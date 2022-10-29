Моющий робот-пылесос Lydsto с самоочисткой сильно подешевел. Как купить его со скидкой

В преддверии ноября многие продавцы решили устроить невиданные скидки на свои товары, но среди всех этих предложений всегда ищешь знакомые названия. Низкие цены на смартфоны уже мало кого интересуют — намного полезнее запастись техникой для умного дома, которая упрощает нам жизнь. Одним из таких гаджетов является робот-пылесос, который способен сделать за нас уборку помещения в строго установленное время. Но какой выбрать? Рекомендуем присмотреться к бренду Lydsto: суббренд Xiaomi как раз отдает моющий робот-пылесос со скидкой. Рассказываем, что он умеет и где его купить по очень низкой цене.

Робот-пылесос с самоочисткой

Одним из самых продвинутых роботов-пылесосов с самоочисткой является Lydsto W2: его фишка в том, что он поставляется в комплекте с док-станцией для самоочистки, внутри которой есть резервуар для воды и пыли. Как и любой другой пылесос этого класса, он самостоятельно сбрасывает накопленную грязь после уборки, подъезжая к док-станции после уборки: там он тщательно промывает салфетки для мытья полов с горячей водой, сушит и дезинфицирует озонатором во избежание появления плесени и грибка.

При этом грязная вода сливается в отдельный резервуар в док-станции, а мусор — в уже упомянутый пылесборник. Емкость резервуаров для чистой и грязной воды составляет 4 литра — вам этого хватит для уборки 200 квадратных метров площади. То есть, 40-метровую квартиру можно убрать до 5 раз, не пополняя резервуар вручную!

Подробнее о Lydsto W2

Обратите внимание, что пылесборник в док-станции имеет объём 3 литра, а в самом пылесосе — 350 мл: этого достаточно, чтобы не выносить мусор оттуда в течение месяца, если убираться каждый день! Это еще и абсолютно безвредно, так как пылесборник обрабатывается ионами серебра: они убивают 99,9% вредных бактерий и препятствуют появлению плесени и неприятного запаха.

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Робот-пылесос Lydsto W2 уборку проводит сам — без вашего ведома. В нем есть датчик, который определяет тип покрытия и увеличивает мощность всасывания. К примеру, если робот-пылесос определяет ковёр, то отключает режим влажной уборки и увеличивает силу всасывания для более интенсивного сбора мусора. К слову, максимальная сила всасывания Lydsto W2 составляет 5000 Па — это на 1000 Па больше, чем у других устройств, представленных на рынке.

Обратите внимание, что в Lydsto W2 — это робот-пылесос с бесщеточным двигателем компании NIDEC. Он работает с частотой 15 100 оборотов в минуту, благодаря чему с пола собирается не только пыль, но и шерсть. Во время влажной уборки салфетки вращаются с частотой до 180 оборотов в минуту и давлением 12 Н — это помогает оттереть даже въевшиеся пятна, которые давно мозолят вам глаза.

Подробнее о Lydsto W2 выгодно

Кстати, и пылесборник в пылесосе, и в док-станции абсолютно герметичны, поэтому во время уборки не будет специфического запаха пыли. В Lydsto W2 встроен фильтр HEPA, применяемый в самолетах: он улавливает частицы размером более 0,3 микрона! Это означает, что аллергикам и детям можно не переживать за свое самочувствие.

Робот-пылесос с лазером

Сейчас на рынке много роботов-пылесосов с датчиками, но обращать внимание всегда нужно не только на количество, сколько на их предназначение, чтобы устройство определяло препятствия. Lydsto W2 имеет лазерный датчик LDS 2.0 и интеллектуальный алгоритм SLAM, благодаря чему хорошо ориентируется в пространстве и создает оптимальный маршрут уборки, создавая виртуальную карту помещения.

Другие датчики позволяют избегать столкновения с препятствиями во время уборки. Обратите внимание, что конструкция продумана настолько хорошо, что робот-пылесос может преодолевать небольшие препятствия высотой до 15 мм — это серьезное преимущество перед конкурентами, ведь большинство пылесосов попросту застревают при такой помехе.

Кроме того, вы можете самостоятельно управлять пылесосом с телефона через приложение, даже находясь не дома: можно вручную создать карту помещения, начать или закончить уборку или проверить заряд аккумулятора. Его емкость — целых 5200 мА*ч, чего достаточно в среднем на 2,5-3 часа уборки общей площадь до 200 квадратных метров. Есть удобная фича: при разрядке Lydsto W2 направляется к док-станции, а когда зарядится полностью — возобновляет уборку с того места, где она была прервана!

Купить Lydsto W2 выгодно

Купить робот-пылесос Xiaomi со скидкой

Естественно, такой монстр уборки не может стоить дешево, но сейчас у вас есть шанс купить его выгодно. Как уже говорилось выше, на робот-пылесос Lydsto W2 действует скидка: вместо 999 долларов его временно отдают всего за 620 долларов — для этого вам необходимо использовать промокод W2W2GOGO, а также купон со страницы продавца, но учтите, что акция ограничена по времени.

Купить Lydsto W2 дешево

Может показаться, что это довольно дорого, но нет: это выгодное предложение, учитывая, что умеет робот-пылесос и какое количество свободного времени у вас сразу же появится.