Не покупайте Pixel Watch, пока не узнаете эти четыре проблемы

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Иван Герасимов 0

Google представила первое поколение Pixel Watch, которое приглянулось многим: часы и вправду довольно симпатичные, компактные и работают на шустрой Wear OS. Но это лишь на первый взгляд: после многочисленных тестов у нового гаджета были выявлены недоработки, часть из которых еще можно как-то понять, но на другие — просто невозможно закрывать глаза. Умные часы Google уже появились в продаже в России, и кто-то из наших читателей наверняка задумался об их покупке, но торопиться не стоит: для начала прочтите нашу статью, в которой мы расскажем о существенных недостатках Pixel Watch.

Не покупайте Pixel Watch, пока не узнаете эти четыре проблемы Не стоит покупать Pixel Watch. У них слишком много проблем. Фото

Не стоит покупать Pixel Watch. У них слишком много проблем

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Автономность Pixel Watch

Когда говорят о плохой автономности смарт-часов, всегда подразумевают Apple Watch. Правда, смарт-часы Apple можно оптимизировать, поэтому озвученное купертиновцами время работы в 16 часов — заниженный показатель, так как устройство может работать и дольше — до 36 часов, если пользоваться ими не так активно. А вот создатели Pixel Watch, напротив, заявили целых 24 часа, но на деле все оказалось намного хуже.

Автономность Pixel Watch. Смиритесь: Pixel Watch не хватит даже на день работы Фото

Смиритесь: Pixel Watch не хватит даже на день работы

По сообщениям The Verge, часы от Гугл не доживают даже до вечера при не самом активном использовании. Даже если этого удается добиться, то к утру вы можете обнаружить, что гаджет разрядился: система требует минимум 30% заряда для отслеживания, поэтому надо иметь около 40%, чтобы к утру они еще работали. Из-за часовой пробежки с включенным GPS Pixel Watch разряжаются на 25%, а если к этому добавить еще и Always On Display и включить музыку — все 30%! В общем, если хотите, чтобы Pixel Watch проработали сутки, придется отключить практически все важные функции.

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Циферблаты Pixel Watch

Разработчики постарались на славу и выпустили для Pixel Watch довольно неплохие стоковые циферблаты. Правда, пользоваться ими не так-то просто: оказывается, что не все из них совместимы с Always On Display! Проблема заключается в том, что постоянно включенный экран Pixel Watch отключается через 15 минут, а для его активации понадобится поднять руку, если жест поднятия включен, или же прикоснуться к дисплею.

Циферблаты Pixel Watch. Циферблаты работают не совсем правильно, в результате чего постоянно включенный экран отключается. Фото

Циферблаты работают не совсем правильно, в результате чего постоянно включенный экран отключается

Представляете, каково это, когда руки-то заняты? Выяснилось, что это сделано для экономии энергии, правда, подобный подход противоречит концепции AoD в целом. Специально ли в Google прибегли к этому, чтобы увеличить автономность Pixel Watch, или же это недоработка авторов циферблатов — пока вопрос открытый, но владельцы уже ждут решения проблемы.

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Выгорание экрана Pixel Watch

Некоторые владельцы гаджетов очень любят лицезреть сам экран устройства: приятно лишний раз коснуться его и вывести из режима ожидания, чтобы насладиться классным циферблатом. А вот владельцы Pixel Watch, вероятно, расстроятся: дело в том, что у часов Google выгорает экран. Точнее, есть нечто, напоминающее этот эффект. Один пользователь пожаловался на то, что после использования Always On Display на дисплее возникло остаточное изображение, то есть, будто бы отпечатался след предыдущего экрана AoD.

Выгорание экрана Pixel Watch. Похоже, такой след от Alwys On Display вам не очень понравится. Фото

Похоже, такой след от Alwys On Display вам не очень понравится

Как раз об этом заявили в Google, отметив, что это лишь временный эффект, а изображение со временем приходит в норму. В компании также обратили внимание на то, что в часах используется специальный алгоритм, который отдаляет наступление этого эффекта и снижает его продолжительность. Похоже, проблема массовая: тот же пользователь обменял часы на новые и у них обнаружился тот же самый баг.

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Производительность Pixel Watch

Pixel Watch могут показаться достаточно шустрыми, но только до момента сравнения с другими часами. Например, с не самыми новыми Apple Watch 5: на канале Rozetked не так давно показали обзор смарт-часов Google, по результатам которого оказалось, что не такие уж они и быстрые. Интерфейс серьезно подлагивает и при касании экрана, и при нажатии на боковую клавишу, и при запуске приложений. Посмотрите сами!

Не покупайте Pixel Watch, пока не узнаете эти четыре проблемы Производительность Pixel Watch. Фото

Это говорит о том, что на данный момент софт оптимизирован очень плохо. Будем честны, железо Pixel Watch тоже оставляет желать лучшего: внутри установлен посредственный Samsung Exynos 9110, выпущенный аж в 2018 году, хотя он сопоставим с тем же S5 из Apple Watch Series 5. Так что, на первых порах покупку лучше отложить, если вы недолюбливаете подлагивания интерфейса.

Производительность Pixel Watch. Такое ощущение, будто Pixel Watch собирали на коленке. Фото

Такое ощущение, будто Pixel Watch собирали на коленке

Ну, и напоследок интересное наблюдение. Вот так выглядят Pixel Watch изнутри. Напоминает дешевые смарт-часы с АлиЭкспресс, не так ли? Google определенно предстоит наладить не только работу софтверной части, но и поработать над другими характеристиками Pixel Watch, включая сборку. На данный момент, покупку этих часов можно осуществлять только на свой страх и риск, не более того.

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