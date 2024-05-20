Недорогие, но полезные товары с АлиЭкспресс для комфортной жизни на даче

Близится летний сезон, и многие из нас наверняка захотят провести самое долгожданное время года на даче. Кто-то отправится туда на выходные, а некоторым посчастливится пожить за пределами города практически все три месяца. Оба случая объединяет то, что на природе не обойтись без различных приспособлений, которые сделают пребывание комфортнее. К счастью, АлиЭкспресс предлагает товары для дачи прямо на главной странице, а чтобы не прокручивать ее бесконечно, мы отобрали самое важное. Скорее ныряйте в нашу подборку и забирайте их себе — кое-где даже есть приятные скидки от продавцов!

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Многофункциональный карманный мультитул

Этот карманный мультитул — находка для любого, кто хочет быть во всеоружии. В него входят не только плоскогубцы, но и различные ножички, линейка и открывашка. Его можно превратить даже в отвертку, если прикупить комплект с битами. Но самое главное — можно носить в кармане и даже на ключах!

Цена: 1910 рублей

Удобный мультитул

Аптечка экстренной помощи

На любой даче должна быть аптечка экстренной помощи. Нашли для вас готовый комплект со всем необходимым. Бинты, ножницы, спиртовые салфетки, жгут и даже сухой лед — все это заключено в твердый кейс, который сложно повредить, зато — удобно носить! Остается место внутри и для ваших лекарств.

Цена: 2130 рублей

Аптечка со всем необходимым

Блютуз-колонка с защитой от воды

Ну какой отдых на даче без музыки? Выбрасывайте старый дедовский магнитофон и забирайте себе мощную колонку Tronsmart. Она обеспечит вам непрерывное прослушивание в течение нескольких часов, качественный звук и отсутствие каких-либо проблем с подключением. Легкая, компактная и громкая — этого уже достаточно, чтобы ее купить!

Цена: 2050 рублей

Хорошая колонка

Недорогой электрический чайник

Вашему загородному дому, возможно, не помешает хороший электрический чайник. Нашли отличную модель, которая не похожа на остальные — она похожа на обычный! Таким образом, недорогой чайник на полтора литра с легкостью впишется в любой интерьер и легко чистится при попадании грязи.

Цена: 1650 рублей

Электрический чайник

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Мощный ТВ-бокс на Андроид с 4К

А вот старый телевизор относить на помойку не стоит. Зачем, если можно подключить к нему смарт-приставку на Андроиде и сэкономить на покупке нового? Модель Х96 оснащена 1 Гб оперативки и 8 Гб встроенного хранилища, чего будет более чем достаточно для просмотра фильмов в 4К в любых онлайн-кинотеатрах.

Цена: 1400 рублей

ТВ-бокс на Андроид

Настольный мини-вентилятор

Чтобы спастись от жары, грядущим летом вам не обойтись без кондиционера. Но если нет желания тратить так много, можете приобрести настольный вентилятор. Эта компактная модель занимает минимум места и работает от USB — вам даже розетка не потребуется, так как подойдет обычный повербанк. Мощности не так много, но при длительной работе за столом — это шикарное подспорье.

Цена: 930 рублей

Мини-вентилятор для дачи

Водонепроницаемая сумка

Для комфортного отдыха и собственного спокойствия не забудьте купить водонепроницаемую сумку. Универсальный способ хранения любых вещей! Можете взять ее с собой в поход или просто оставить вещи на свежем воздухе, не боясь, что они промокнут. В целом, она может использоваться и в качестве обычной сумки — вам решать!

Цена: 980 рублей

Водонепроницаемая сумка

Мощный налобный фонарь

Ни один дачный участок не застрахован от внезапного отключения света. Так что, вас всегда выручит этот наголовный фонарик с мощным аккумулятором. Его светильник является цельным и не разделен на несколько лампочек, так что, получите мощный поток света в одно нажатие. Остается лишь выбрать мощность аккумулятора.

Цена: от 1880 рублей

Наголовный фонарь

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Недорогой шуруповерт с аккумулятором

Этот шуруповерт с аккумулятором — топовейшая находка с АлиЭкспресс. У него 2 скорости и три вида вращения, благодаря чему гаджет применим в разных сценариях. Еще у него очень удобная ручка, но есть нюанс — продается без аккумулятора. Имейте это в виду и заранее закупите его самостоятельно.

Цена: 1900 рублей

Хороший шуруповерт

Мощное зарядное устройство на несколько устройств

Ugreen предлагает вашему вниманию крутое зарядное устройство сразу для всего, что только пожелаете подключить! Есть USB-A, Type-C и даже обычная розетка! Гаджет выдает до 30 Вт, а благодаря всей этой функциональности сэкономит вам уйму денег!

Цена: 1800 рублей

Зарядка Ugreen