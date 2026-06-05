Встроенная камера в ноутбуке почти всегда ужасна и как следствие — бесполезна. Картинку мылит, цвета блёклые, а при слабом свете лицо превращается в кашу из пикселей. Для рабочих созвонов это терпимо (особенно, если вообще не включать), но если хочется выглядеть на встречах и трансляциях прилично, нужна отдельная хорошая веб-камера для компьютера. Я взял новую UGREEN CM831 с разрешением 4K и двумя микрофонами и неделю гонял её в созвонах и записи — рассказываю, что из этого вышло. А если параллельно подбираете смартфон, загляните в наш разбор OnePlus Nord CE 6 против POCO X8 Pro — там про то, какой гаджет даёт больше за свои деньги.

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Дизайн и крепление веб-камеры UGREEN

Выглядит камера UGREEN солидно и будет круто смотреться хоть с ноутом, хоть с ПК. Это компактная веб-камера в корпусе из качественного тёмно-серого пластика, ничего лишнего. Главное — её можно прицепить куда угодно: универсальное крепление-прищепка надёжно садится на монитор, ноутбук или телевизор, а на нижней части есть резьба, так что это ещё и веб-камера с креплением на штатив. Для блогеров и стримеров это важно — камеру легко поставить под нужным углом, а не только нацепить на крышку ноутбука.

Подключается камера UGREEN CM831 по USB-A, но в коробке лежит переходник на USB-C, так что подружить её можно и с современным ноутбуком, и с Mac, и даже с планшетом на Android. Кабель без оплётки, но прочный и в быту лишним не будет. Больше таких разборов техники мы публикуем в нашем Telegram-канале — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Камера UGREEN

Веб-камера с автоматической фокусировкой

Внутри стоит 8-мегапиксельный сенсор, который выдаёт картинку в разрешении 3840×2160 пикселей — это и есть 4K — при 30 кадрах в секунду. Полноценная веб-камера 4K в этом ценовом сегменте встречается нечасто. Если переключиться на Full HD, камера снимает в сверхплавных 60 кадрах в секунду, что заметно при активном движении в кадре. На практике разница с камерой типичного ноута колоссальная: изображение чёткое, детализированное, лицо не плывёт, никаких искажений. Хотя опять же, всего 8 МП!

Отдельно порадовал быстрый автофокус. Он мгновенно наводится на лицо, даже если активно жестикулируешь или двигаешься, и держит резкость без рывков. Камера сама подстраивает экспозицию и баланс белого, вытягивая картинку даже в сумерках — вечером без настольной лампы я всё равно выглядел нормально. Угол обзора 70 градусов захватывает только нужное и не растягивает лицо и интерьер.

Камера для ПК с хорошим микрофоном

Главная фишка новой модели от UGREEN вынесена прямо в название — это веб-камера с микрофоном, причём их здесь сразу два, с интеллектуальным шумоподавлением. Работают они честно: голос звучит чисто, гул кондиционера и шум за окном отсекаются, собеседники могут разобрать сказанное с первого раза и не переспрашивают. В целом, если стримите или часто созваниваетесь с компа, то это большой плюс.

Опять же, мне показалось качество звука хорошим, но очевидно, что он не такой, как у внешних микрофонов. Это нормально для камеры такого класса, главное понимать, для чего она. Если интересны прикольные аксессуары для iPhone и не только, добро пожаловать в наш канал в MAX — подписывайтесь на всякий случай, чтобы оставаться на связи.

Камера UGREEN

Веб-камера со шторкой

Ещё один приятный плюс — перед нами веб-камера со шторкой приватности. В комплекте идёт физическая крышка в форме люка, которая надевается на объектив и закрывает его, когда камера не используется. Это куда надёжнее софтверного отключения: даже если какое-то приложение получит доступ к камере, оно увидит только заглушку. Мой коллега, Кирилл Пироженко, оценил такую фичу, отметив, что она даже важнее качества съемки.

Для тех, кто работает из дома и держит камеру постоянно подключённой, это реально успокаивает — никакой паранойи по поводу слежки. Мелочь, но именно такие детали отличают продуманный гаджет от обычного ширпотреба с Алика.

Камера UGREEN

Стоит ли покупать веб-камеру UGREEN

Главный плюс веб-камеры от UGREEN — она работает по принципу «подключил один раз и забыл». Никаких драйверов и утилит ставить не надо: подключаешь по USB, запускаешь видео в Телеграм или что угодно ещё, и камера сразу готова. Единственное — можно менять качество в настройках, если вдруг не нужно 4К.

За свои примерно 2200 рублей вебка UGREEN CM831 — это отличная недорогая веб-камера для удалёнки. Вы получаете классную картинку, нормальный звук с двух микрофонов, шторку и гибкое крепление. В общем, всё то, чего так не хватает встроенным камерам. Если давно хотели обновить картинку на созвонах без нервотрепки, это одна из лучших моделей в своем роде. А с дополнительной скидкой по промокоду UG3KZW покупка станет еще выгоднее — он действует до 30 июня!

Камера UGREEN

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