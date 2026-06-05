Встроенная камера в ноутбуке почти всегда ужасна и как следствие — бесполезна. Картинку мылит, цвета блёклые, а при слабом свете лицо превращается в кашу из пикселей. Для рабочих созвонов это терпимо (особенно, если вообще не включать), но если хочется выглядеть на встречах и трансляциях прилично, нужна отдельная хорошая веб-камера для компьютера. Я взял новую UGREEN CM831 с разрешением 4K и двумя микрофонами и неделю гонял её в созвонах и записи — рассказываю, что из этого вышло. А если параллельно подбираете смартфон, загляните в наш разбор OnePlus Nord CE 6 против POCO X8 Pro — там про то, какой гаджет даёт больше за свои деньги.

Веб-камера UGREEN: стоит ли покупать в 2026? Фото.

Веб-камера UGREEN: стоит ли покупать в 2026?

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Дизайн и крепление веб-камеры UGREEN

Выглядит камера UGREEN солидно и будет круто смотреться хоть с ноутом, хоть с ПК. Это компактная веб-камера в корпусе из качественного тёмно-серого пластика, ничего лишнего. Главное — её можно прицепить куда угодно: универсальное крепление-прищепка надёжно садится на монитор, ноутбук или телевизор, а на нижней части есть резьба, так что это ещё и веб-камера с креплением на штатив. Для блогеров и стримеров это важно — камеру легко поставить под нужным углом, а не только нацепить на крышку ноутбука.

У камеры надежное крепление, которое не портит монитор. Фото.

У камеры надежное крепление, которое не портит монитор

Подключается камера UGREEN CM831 по USB-A, но в коробке лежит переходник на USB-C, так что подружить её можно и с современным ноутбуком, и с Mac, и даже с планшетом на Android. Кабель без оплётки, но прочный и в быту лишним не будет. Больше таких разборов техники мы публикуем в нашем Telegram-канале — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Камера UGREEN

Веб-камера с автоматической фокусировкой

Внутри стоит 8-мегапиксельный сенсор, который выдаёт картинку в разрешении 3840×2160 пикселей — это и есть 4K — при 30 кадрах в секунду. Полноценная веб-камера 4K в этом ценовом сегменте встречается нечасто. Если переключиться на Full HD, камера снимает в сверхплавных 60 кадрах в секунду, что заметно при активном движении в кадре. На практике разница с камерой типичного ноута колоссальная: изображение чёткое, детализированное, лицо не плывёт, никаких искажений. Хотя опять же, всего 8 МП!

Камера снимает очень качественно — встроенные в ноутбуках ей в подметки не годятся. Фото.

Камера снимает очень качественно — встроенные в ноутбуках ей в подметки не годятся

Отдельно порадовал быстрый автофокус. Он мгновенно наводится на лицо, даже если активно жестикулируешь или двигаешься, и держит резкость без рывков. Камера сама подстраивает экспозицию и баланс белого, вытягивая картинку даже в сумерках — вечером без настольной лампы я всё равно выглядел нормально. Угол обзора 70 градусов захватывает только нужное и не растягивает лицо и интерьер.

Камера для ПК с хорошим микрофоном

Главная фишка новой модели от UGREEN вынесена прямо в название — это веб-камера с микрофоном, причём их здесь сразу два, с интеллектуальным шумоподавлением. Работают они честно: голос звучит чисто, гул кондиционера и шум за окном отсекаются, собеседники могут разобрать сказанное с первого раза и не переспрашивают. В целом, если стримите или часто созваниваетесь с компа, то это большой плюс.

Два микрофона прекрасно пишут звук. Фото.

Два микрофона прекрасно пишут звук

Опять же, мне показалось качество звука хорошим, но очевидно, что он не такой, как у внешних микрофонов. Это нормально для камеры такого класса, главное понимать, для чего она. Если интересны прикольные аксессуары для iPhone и не только, добро пожаловать в наш канал в MAX — подписывайтесь на всякий случай, чтобы оставаться на связи.

Камера UGREEN

Веб-камера со шторкой

Ещё один приятный плюс — перед нами веб-камера со шторкой приватности. В комплекте идёт физическая крышка в форме люка, которая надевается на объектив и закрывает его, когда камера не используется. Это куда надёжнее софтверного отключения: даже если какое-то приложение получит доступ к камере, оно увидит только заглушку. Мой коллега, Кирилл Пироженко, оценил такую фичу, отметив, что она даже важнее качества съемки.

Есть шторка для тех, кто переживает за конфиденциальность. Фото.

Есть шторка для тех, кто переживает за конфиденциальность

Для тех, кто работает из дома и держит камеру постоянно подключённой, это реально успокаивает — никакой паранойи по поводу слежки. Мелочь, но именно такие детали отличают продуманный гаджет от обычного ширпотреба с Алика.

Камера UGREEN

Стоит ли покупать веб-камеру UGREEN

Главный плюс веб-камеры от UGREEN — она работает по принципу «подключил один раз и забыл». Никаких драйверов и утилит ставить не надо: подключаешь по USB, запускаешь видео в Телеграм или что угодно ещё, и камера сразу готова. Единственное — можно менять качество в настройках, если вдруг не нужно 4К.

Всем рекомендую эту камеру. Она чертовски хороша, хотя стоит недорого. Фото.

Всем рекомендую эту камеру. Она чертовски хороша, хотя стоит недорого

За свои примерно 2200 рублей вебка UGREEN CM831 — это отличная недорогая веб-камера для удалёнки. Вы получаете классную картинку, нормальный звук с двух микрофонов, шторку и гибкое крепление. В общем, всё то, чего так не хватает встроенным камерам. Если давно хотели обновить картинку на созвонах без нервотрепки, это одна из лучших моделей в своем роде. А с дополнительной скидкой по промокоду UG3KZW покупка станет еще выгоднее — он действует до 30 июня!

Камера UGREEN

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