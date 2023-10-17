Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене

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Иван Герасимов

В последнее время многие товары, в первую очередь, электроника, сильно подорожали. Из-за этого она стала стоить непомерно дорого, а некоторым даже пришлось отложить покупку до лучших времен. К счастью, такая ситуация не везде: где-то цена поднялась не так сильно, а в определенных магазинах и вовсе осталась прежней. На помощь приходит АлиЭкспресс, где скидки на товары устраивают чуть ли не еженедельно: отобрали для вас топовые гаджеты по лучшим ценам, добавили к ним высокую оценку и положительные отзывы, в результате чего появилась наша свежая подборка! Дерзайте!

Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене. Ты точно не прогадаешь, если купишь эти товары прямо сейчас! Фото.

Ты точно не прогадаешь, если купишь эти товары прямо сейчас!

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Крутая электрическая зубная щетка

Крутая электрическая зубная щетка. Nandme делает топовые зубные щетки по сравнительно низкой цене. Фото.

Nandme делает топовые зубные щетки по сравнительно низкой цене

Nandme — один из самых выдающихся брендов последнего времени в мире электроники. В частности, компания известна своими топовыми электрическими щетками, но я рекомендую присмотреться к модели NX6000 с несколькими режимами чистки и мощным аккумулятором, способным проработать до 80 дней без подзарядки. Комплектуется гаджет насадками с щетиной DuPont, а цена — нереально низкая! Есть и более продвинутые модели, с которыми можно ознакомиться на странице продавца.

Цена: от 1371 рубля

Зубная щетка Nandme

Лучший фитнес-браслет 2023

Лучший фитнес-браслет 2023. Новый гаджет Xiaomi уже скинул в цене — надо брать! Фото.

Новый гаджет Xiaomi уже скинул в цене — надо брать!

Xiaomi представила новый Mi Band 8 совсем недавно, а он уже подешевел! Менее чем за 4 тысячи рублей вы получаете носимый гаджет с мощной батареей, крупным AMOLED-дисплеем с поддержкой 60 Гц и набором тренировочных режимов! Скорее забирайте новый фитнес-браслет Xiaomi по лучшей цене!

Цена: от 3750 рублей

Mi Band 8 дешево

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Крутые блютуз-наушники для смартфона

Крутые блютуз-наушники для смартфона. Наушники — топ по соотношению цена/качество. Плюс — высокий рейтинг и куча хороших отзывов! Фото.

Наушники — топ по соотношению цена/качество. Плюс — высокий рейтинг и куча хороших отзывов!

АлиЭкспресс полон крутых наушников, но TOZO T10 — один из лучших вариантов по соотношению цена-качества. Гаджет работает на основе Bluetooth 5.3 с низкой задержкой, имеет автономность около 45 часов и управляется касанием сенсорной панели. Недорогие TWS-наушники с сочным басом оценят все фанаты качественного звучания. Нужно брать сейчас.

Цена: 2800 рублей

Отличные наушники

Недорогой планшет с Андроид с высокой оценкой

Недорогой планшет с Андроид с высокой оценкой. Андроид-планшеты не так плохи как вы думали — есть хорошие варианты по низкой цене! Фото.

Андроид-планшеты не так плохи как вы думали — есть хорошие варианты по низкой цене!

Планшеты на Андроид редко имеют хорошие отзывы, особенно, если речь о недорогих моделях. LeoPad10X Tab — как оказалось, народный гаджет: пользователи высоко оценили его производительность (за нее отвечает чип Unisoc SC7731), компактные размеры и наличие от 2 до 4 Гб оперативки. Вдобавок в нем по умолчанию есть слот для сим-карты, так что, можно смело пользоваться им каждый день или купить кому-нибудь в подарок!

Цена: от 4870 рублей

Хороший планшет

Мощный повербанк на 30 000 мА*ч с быстрой зарядкой

Мощный повербанк на 30 000 мА*ч с быстрой зарядкой. Этот повербанк заряжает абсолютно любый гаджеты! Фото.

Этот повербанк заряжает абсолютно любый гаджеты!

Учитывая то, сколько гаджетов есть у каждого из нас, такой арсенал нужно вовремя подзаряжать. В этом вам поможет повербанк от USAMS емкостью в 30 000 мА*ч: в нем есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 65 Вт, несколько разъёмов, включая Type-C и дисплей, отображающий уровень заряда. Подойдет даже для ноутбуков!

Цена: 3830 рублей

Повербанк для всего

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Настольная лампа с беспроводной зарядкой

Настольная лампа с беспроводной зарядкой. Эта лампа и светит хорошо, и другие гаджеты заряжает! Фото.

Эта лампа и светит хорошо, и другие гаджеты заряжает!

Чего только не найдешь на Али! Например, есть вот такая удобная настольная лампа с беспроводной зарядкой. Мало того, что она светит сама и позволяет настроить яркость и температуру, так в ней еще и есть дисплей с часами, датой и температурой! Ну, а для зарядки достаточно положить телефон или любой другое устройство на основную панель.

Цена: 1900 рублей

Лампа настольная

Мощный недорогой смартфон на Андроид

Мощный недорогой смартфон на Андроид. Этот смартфон — один из лучших в своем классе. На него не стыдно потратить честно заработанные! Фото.

Этот смартфон — один из лучших в своем классе. На него не стыдно потратить честно заработанные!

Искали хороший Андроид-смартфон? Рекомендую вам iQOO Z7X от vivo: он работает на чипе Snapdragon 695 и выдает свыше 400к очков в тестах производительности — запаса хватит для любых повседневных задач! Вдобавок у него мощная батарея и экран с поддержкой 120 Гц, который обеспечит вам плавную работу интерфейса. Цена — супер, а за подробностями заглядывайте по ссылке ниже.

Цена: 21 040 рублей

Смартфон iQOO

Стильная полка для ванной

Стильная полка для ванной. Крутую полку для ванной отдают по смехотворной цене! Фото.

Крутую полку для ванной отдают по смехотворной цене!

Вместо того, чтобы ставить шампуни и другие средства на край ванной, воспользуйтесь этой шикарной полкой для хранения средств по уходу за собой. У продавца есть две модели — прямая и угловая. Они имеют перфорацию, поэтому вода не будет скапливаться внутри, а в комплект уже включены все детали для установки. В офлайн-рознице такой не найти!

Цена: от 290 рублей

Крутая полка для ванной

Недорогой саундбар для телевизора

Недорогой саундбар для телевизора. Саундбар Redmi звучит лучше, чем колонки телевизора, а стоит намного дешевле. Фото.

Саундбар Redmi звучит лучше, чем колонки телевизора, а стоит намного дешевле

Можно сколь угодно настраивать звучание своего телевизора с Android TV, включив Dolby Atmos, но все же хороший саундбар справится с этим лучше. Вот отличная модель от Redmi, о который вы не пожалеете. В устройстве есть сразу несколько способов подключения, в том числе, Bluetooth 5.0. Кстати, на AliExpress он дешевле, чем в сетевых магазинах!

Цена: 3575 рублей

Саундбар Redmi

Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

Крутая приставка с Андроид ТВ

Крутая приставка с Андроид ТВ. H96 Max — пожалуй, самая мощная ТВ-приставка на рынке. Фото.

H96 Max — пожалуй, самая мощная ТВ-приставка на рынке

Кстати, если вы хотите превратить обычный телевизор в Смарт ТВ, но не прогадать, рекомендую эту мощную приставку с Андроид ТВ. H96 MAX имеет поистине флагманские характеристики — от 2 до 8 Гб оперативки LPDDR4X с накопителем до 64 Гб, чего не встретишь даже в дорогих телевизорах! Внутри — мощный чип с хорошей графикой и Android 12 из коробки, что позволит пользоваться гаджетом без глюков. Забирайте, пока не разобрали!

Цена: от 4440 рублей

Приставка на Андроид

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