартфон iQOO

Стильная полка для ванной

Вместо того, чтобы ставить шампуни и другие средства на край ванной, воспользуйтесь этой шикарной полкой для хранения средств по уходу за собой. У продавца есть две модели — прямая и угловая. Они имеют перфорацию, поэтому вода не будет скапливаться внутри, а в комплект уже включены все детали для установки. В офлайн-рознице такой не найти!

Цена: от 290 рублей

Крутая полка для ванной

Недорогой саундбар для телевизора

Можно сколь угодно настраивать звучание своего телевизора с Android TV, включив Dolby Atmos, но все же хороший саундбар справится с этим лучше. Вот отличная модель от Redmi, о который вы не пожалеете. В устройстве есть сразу несколько способов подключения, в том числе, Bluetooth 5.0. Кстати, на AliExpress он дешевле, чем в сетевых магазинах!

Цена: 3575 рублей

Саундбар Redmi

Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

Крутая приставка с Андроид ТВ

Кстати, если вы хотите превратить обычный телевизор в Смарт ТВ, но не прогадать, рекомендую эту мощную приставку с Андроид ТВ. H96 MAX имеет поистине флагманские характеристики — от 2 до 8 Гб оперативки LPDDR4X с накопителем до 64 Гб, чего не встретишь даже в дорогих телевизорах! Внутри — мощный чип с хорошей графикой и Android 12 из коробки, что позволит пользоваться гаджетом без глюков. Забирайте, пока не разобрали!

Цена: от 4440 рублей

Приставка на Андроид