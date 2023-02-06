Необычные товары с АлиЭкспресс по низким ценам, которые вас приятно удивят

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Иван Герасимов 0

Многие заходят на АлиЭкспресс в поисках мелочей: чехлов, зарядок и других мелких аксессуаров для смартфонов. Однако если копнуть глубже, то на маркетплейсе можно найти такую технику, какой не встретить в обычных магазинах. Многие покупатели, например, не догадываются о существовании хорошего автопылесоса, кодовой пробки для вина или дешевых гаджетов от известных производителей. Нашли все то, что вам точно может приглянуться: наушники с шумодавом по невысокой цене, необычный светильник для дома и игрушка, которую захочет даже взрослый — все это есть в нашей свежей подборке!

Необычные товары с АлиЭкспресс по низким ценам, которые вас приятно удивят. Вот десятка отличных товаров с Али, которые вас приятно удивят. Фото.

Вот десятка отличных товаров с Али, которые вас приятно удивят

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Необычная настольная лампа

Необычная настольная лампа. Ночник не только светится, но и позволяет делать заметки. Фото.

Ночник не только светится, но и позволяет делать заметки

На АлиЭкспресс всегда в наличии недорогие аксессуары для дома. Вот один из них — это настольная лампа с акриловой доской. Вы рисуете на ней специальным маркером, после чего ваши надписи подсвечиваются. Удобно, не так ли? Всегда можно сделать заметку перед сном, если смартфона нет рядом, чтобы ничего не забыть!

Цена: 680 рублей

Необычная лампа

Хороший автомобильный пылесос

Хороший автомобильный пылесос. Пылесос имеет высокую силу всасывания — соберет все крошки с пола и сидений. Фото.

Пылесос имеет высокую силу всасывания — соберет все крошки с пола и сидений

Машина должна быть чистой не только снаружи, но и внутри. Для этого вам пригодится удобный автомобильный пылесос: он обладает впечатляющей силой всасывания — целых 9000 Па, что очень много для такого компактного гаджета. Сможете быстро избавить сидения и коврики от мелкого мусора!

Цена: 1100 рублей

Пылесос для машины

Машинка на радиоуправлении

Машинка на радиоуправлении. Машинка не только быстрая, но и имеет дополнительные колеса для преодоления препятствий. Фото.

Машинка не только быстрая, но и имеет дополнительные колеса для преодоления препятствий

Наверняка каждый в детстве мечтал о машинке на радиоуправлении. Похоже, пришло время воплотить мечту в реальность: вот отличный вариант по невысокой цене. Машинка умеет вращаться вокруг своей оси, преодолевать препятствия за счет вспомогательных колес, а перезаряжаемого аккумулятора хватает на 25 минут работы.

Цена: 1900 рублей

Машинка с пультом

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Надежная GaN-зарядка на несколько устройств

Надежная GaN-зарядка на несколько устройств. Зарядка имеет 65 Вт мощности и поддерживает Power Delivery. Фото.

Зарядка имеет 65 Вт мощности и поддерживает Power Delivery

GaN-адаптер для телефона — классный и надежный способ заряжать смартфон, не переживая за перегрев. Вот качественный вариант от Ugreen, рассчитанный на 65 Вт. Можно подключить сразу три кабеля Type-C и один — USB-A.

Цена: 2970 рублей

Адаптер для зарядки

Недорогие наушники с шумоподавлением

Недорогие наушники с шумоподавлением. Наушники Redmi — топ. Сам купил и вам советую. Фото.

Наушники Redmi — топ. Сам купил и вам советую

Казалось бы, на Али хорошие наушники с шумоподавлением стоят либо слишком много, либо не продаются вообще, ибо за копейки получаешь некачественный ширпотреб. Вот отличная «золотая» середина — Redmi Buds 4 Pro. У них удобный форм-фактор, мощная батарея, неплохое звучание и, конечно же, активное шумоподавление.

Цена: 4300 рублей

Купить наушники Redmi

Дешевый планшет для ребенка

Дешевый планшет для ребенка. Недорогой Андроид-планшет — отличный вариант для ребенка. Фото.

Недорогой Андроид-планшет — отличный вариант для ребенка

В офлайн-рознице сложно найти недорогой планшет с хорошим железом до 7-8 тысяч рублей. Но на Али такие найти не составит труда: нашли для вас хороший вариант с 10,1-дюймовым экраном, 4 Гб оперативки да еще и с мощной батареей. Идеально подойдет для повседневных задач или учебы.

Цена: 6400 рублей

Недорогой планшет

Подушка для поясницы

Подушка для поясницы. Подушка для поясницы помогает избежать перенапряжения. Фото.

Подушка для поясницы помогает избежать перенапряжения

Сложно подобрать идеальный стул, чтобы спина не уставала. Но можно кастомизировать уже имеющийся, установив подушку для поясницы. Она идеально поддерживает ее, позволяя избежать болей и избыточной нагрузки.

Цена: 290 рублей

Подушка для спины

Подставка для вина

Подставка для вина. У продавца есть несколько модификаций этой полки — выберите свою! Фото.

У продавца есть несколько модификаций этой полки — выберите свою!

Вино — прекрасный напиток, для которого тоже нужны аксессуары. Вот первый — это специальная резная стойка, на которой можно разместить сразу несколько бутылок. При этом она устойчива, так что ваши вина не пострадают. Разместить можно хоть на кухне, хоть в шкафу, хоть в холодильнике. Выберите конфигурацию на странице продавца.

Цена: 1330 рублей

Подставка для вина

Необычная пробка для вина с кодом

Необычная пробка для вина с кодом. Напиток сможет открыть только владелец пробки! Фото.

Напиток сможет открыть только владелец пробки!

И еще один аксессуар, который придется по душе любителям элитного алкоголя — пробка с кодовым замком. Зачем она нужна? Ну, хотя бы для того, чтобы никто кроме вас не смог попробовать ваш напиток! Особенно актуально, если он очень дорогой.

Цена: 270 рублей

Кодовая пробка для вина

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Смартфон с мощным аккумулятором

Смартфон с мощным аккумулятором. Обычный смартфон от Blackview? Да, и такие тоже бывают. Фото.

Обычный смартфон от Blackview? Да, и такие тоже бывают

Принято считать, что Blackview делает исключительно противоударные смартфоны. Но нет: есть и обычные, так сказать, гражданские модели: он очень похож на Xiaomi и имеет 8 Гб оперативки, яркий дисплей на 90 Гц, хорошую камеру на 50 Мп и 128 Гб памяти по умолчанию. Blackview Oscal C80 без проблем набирает свыше 220 тысяч очков в AnTuTu, а стоит при этом очень дешево!

Цена: 10 140 рублей

Смартфон от Blackview

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