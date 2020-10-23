Можно ли заряжать Android-смартфоны зарядкой MagSafe от Apple

Думаю, вы знаете, что современным стандартом беспроводной зарядки является технология Qi. Она предполагает оснащение смартфона специальным индукционным передатчиком, который способен принимать энергию от зарядника на расстоянии до 4 см. Удобство, прямо скажем, довольно сомнительное, тем более что к самой зарядной станции провода всё равно идут. Но большинство производителей смартфонов были не в силах предложить что-то более современное и удобное, и только Apple сделала MagSafe, которым теперь хотят заряжаться все.

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Главный вопрос для многих пользователей Android, который они начали задавать после презентации iPhone 12, — можно ли заряжать любые смартфоны при помощи MagSafe? Логично, что без специальных магнитных креплений, которые должны встроены в корпус нового айфона и не встроены в корпуса других аппаратов, скорее всего, использовать новую зарядку Apple было бы нельзя. Но ведь MagSafe – это не только зарядное устройство, сколько способ крепления, основанный на магнитном притяжении.

Как работает зарядка MagSafe

В iPhone 12 встроено специальное кольцо, состоящее из магнитов, благодаря которому к его корпусу может крепиться как зарядка, так и внешние аксессуары вроде чехлов или накладных кошельков. Кроме того, благодаря магнитному креплению MagSafe и iPhone 12 образуют пару, поддерживающую зарядку мощностью 15 Вт. Но поскольку MagSafe – это зарядное устройство, совместимое со стандартом Qi, оно может заряжать любые смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Правда, скорость зарядки будет ограничена 7,5 Вт.

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По логике вещей для зарядки любого смартфона с поддержкой стандарта Qi его следовало бы разместить на площадке MagSafe так, чтобы индукционная катушка совпала с источником питания, и не трогать их. Но, как оказалось, некоторые аппараты смогли примагнитить к себе новый зарядный гаджет Apple. На данный момент известно как минимум о четырёх Android-смартфонах, которые поддерживают MagSafe: Google Pixel 5, Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 FE и OnePlus 8T. Возможно, есть и другие, но проверки с ними просто не проводились.

Что нужно знать о зарядке MagSafe

Эти устройства не просто смогли начать заряжаться, но и прочно примагнитили MagSafe к своим корпусам. С чем именно это связано, однозначно сказать сложно. Известно, что в конструкции Galaxy Z Fold 2 скрыта система магнитов, которая удерживает раскладывающиеся части в сложенном положении. Но ведь у других смартфонов нет подтверждённых магнитов, не так ли? Поэтому единственным возможным объяснением такого эффекта может служить примагничивание зарядки к индукционной катушке, встроенной в корпус смартфонов.

Итак, ещё раз, тезисно:

Можно ли заряжать Android-смартфоны зарядкой MagSafe ? Да, можно, она может работать как обычная беспроводная зарядка;

? Да, можно, она может работать как обычная беспроводная зарядка; Не повредит ли MagSafe смартфону не от Apple ? Нет, не повредит. MagSafe имеет встроенную катушку и сертифицирована по стандарту Qi, как и любые другие беспроводные зарядки;

? Нет, не повредит. MagSafe имеет встроенную катушку и сертифицирована по стандарту Qi, как и любые другие беспроводные зарядки; На какой мощности MagSafe заряжает смартфоны ? Для iPhone 12 – этот показатель равен 15 Вт, а для всех остальных аппаратов – 7,5 Вт;

? Для iPhone 12 – этот показатель равен 15 Вт, а для всех остальных аппаратов – 7,5 Вт; Будет ли MagSafe удерживаться на корпусе Android-смартфонов при помощи встроенных магнитов? Это возможно, но всё зависит от конструктивного устройства аппарата;

Это возможно, но всё зависит от конструктивного устройства аппарата; Будет ли MagSafe заряжать Android-смартфоны на скорости 15 Вт? Нет, не будет. Apple разработала такой стандарт зарядки, что совместим он только с новым iPhone 12 и несовместим с другими.

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Стоит ли покупать зарядку MagSafe, каждый решает для себя сам. Но, если у вас не iPhone 12, я бы не стал заморачиваться с этим, потому что практической пользы от приобретения этого гаджета, а не другого, вам извлечь не удастся. Ведь многие современные флагманы поддерживают беспроводную зарядку мощностью более 15 Вт, а с MagSafe вам придётся довольствоваться только 7,5 Вт. В результате вы и деньги потеряете, и как таковых преимуществ не ощутите. Поэтому берите новинку только в одном чеке с iPhone 12.