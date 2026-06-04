OnePlus давно перестала быть «убийцей флагманов» только среди смартфонов — теперь компания так же методично закрывает и аудионаправление. OnePlus Buds 4 метят в нишу между дешёвыми «просто послушать» затычками и дорогими TWS с серьёзными амбициями. Если любите такой формат разборов, у нас есть и большой материал про Nothing Headphone 1 спустя полгода. А эти наушники я неделю проходил как основные — рассказываю, что в них хорошо, а что вызывает вопросы.

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Дизайн и посадка OnePlus Buds 4

Первое, что мне не очень понравилось — овальный кейс наушников. Он скользкий и в кармане лежит неровно, постоянно норовит провернуться. На мой взгляд, лучший пример — почти квадратные кейсы CMF Buds Pro 2 или Nothing, вот это топ. Зато покрытие у кейса матовое: такое сложнее расцарапать, да и сколы будут менее заметны благодаря текстуре. Особенно, если это цвет Zen Green — он лучший, что есть в линейке.

Форма наушников OnePlus поначалу чуть разочаровывает — будто как у остальных китайцев за 2-3 тысячи рублей. Но это тот случай, когда на дизайн смотреть не нужно, ощущения важнее. В ушах OnePlus Buds 4 сидят потрясно, ножка достаточно длинная и удобная для извлечения, а по факту наушники выглядят компактными. Главное — даже при долгом использовании уши не устают: такой «невесомости» я не помню со времён первых AirPods. Обязательно примерьте амбушюры из трёх размеров в комплекте, иначе всего удовольствия от наушников не получите.

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Звук и фишка золотого профиля

Звучат OnePlus Buds 4 очень круто. Внутри динамический драйвер около 11 мм, поддержка кодека LHDC V5 и сертификация Hi-Res Audio Wireless. Можно долго жонглировать характеристиками, но лучше расскажу про личные ощущения. Я люблю низкие частоты и, честно, прям таю, когда трек качает — бас пронизывает голову до мурашек. OnePlus Buds 4 попали прямо в мое сердечко, поэтому каждый раз, когда их надеваю, словно праздник. Главное — в приложении настроить BassWave в сторону мощности: работает классно, технология подстраивается под трек и не перегружает слух, поэтому дискомфорта не будет.

Пространственный звук неплохой — я не фанат, как и в случае с Nothing Headphone 1, но иногда включить можно для разнообразия. Для игр и лайвов работает очень хорошо. А еще есть функция «Золотой профиль звука» — приложение сканирует слух через микрофоны и строит персональную кривую, рекомендую опробовать.

Штука крутая, хотя лично я такому не доверяю: у Nothing настроилось не очень, у OnePlus заметно лучше, но крутить эквалайзер самому всё равно надёжнее. Если хотите сравнить с другими вариантами, на AppleInsider есть разбор недорогих наушников с отличным звуком — полезно для сравнения.

OnePlus Buds 4 — шумоподавление и управление касанием

По активному шумоподавлению долго размусоливать не буду — сразу советую включить высокий режим Real Time, при котором резкие шумы приглушаются автоматически. Неплох и режим Авто, да и низкий уровень вполне рабочий. Гибридная система с тремя микрофонами на каждый наушник давит постоянный гул — метро, двигатели, кондиционеры — уверенно.

Отдельно отмечу управление жестами — это лучший вариант на сегодня в аксессуарах. В отличие от CMF Buds Pro 2, здесь касания не пропускаются, всё срабатывает легко и переназначается под себя. По гибкости настроек и самому приложению OnePlus вопросов нет — всё в духе Nothing X, логично и просто.

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Автономность и звонки OnePlus Buds 4

С автономностью полный порядок: с включённым ANC наушники продержались у меня 7 часов, и ещё оставался запас процентов на 12. Кейс добавляет ещё три полные зарядки, а быстрая зарядка впечатляет — 10 минут в чехле хватает, чтобы полностью оживить наушники. Минус один — беспроводной зарядки нет, но за эти деньги простительно.

В звонках голос звучит полно, хоть и чуть темновато, зато фоновый шум обрабатывается отлично — собеседники слышат вас стабильно даже на улице с ветром. Защита IP55 позволяет не бояться дождя и пота, так что наушники спокойно переживут и пробежку, и непогоду.

Стоит ли покупать OnePlus Buds 4

Стоит ли брать OnePlus Buds 4? Без всяких сомнений, я не вижу причин, почему нет. Да, форма кейса может чуть расстроить, но это дело вкуса. В остальном — полный фарш: много настроек, приятный звук, отличная посадка и почти полное отсутствие минусов. Отдельно порадовала совместимость с любыми устройствами — даже с Windows всё работает супер, а не только в связке со смартфонами OnePlus.

Единственное, о чём стоит помнить: фирменный кодек LHDC V5 и ИИ-перевод раскрываются только на смартфонах OnePlus и нескольких родственных брендах, так что владельцам Samsung, Pixel или iPhone Hi-Res по воздуху не достанется. Но на базовом звуке и автономности это никак не сказывается.

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Если же хочется посмотреть на достойную альтернативу для любого смартфона, обратите внимание на Nothing Ear — это AirPods Pro здорового человека. Но если вам нужен мощный бас и максимум настроек за свои деньги, OnePlus Buds 4 берите смело — прям лично рекомендую. Кстати, с картой Яндекс Пэй можно накэшбэчить на покупках на AliExpress и немного сэкономить!

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