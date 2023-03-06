Необычные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить

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Иван Герасимов 0

Регулярно мы видим на АлиЭкспресс десятки, если не сотни интересных товаров. Но некоторые из них мы пропускаем мимо ушей и забываем добавить в Избранное. В основном, из-за того, что выглядят они необычно и в их качестве начинаешь сомневаться. При этом, как показывают отзывы, в них нет ничего плохого. Собрали для вас 10 товаров с АлиЭкспресс, которые вы могли не заметить или первоначально посчитали бесполезными: в нашей подборке вы найдете кое-что для дома, для смартфона и компьютера в необычном исполнении.

Необычные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить. Вы зря проигнорировали эти гаджеты с Али! Фото.

Вы зря проигнорировали эти гаджеты с Али!

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ". ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ

Столик для завтрака

Столик для завтрака. Столик для завтрака продают очень дешево — в рознице таких цен нет. Фото.

Столик для завтрака продают очень дешево — в рознице таких цен нет

Завтрак в постель — один из атрибутов счастливой жизни, о котором мы позабыли. Чтобы порадовать себя или кого-то из близких хотя бы круассаном с кофе, не забудьте купить столик для завтрака. Он сделан из дерева, имеет складные ножки и не занимает много места.

Цена: 1140 рублей

Столик для завтрака

Держатель для мусорных пакетов

Держатель для мусорных пакетов. Мелкий мусор теперь можно сбрасывать прямо в мешок, не забыв выкинуть. Фото.

Мелкий мусор теперь можно сбрасывать прямо в мешок, не забыв выкинуть

Чтобы не сбрасывать в мусорное ведро различные мелкие отходы, которые, желательно, выбросить как можно скорее, используйте держатель для мусорных мешков. Он крепится к двери шкафчика и не занимает много места! В его удобстве даже нет сомнений!

Цена: 100 рублей

Держатель для мусорных пакетов

Хорошие смарт-часы недорого

Хорошие смарт-часы недорого. Смарт-часы Hoco чертовски хороши, а еще стоят недорого. Фото.

Смарт-часы Hoco чертовски хороши, а еще стоят недорого

Далеко не все смарт-часы стоят дорого, есть достойные аналоги по вполне приемлемой цене: вот хороший вариант от Hoco, в котором есть все, что нужно. Уведомления со смартфона, считывание пульса, мониторинг сна, различные режимы тренировок и даже возможность отвечать на звонок! Попробуйте эти смарт-часы, пока на них действует скидка.

Цена: 2930 рублей

Смарт-часы Hoco

Беспроводной AUX в машину

Беспроводной AUX в машину. AUX в машину стоит не так уж дорого и не требует дополнительных настроек. Фото.

AUX в машину стоит не так уж дорого и не требует дополнительных настроек

Если в машине нет современной мультимедийной системы, это не значит, что она плохая. Подключить смартфон по блютузу к AUX можно с помощью трансмиттера: подключаете его к аудиоразъёму, после чего находите точку доступа на телефоне и подключаетесь!

Цена: 1000 рублей

Беспроводной AUX

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USB-хаб для компьютера

USB-хаб для компьютера. Хаб поддерживает USB 3.0 и стоит очень дешево. Фото.

Хаб поддерживает USB 3.0 и стоит очень дешево

Нашел для вас необычный USB-хаб, с помощью которого вы сможете подключать кучу разных устройств! Заплатив небольшую сумму, у вас появится возможность избавиться от нехватки разъёмов в ноутбуке или системном блоке. У продавца есть разные конфигурации, поэтому выбирайте внимательно.

Цена: от 1000 рублей

Хаб Baseus

Подставка для чайных пакетиков

Подставка для чайных пакетиков. Подставка для пакетиков очень полезна в быту. Фото.

Подставка для пакетиков очень полезна в быту

Не задумывались о том, что можно использовать в качестве подставки для чайных пакетиков и ложек? Ну, не считая стола и салфеток. Торговцы с Али придумали ее за вас. Сделана из силикона, занимает минимум места и даже цепляется к кружке.

Цена: 30 рублей

Подставка для ложек и пакетиков

Шокер в виде жвачки

Шокер в виде жвачки. Эта мелкая вещица может стать отличным гаджетом для розыгрышей! Фото.

Эта мелкая вещица может стать отличным гаджетом для розыгрышей!

Как насчет старых-добрых дружеских приколов? Если хотите разыграть друга, вот вам забавный шокер в виде жвачки: он бьет током, когда кто-то пытается достать пластину из упаковки!

Цена: 140 рублей

Шокер-розыгрыш

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Рыба-игрушка для кота

Рыба-игрушка для кота. Ваш питомец будет рад поиграть с такой игрушкой. Фото.

Ваш питомец будет рад поиграть с такой игрушкой

Эта забавная рыба двигает головой и хвостом, благодаря чему становится хорошей игрушкой для ваших домашних животных! Заряжается от USB, а основной блок надежно спрятан под «чешуей».

Цена: 610 рублей

Рыба-игрушка

Копия Apple Watch Ultra

Копия Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra удачно скопировали! Проверьте, так ли это на самом деле. Фото.

Apple Watch Ultra удачно скопировали! Проверьте, так ли это на самом деле

Apple Watch Ultra вышли не так давно, а китайские мастера уже сделали хорошую копию! Внешне ее отличить практически невозможно — все интересные фишки скрываются внутри! Так что, если хотите посмотреть, как подделывают Apple Watch в 2023 году, обязательно закажите их себе — вряд ли кто-то из друзей заметит подвох!

Цена: 840 рублей

Копия Apple Watch

Наушники в форме сережек

Наушники в форме сережек. Пользователи не оценили новинку, но в ней действительно что-то есть. Фото.

Пользователи не оценили новинку, но в ней действительно что-то есть

Один из самых недооцененных гаджетов последних месяцев — блютуз-наушники в виде сережек. Их фишка в необычном способе крепления, поэтому далеко не каждый рискует их покупать. При этом они быстро коннектятся со смартфоном, хорошо звучат и долго не разряжаются. За подробностями проходите по ссылке ниже.

Цена: 1460 рублей

Необычные наушники

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