Nandme сливает свои лучшие электрические зубные щетки по суперской цене. Дешевле уже не будет!

Конец лета — пожалуй, лучшее время, чтобы задуматься о том, чтобы поменять жизнь к лучшему. Естественно, что в этом деле не обойтись без полезных гаджетов, которые сейчас по карману не каждому. Некоторые производители решили не дожидаться сентября и уже скинули цены на свои товары: так, Nandme распродает свои лучшие электрические зубные щетки со скидкой. Речь о моделях NX7000 и NX8000, которые временно будут доступны по неприлично низким ценам даже несмотря на рост курсов валют, а вкупе с топовыми характеристиками обойдутся намного выгоднее популярных вариантов, которые есть в каждом магазине электроники.

Nandme NX7000 и NX8000 — самые популярные электрические зубные щетки этого бренда, аналогов которым почти не найти по двум причинам. Во-первых, из-за характеристик и комплекта, во-вторых — из-за цены.

Недорогая электрическая зубная щетка

Почитав отзывы о современных электрических зубных щетках, вы наверняка могли заметить, что многие из них объединяет один существенный недостаток — слабый аккумулятор, который приходится подзаряжать буквально каждый день с помощью неудобного проприетарного адаптера.

Но есть и более универсальная Nandme NX7000 — электрическая щетка с мощным аккумулятором, одного заряда которого хватит на год работы! При этом заряжается она с помощью Type-C — то есть, подойдет любой первый попавшийся под руку кабель. Так что, Nandme NX7000 — это лучший гаджет наряду со смартфоном, который вы обязаны взять с собой в поездку!

Но это далеко не все плюсы гаджета: недорогая звуковая щетка максимально полезна и универсальна, насколько это вообще возможно. Только взгляните на ее характеристики!

Мощный движок Maglev , способный развивать до 41 000 вибраций в минуту.

, способный развивать до 41 000 вибраций в минуту. 5 режимов чистки зубов , каждый из которых можно использовать на одной из трех скоростей.

, каждый из которых можно использовать на одной из трех скоростей. Таймер, который срабатывает каждые 30 секунд и напоминает сменить область чистки во избежание повреждения зубной эмали.

Купить Nandme NX7000

Плюс ко всему Nandme NX7000 обойдется выгоднее любой другой электрической щетки. В комплекте с ней поставляется сразу 12 насадок с высококачественной щетиной DuPont, а первые 200 покупателей получат в подарок 3 упаковки зубной нити!

Электрическая зубная щетка с датчиком давления

На распродаже есть еще одна достойная модель, к которой точно стоит присмотреться — речь об электрической щетке Nandme NX8000, которая несколько отличается характеристиками от NX7000. В частности, у старшей модели есть датчик давления, который предотвращает слишком сильное нажатие на щетку.

При этом он предупреждает повреждение зубной эмали, автоматически меняя интенсивность работы моторчика! Таким образом, Nandme NX8000 бережет ваши зубы, при необходимости подстраиваясь под вашу манеру чистки! Также Nandme NX8000 оборудована функцией напоминания о необходимости вовремя сменить чистящую головку на новую. И это далеко не всё, что умеет эта умная электрическая зубная щетка!

Мощный моторчик, выдающий свыше 40 000 вибраций в минуту.

5 режимов чистки зубов, включая отбеливание и массаж ротовой полости , для каждого из которых можно выбрать подходящую интенсивность.

, для каждого из которых можно выбрать подходящую интенсивность. Мощный аккумулятор, благодаря которому щетку можно не заряжать 200 дней .

. Комплект из 12 насадок из премиальной щетины DuPont, которых должно хватить на три года использования!

Удобная Nandme NX8000

Отличительная черта этой зубной щетки Nandme — строгий внешний вид: она поставляется только в черном и белом цветах, а также имеет стильную кнопку включения в золотой рамке. Ну, а покупка будет максимально выгодной, так как первым 200 покупателям достанется фирменная зубная нить Nandme в подарок!

Какую электрическую зубную щетку выбрать

Электрические зубные щетки Nandme хоть и похожи друг на друга, но имеют массу отличий. А еще они очень надежные — производитель фактически подчеркивает это, так как дает трехлетнюю гарантию на свой гаджет! Если он выйдет из строя, вам нужно будет заснять поломку на видео и отправить в службу поддержки, после чего вам сразу же вышлют новую щетку взамен! Можете ли вы представить такое у других брендов? Я — нет.

Купить Nandme NX7000

Купить Nandme NX8000

Распродажа Nandme на AliExpress продлится с 21 по 27 августа, поэтому у вас есть время подумать. Судя по отзывам других пользователей, заказ приходит за считанные дни, поэтому дожидаться его месяцами не придется. На мой взгляд, это шикарный подарок не только для себя, но и для своих близких, причем по максимально приемлемой цене!