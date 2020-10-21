Можно ли платить бесконтактным способом без смартфона, часов и карты

Сегодня, наверное, практически каждый знает, зачем в смартфоне нужен NFC-модуль. Несмотря на довольно обширный потенциал, большинство производителей используют его только для передачи платёжной информации при бесконтактной оплате, что, впрочем, всех вполне устраивало. Однако Samsung пошла дальше своих конкурентов и представила технологию MST, которая позволила оплачивать покупки смартфоном на терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату. Теперь те же люди придумали, как платить бесконтактно, если под рукой нет ни смартфона, ни смарт-часов.

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Выходцы из стартапа LoopPay, которые разработали выкупленную Samsung технологию MST, имитирующую магнитное поле банковской карты для оплаты бесконтактным способом на терминалах без поддержки PayPass и PayWave, основали новую компанию под названием OV Loop. Их новым продуктом стал небольшой брелок для оплаты, который позволяет заменить не только кошелёк, но и сервисы бесконтактных платежей вроде Samsung Pay. А благодаря одновременной поддержке NFC и MST его можно использовать абсолютно на любых терминалах.

Бесконтактная оплата без смартфона

Принцип работы платёжного брелока довольно прост. Пользователь устанавливает себе на смартфон специальное приложение от OV Loop, куда сохраняет данные своих карт. Затем происходит синхронизация с самим брелоком, который уже можно использовать непосредственно для оплаты OV Valet. Активация производится нажатием кнопки на корпусе аксессуара. После этого необходимо приложить его к терминалу и зафиксировать неподвижно на секунду-другую, чтобы произошло считывание. Если операция прошла успешно, брелок сигнализирует об этом зелёным индикатором.

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По словам разработчиков OV Loop, их брелок поддерживает самые передовые протоколы защиты платёжных данных, препятствуя их перехвату. Для каждой транзакции генерируется специальный токен, в который в зашифрованном виде зашита информация о банковской карте, его держателе и т.д. По сути, это та же самая методика, которая применяется в бесконтактных платёжных сервисах вроде Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Правда, тут возникает вопрос, а как аксессуар получает необходимые сведения?

Платёжный брелок OV Loop

Скорее всего, они передаются ему из приложения по Bluetooth, который вшит в корпус аксессуара. Но не очень понятно, нужно ли, чтобы смартфон был подключен к брелоку на постоянной основе, или они сами время от времени устанавливают пару и синхронизируются, после чего OV Loop сохраняет в памяти несколько токенов для будущих транзакций. А как, в таком случае, подтверждать платежи? Ведь биометрических датчиков на корпусе аксессуара нет. Тем более непонятно, как отключать брелок в случае потери. Ведь если он работает с Bluetooth, значит, для этого он должен находиться в зоне видимости. Пока информация на этот счёт отсутствует и, скорее всего, появится позже, когда разработку запустят на Kickstarter для сбора средств на производство и выпуск в продажу, где его планируют продавать сначала по 69 долларов, а потом по 99.

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Впрочем, даже если OV Loop требует непрерывного подключения к смартфону, он всё равно может быть очень полезен. Дело в том, что аппараты Samsung блокируют работу Samsung Pay при достижении аккумулятором 15-20% зарядки. То есть даже с, по сути, заряженным смартфоном вы не сможете оплатить покупку бесконтактным способом, если, например, забыли кошелёк дома или не взяли его намеренно, понадеявшись на современные технологии. Тут-то OV Loop и придёт на помощь, позволив оплатить покупку на любом терминале и любой картой, даже если ваш платёжный сервис её не поддерживает.