Недорогие гаджеты для начинающих блогеров

У каждого из нас временами проскальзывает мысль, что надоела работа. Бывает, что рутина затягивает безвозвратно. Жизнь утрачивает творческую составляющую и превращается в какой-то конвейер, ничего не меняется и не происходит. В такие моменты хочется чего-то нового, например, попробовать стать блогером. А что? А вдруг! Даже если стать популярным не получится, то собрать небольшую группу подписчиков рано или поздно все равно удастся. В любом случае, это классное увлечение для души: можно рассказывать о своей жизни, о людях или просто показывать красоту окружающей природы. Занятие это требует некоторых гаджетов, которые всегда должны быть под рукой. Собрали для вас набор самых необходимых и недорогих девайсов, с которыми ведение собственного блога на YouTube превратится в сплошное удовольствие!

Недорогая экшн-камера Goldfox H16R

Я пробовал снимать блоги на смартфон, скажу честно: это абсолютно неудобно. Смартфон постоянно греется и норовит выпасть из рук при малейшем движении. Да, запись блога — дело непростое, но экшн-камера способна сделать вашу жизнь чуточку лучше. Присмотритесь к этому варианту. На первое время этой камеры будет достаточно: поддержка карт памяти до 32 Гб, в комплекте необходимый противоударный водонепроницаемый чехол. Еще камера пишет видео в Full HD и коннектится со смартфоном, чтобы выбрать нужный ракурс. Кстати, аккумулятор на 900 мА*ч позволит снять достаточно большое количество материала!

Цена: 2800 рублей

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Удобная экшн-камера Mosizave

Одна из основ блогерской жизни — иметь сразу несколько экшн-камер. Если у вас скромный бюджет, не стоит впадать в отчаяние — на помощь приходит бюджетный вариант от Mosizave. Снимать умеет в 4K, за что мы ее и выбрали. Присмотритесь к вариантам расцветки и комплекта — у продавца есть из чего выбрать! А еще в отзывах покупатели оценили качество съемки. Да, это не GoPro, но вспомните, с чего начинал Амиран Сардаров — со съемок на iPhone! Данная экшн-камера отлично впишется в ваш съемочный арсенал!

Цена: 2250 рублей

Купить экшн-камеру Mosizave

Бюджетный квадрокоптер Eachine E58

Снимайте классные панорамы самых разных мест, которые посещаете — в каждом из нас живет Антон Птушкин! Этот гаджет стоит прикупить за его приятную стоимость, которая по карману даже тем, кто только начинает свой блогерский путь, и компактностью — весит этот малыш всего около 100 г. Снимать он умеет в формате от 480р до 1080р, так что с качественной картинкой проблем у вас не возникнет. Просто подключается к вашему смартфону для того, чтобы видеть полёт, а возврат дрона «на базу» осуществляется одним нажатием кнопки. Мастхэв для всех блогеров!

Цена: от 2500 рублей

Купить квадрокоптер Eachine

Многофункциональная кольцевая лампа со штативом

Сложно представить автора собственного блога без такого гаджета — RGB-лампа имеет несколько вариантов подсветки и работает от USB. Удобно, когда под рукой лишь портативная зарядка, а нужно срочно снимать подводку к новому выпуску. Еще штатив можно использовать отдельно и закрепить в него, например, камеру или смартфон. Получаем удобный аксессуар, который выручает всегда! О качестве можно не переживать — продавец отправляет все в срок и хорошо упаковывает. Обратите внимание: в данном магазине есть несколько разных комплектов, которые отличаются по стоимости.

Цена: 1500 рублей

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USB-микрофон для записи озвучки

Рано или поздно, но микрофон пригодится. Например, чтобы записать закадровый голос. Возможно, вы захотите попробовать себя в записи подкастов. Конечно, начинать лучше с малого, например, микрофона в смартфоне, но подкасты — очень увлекательная история, которая не требует особых затрат. Такой микрофон можно подключить напрямую к ноутбуку и не переживать за качество записи — в отзывах к покупке его хвалят как раз за это. Берем?

Цена: 3600 рублей

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Портативный Wi-Fi хотспот

Интернет необходим всегда: нужно срочно перекинуть отснятое, выйти в прямой эфир, сделать важный видеозвонок или просто почитать наш уютный Яндекс.Дзен. Но, конечно же, зачастую зона покрытия оператора не соответствует ожиданиям или поблизости просто нет Wi-Fi (прямо как в той песне). Карманный хотспот — это настоящая палочка-выручалочка для всех людей, чья профессия связана с наличием доступа к интернету. Данный девайс работает с 4G, а аккумулятора в 2400 мА*ч хватит на неприлично долгое время. В конце концов, поделиться сигналом можно аж с 10 устройствами!

Цена: 1600 рублей

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Смартфон Poco X3 Pro с отличной камерой

Не так давно в нашем Telegram-чате читатель интересовался, какой смартфон можно приобрести для дочери, которая хочет завести собственный блог? Отвечаем: POCO X3 Pro — идеальный смартфон для начала блогерской карьеры! Смартфон недорогой и очень мощный — на борту Snapdragon 860. За автономность тоже можно не переживать — батарея на 5160 мА*ч позволит снимать видеоролики столько, сколько душе будет угодно. Самое главное: в смартфоне отличная основная камера на 48 МП, да и фронталка тоже радует — 20 МП, которых будет достаточно для съемок роликов в Instagram.

Цена: 19900 рублей

Смартфон Poco X3 Pro

Мощный внешний аккумулятор Xiaomi

Мой опыт показывает, что жить без внешнего аккумулятора — всё равно, что переходить дорогу и не смотреть по сторонам. Аккумулятор Xiaomi позволит подзарядить сразу несколько гаджетов. Увы, но экшн-камеры в принципе не отличаются автономностью. Такой девайс просто необходим для блогера, ведь 20000 мА*ч хватит на активный съемочный день. Кстати, поддерживает и привычный USB, и USB Type-C. Не забудьте добавить в корзину!

Цена: 1800 рублей

Внешний аккумулятор Xiaomi

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