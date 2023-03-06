Необычные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить

Регулярно мы видим на АлиЭкспресс десятки, если не сотни интересных товаров. Но некоторые из них мы пропускаем мимо ушей и забываем добавить в Избранное. В основном, из-за того, что выглядят они необычно и в их качестве начинаешь сомневаться. При этом, как показывают отзывы, в них нет ничего плохого. Собрали для вас 10 товаров с АлиЭкспресс, которые вы могли не заметить или первоначально посчитали бесполезными: в нашей подборке вы найдете кое-что для дома, для смартфона и компьютера в необычном исполнении.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ". ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ

Столик для завтрака

Завтрак в постель — один из атрибутов счастливой жизни, о котором мы позабыли. Чтобы порадовать себя или кого-то из близких хотя бы круассаном с кофе, не забудьте купить столик для завтрака. Он сделан из дерева, имеет складные ножки и не занимает много места.

Цена: 1140 рублей

Столик для завтрака

Держатель для мусорных пакетов

Чтобы не сбрасывать в мусорное ведро различные мелкие отходы, которые, желательно, выбросить как можно скорее, используйте держатель для мусорных мешков. Он крепится к двери шкафчика и не занимает много места! В его удобстве даже нет сомнений!

Цена: 100 рублей

Держатель для мусорных пакетов

Хорошие смарт-часы недорого

Далеко не все смарт-часы стоят дорого, есть достойные аналоги по вполне приемлемой цене: вот хороший вариант от Hoco, в котором есть все, что нужно. Уведомления со смартфона, считывание пульса, мониторинг сна, различные режимы тренировок и даже возможность отвечать на звонок! Попробуйте эти смарт-часы, пока на них действует скидка.

Цена: 2930 рублей

Смарт-часы Hoco

Беспроводной AUX в машину

Если в машине нет современной мультимедийной системы, это не значит, что она плохая. Подключить смартфон по блютузу к AUX можно с помощью трансмиттера: подключаете его к аудиоразъёму, после чего находите точку доступа на телефоне и подключаетесь!

Цена: 1000 рублей

Беспроводной AUX

Что такое обещанный платеж и как его подключить

USB-хаб для компьютера

Нашел для вас необычный USB-хаб, с помощью которого вы сможете подключать кучу разных устройств! Заплатив небольшую сумму, у вас появится возможность избавиться от нехватки разъёмов в ноутбуке или системном блоке. У продавца есть разные конфигурации, поэтому выбирайте внимательно.

Цена: от 1000 рублей

Хаб Baseus

Подставка для чайных пакетиков

Не задумывались о том, что можно использовать в качестве подставки для чайных пакетиков и ложек? Ну, не считая стола и салфеток. Торговцы с Али придумали ее за вас. Сделана из силикона, занимает минимум места и даже цепляется к кружке.

Цена: 30 рублей

Подставка для ложек и пакетиков

Шокер в виде жвачки

Как насчет старых-добрых дружеских приколов? Если хотите разыграть друга, вот вам забавный шокер в виде жвачки: он бьет током, когда кто-то пытается достать пластину из упаковки!

Цена: 140 рублей

Шокер-розыгрыш

Правда ли, что экран 120 Гц делает смартфон быстрее

Рыба-игрушка для кота

Эта забавная рыба двигает головой и хвостом, благодаря чему становится хорошей игрушкой для ваших домашних животных! Заряжается от USB, а основной блок надежно спрятан под «чешуей».

Цена: 610 рублей

Рыба-игрушка

Копия Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra вышли не так давно, а китайские мастера уже сделали хорошую копию! Внешне ее отличить практически невозможно — все интересные фишки скрываются внутри! Так что, если хотите посмотреть, как подделывают Apple Watch в 2023 году, обязательно закажите их себе — вряд ли кто-то из друзей заметит подвох!

Цена: 840 рублей

Копия Apple Watch

Наушники в форме сережек

Один из самых недооцененных гаджетов последних месяцев — блютуз-наушники в виде сережек. Их фишка в необычном способе крепления, поэтому далеко не каждый рискует их покупать. При этом они быстро коннектятся со смартфоном, хорошо звучат и долго не разряжаются. За подробностями проходите по ссылке ниже.

Цена: 1460 рублей

Необычные наушники

Ну, а самые лучшие статьи мы всегда публикуем в нашем Дзене. Не забудьте подписаться, чтобы узнавать о них первыми!