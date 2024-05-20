Недорогие, но полезные товары с АлиЭкспресс для комфортной жизни на даче

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Иван Герасимов

Близится летний сезон, и многие из нас наверняка захотят провести самое долгожданное время года на даче. Кто-то отправится туда на выходные, а некоторым посчастливится пожить за пределами города практически все три месяца. Оба случая объединяет то, что на природе не обойтись без различных приспособлений, которые сделают пребывание комфортнее. К счастью, АлиЭкспресс предлагает товары для дачи прямо на главной странице, а чтобы не прокручивать ее бесконечно, мы отобрали самое важное. Скорее ныряйте в нашу подборку и забирайте их себе — кое-где даже есть приятные скидки от продавцов!

Недорогие, но полезные товары с АлиЭкспресс для комфортной жизни на даче. Собрали самые полезные товары для жизни на даче. Фото: rododendrony.com.pl. Фото.

Собрали самые полезные товары для жизни на даче. Фото: rododendrony.com.pl

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Многофункциональный карманный мультитул

Многофункциональный карманный мультитул. Мультитул всегда выручит вас в самых разных жизненных ситуациях. Фото.

Мультитул всегда выручит вас в самых разных жизненных ситуациях

Этот карманный мультитул — находка для любого, кто хочет быть во всеоружии. В него входят не только плоскогубцы, но и различные ножички, линейка и открывашка. Его можно превратить даже в отвертку, если прикупить комплект с битами. Но самое главное — можно носить в кармане и даже на ключах!

Цена: 1910 рублей

Удобный мультитул

Аптечка экстренной помощи

Аптечка экстренной помощи. В аптечку уже включено все необходимое, но при желании можете докупить еще лекарств. Фото.

В аптечку уже включено все необходимое, но при желании можете докупить еще лекарств

На любой даче должна быть аптечка экстренной помощи. Нашли для вас готовый комплект со всем необходимым. Бинты, ножницы, спиртовые салфетки, жгут и даже сухой лед — все это заключено в твердый кейс, который сложно повредить, зато — удобно носить! Остается место внутри и для ваших лекарств.

Цена: 2130 рублей

Аптечка со всем необходимым

Блютуз-колонка с защитой от воды

Блютуз-колонка с защитой от воды. Крутая колонка с мощным аккумулятором не оставит вас без музыки. Фото.

Крутая колонка с мощным аккумулятором не оставит вас без музыки

Ну какой отдых на даче без музыки? Выбрасывайте старый дедовский магнитофон и забирайте себе мощную колонку Tronsmart. Она обеспечит вам непрерывное прослушивание в течение нескольких часов, качественный звук и отсутствие каких-либо проблем с подключением. Легкая, компактная и громкая — этого уже достаточно, чтобы ее купить!

Цена: 2050 рублей

Хорошая колонка

Недорогой электрический чайник

Недорогой электрический чайник. Этот чайник похож на обычный, но греет воду намного быстрее. Фото.

Этот чайник похож на обычный, но греет воду намного быстрее

Вашему загородному дому, возможно, не помешает хороший электрический чайник. Нашли отличную модель, которая не похожа на остальные — она похожа на обычный! Таким образом, недорогой чайник на полтора литра с легкостью впишется в любой интерьер и легко чистится при попадании грязи.

Цена: 1650 рублей

Электрический чайник

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Мощный ТВ-бокс на Андроид с 4К

А вот старый телевизор относить на помойку не стоит. Зачем, если можно подключить к нему смарт-приставку на Андроиде и сэкономить на покупке нового? Модель Х96 оснащена 1 Гб оперативки и 8 Гб встроенного хранилища, чего будет более чем достаточно для просмотра фильмов в 4К в любых онлайн-кинотеатрах.

Цена: 1400 рублей

ТВ-бокс на Андроид

Настольный мини-вентилятор

Настольный мини-вентилятор. Удобный мини-вентилятор охладит вас в жаркую погоду. Фото.

Удобный мини-вентилятор охладит вас в жаркую погоду

Чтобы спастись от жары, грядущим летом вам не обойтись без кондиционера. Но если нет желания тратить так много, можете приобрести настольный вентилятор. Эта компактная модель занимает минимум места и работает от USB — вам даже розетка не потребуется, так как подойдет обычный повербанк. Мощности не так много, но при длительной работе за столом — это шикарное подспорье.

Цена: 930 рублей

Мини-вентилятор для дачи

Водонепроницаемая сумка

Водонепроницаемая сумка. Сумка не боится воды, поэтому без труда защитит ваши драгоценные гаджеты. Фото.

Сумка не боится воды, поэтому без труда защитит ваши драгоценные гаджеты

Для комфортного отдыха и собственного спокойствия не забудьте купить водонепроницаемую сумку. Универсальный способ хранения любых вещей! Можете взять ее с собой в поход или просто оставить вещи на свежем воздухе, не боясь, что они промокнут. В целом, она может использоваться и в качестве обычной сумки — вам решать!

Цена: 980 рублей

Водонепроницаемая сумка

Мощный налобный фонарь

Мощный налобный фонарь. Светодиодный фонарик имеет большие размеры и качественнее освещает пространство. Фото.

Светодиодный фонарик имеет большие размеры и качественнее освещает пространство

Ни один дачный участок не застрахован от внезапного отключения света. Так что, вас всегда выручит этот наголовный фонарик с мощным аккумулятором. Его светильник является цельным и не разделен на несколько лампочек, так что, получите мощный поток света в одно нажатие. Остается лишь выбрать мощность аккумулятора.

Цена: от 1880 рублей

Наголовный фонарь

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Недорогой шуруповерт с аккумулятором

Недорогой шуруповерт с аккумулятором. Этот шуруповерт поможет вам разобраться с домашними делами и заменит несколько инструментов. Фото.

Этот шуруповерт поможет вам разобраться с домашними делами и заменит несколько инструментов

Этот шуруповерт с аккумулятором — топовейшая находка с АлиЭкспресс. У него 2 скорости и три вида вращения, благодаря чему гаджет применим в разных сценариях. Еще у него очень удобная ручка, но есть нюанс — продается без аккумулятора. Имейте это в виду и заранее закупите его самостоятельно.

Цена: 1900 рублей

Хороший шуруповерт

Мощное зарядное устройство на несколько устройств

Мощное зарядное устройство на несколько устройств. Этот адаптер Ugreen зарядит все и сразу. Фото.

Этот адаптер Ugreen зарядит все и сразу

Ugreen предлагает вашему вниманию крутое зарядное устройство сразу для всего, что только пожелаете подключить! Есть USB-A, Type-C и даже обычная розетка! Гаджет выдает до 30 Вт, а благодаря всей этой функциональности сэкономит вам уйму денег!

Цена: 1800 рублей

Зарядка Ugreen

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