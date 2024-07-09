Незаменимые товары с АлиЭкспресс для тех, кто жить не может без экономии и скидок

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов

АлиЭкспресс — это не только огромная кладовая товаров, но и идеальное место для тех, кто не представляет свою жизнь без экономии. Зачем переплачивать, когда можно потратить меньше, а сэкономленные деньги потратить на что-то полезное? Тем более, что даже продавцы из Китая сами не против отдать вам товары по очень низкой цене. В этой подборке собраны самые дешевые и полезные находки с АлиЭкспресс, подкрепленные хорошими отзывами и высокой оценкой.

Незаменимые товары с АлиЭкспресс для тех, кто жить не может без экономии и скидок. Разбираемся, что купить на АлиЭкспресс, если любишь скидки. Фото: hollywoodreporter.com. Фото.

Разбираемся, что купить на АлиЭкспресс, если любишь скидки. Фото: hollywoodreporter.com

ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О НОВЫХ ГАДЖЕТАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Камера наблюдения для дома

Камера наблюдения для дома. Эта IP-камера вращается в разные стороны и управляется со смартфона. Фото.

Эта IP-камера вращается в разные стороны и управляется со смартфона

Давно хотели посмотреть, чем занимаются ваши домашние питомцы, пока вас нет? Рекомендуем к покупке эту хорошую IP-камеру для дома. Она снимает в разрешении 1080р и подключается к Wi-Fi 2,4 ГГц, то есть, совместима с любым роутером. Она обеспечит вам широкий угол обзора в 105 градусов, а также снимает в темноте, реагируя на движение.

Цена: от 2720 рублей

Камера для дома

Машинка для стрижки волос

Машинка для стрижки волос. Машинка для стрижки с полным комплектом насадок на все случаи жизни стоит не так дорого, как вы думали! Фото.

Машинка для стрижки с полным комплектом насадок на все случаи жизни стоит не так дорого, как вы думали!

Хотите сделать классную прическу прямо на дому, не тратя деньги на парикмахера? Вот отличная электробритва с насадками, которая подойдет для любых задач. Можно сбривать волосы на лице, на голове, в носу и подравнивать бороду, всего лишь меняя насадку. Бритва работает от встроенного аккумулятора, а хранить ее можно в комплектном кейсе, чтобы не растерять.

Цена: 3385 рублей

Машинка для стрижки

Недорогой автомобильный пылесос

Недорогой автомобильный пылесос. Пылесос имеет компактные размеры, а убирается не хуже обычного! Фото.

Пылесос имеет компактные размеры, а убирается не хуже обычного!

В теплое время года важно держать автомобиль в чистоте, вовремя убирая с ковриков и панелей налетевшую пыль. В этом вас выручит мощный автопылесос, который больше со стороны напоминает фен для волос. Компактный, легкий, но мощный — можно охарактеризовать его именно так. Работает от аккумулятора и выдает силу всасывания от 50 000 Па в зависимости от модели. В комплекте есть несколько щеток, которые можно приспособить даже для уборки дома!

Цена: 2840 рублей

Крутой автопылесос

5 компаний, выпускающих самые выгодные Android-смартфоны

Настольная лампа с креплением к столу

Настольная лампа с креплением к столу. Эта классная лампа вращается во все стороны и крепится к углу стола. Фото.

Эта классная лампа вращается во все стороны и крепится к углу стола

Потрясающий товар для дома, которого вам не хватает — гибкая настольная лампа с креплением к столу. Благодаря такому типу установки она занимает меньше места и становится в разы устойчивее. Расположить ее можно под любым углом, а при необходимости — сменить яркость и температуру свечения.

Цена: 1650 рублей

Настольная лампа

Спортивный чехол для телефона на руку

Спортивный чехол для телефона на руку. Этот чехол на руку сделает ваши тренировки намного комфортнее. Фото.

Этот чехол на руку сделает ваши тренировки намного комфортнее

Этот удобный чехол на руку сделает ваши тренировки комфортными. Можете сложить туда смартфон и забыть о его ношении в кармане! Чехол плотно прилегает к руке, но не создает дискомфорта за счет приятного сетчатого покрытия. В него поместятся деньги, карты и другие мелочи.

Цена: 320 рублей

Чехол на руку

Хорошая ТВ-приставка на Андроиде

Хорошая ТВ-приставка на Андроиде. У этого недорогого ТВ-бокса хорошая начинка и приятная индикация в виде подсветки на корпусе. Фото.

У этого недорогого ТВ-бокса хорошая начинка и приятная индикация в виде подсветки на корпусе

Скорее забирайте этот крутой ТВ-бокс на АндроидеX98 mini. В отзывах отмечают, что это лучшая модель в своем ценовом диапазоне в конфигурации 2/16 Гб и 4/32 Гб. Внутри вас ждет производительный процессор и продуманная система охлаждения, которая будет объективно полезна при просмотре фильмов в 4К. Бонус — крутая подсветка на верхней крышке, которую редко встретишь в других моделях.

Цена: от 2970 рублей

ТВ-бокс на Андроиде

Какую беспроводную колонку купить

Какую беспроводную колонку купить. Колонки Tronsmart — лучшие в своем деле и стоят не так много по сравнению с аналогами. Фото.

Колонки Tronsmart — лучшие в своем деле и стоят не так много по сравнению с аналогами

Tronsmart сливает классные беспроводные колонки по хорошей цене. Например, Tronsmart Trip с мощным аккумулятором и хорошим звучанием. Она идеально подходит для вылазок на природу за счет компактных размеров и защиты от воды IPX7. Вдобавок вы можете управлять воспроизведением без смартфона, нажимая клавиши на корпусе — это удобно.

Цена: 2094 рубля

Колонка дешево

Как не надо заряжать Android-смартфон. Эти ошибки гробят его аккумулятор

Гибкая силиконовая клавиатура

Гибкая силиконовая клавиатура. Силиконовая клавиатура легко складывается и помещается даже в поясную сумку. Фото.

Силиконовая клавиатура легко складывается и помещается даже в поясную сумку

Нашли для вас необычную гибкую клавиатуру, которая подойдет буквально для всего! Она легко сворачивается в рулон, занимает мало места и подключается под USB. Сломать ее практически нереально, зато пользоваться — одно удовольствие. Есть не только русифицированные кнопки, но и цифровые.

Цена: 1190 рублей

Гибкая клавиатура

Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Недорогой, но хороший планшет Blackview справится с большинством задач. Фото.

Недорогой, но хороший планшет Blackview справится с большинством задач

Еще одна крутая находка с АлиЭкспресс — дешевый планшет Blackview Tab 6. Выглядит он довольно скромно, но уж точно не разочарует вас своей начинкой. Внутри установлено 6 Гб ОЗУ для быстрой работы системы, а также шустрый чипсет Unisoc T310. Несмотря на размеры, производитель оборудовал бюджетный планшет мощным аккумулятором на 5500 мА*ч, к которому не может быть никаких вопросов по автономности.

Цена: 7284 рубля (без учета скидки)

Дешевый планшет

С выходом iPhone 16 любители мобильной фотографии не захотят покупать Android

Надежный рюкзак с защитой от краж

Надежный рюкзак с защитой от краж. Классный рюкзак на все случаи жизни уже ждет вас на АлиЭкспресс. Фото.

Классный рюкзак на все случаи жизни уже ждет вас на АлиЭкспресс

Рекомендуем к покупке этот топовый городской рюкзак, в котором идеально практически всё: форма, материал, лямки и защита. В него можно смело поместить самые ценные гаджеты и закрыть их на встроенный кодовый замок! Рюкзак с АлиЭкспресс отлично держит форму и раздувается, если в него сложить много вещей. Перед покупкой выберите диагональ экрана , чтобы ноутбук наверняка поместился в сумке.

Цена: от 1793 рублей

Хороший рюкзак

Теги
Лонгриды для вас
POCO смогла удивить, выпустив свой первый планшет. POCO Pad — мой фаворит для работы и развлечений

Все когда-то случается в первый раз, вот и компания POCO, регулярно радующая нас выгодными смартфонами, решила расширить линейку своих умных устройств, выпустив дебютный планшет POCO Pad. Можно было бы предположить, что это неловкая проба пера и своего рода эксперимент, но нет. POCO Pad хоть и является новым продуктом, однако сразу дает понять, кто здесь лучший планшет 2024 года. Во всяком случае по соотношению цены и характеристик.

Читать далее
Нашли тонкие и легкие Android-смартфоны для тех, кому надоели лопаты. Выбирай любой

Современные смартфоны большие и тяжелые. Сегодня стало нормой ставить аккумулятор на 5000 мАч, из-за чего вес Андроидов достигает, а порой и превышает 200 граммов. Пользоваться таким устройством некомфортно, но есть выход. Просто нужно выбрать тонкий и легкий смартфон, который будет удобно лежать в руке и не станет тяжелой ношей. Мы как раз нашли 5 моделей, готовых бороться за звание вашего фаворита.

Читать далее
Отличные товары с AliExpress, которые просто нельзя не купить

Пришло время в очередной раз сорвать покрывало со списка крутых товаров с AliExpress. Вы и без меня знаете, что их там продается огромное количество, но еще больше товаров не достойны никакого внимания, хотя именно они чаще всего попадают в рекомендации. Помните эти товары с рейтингом две или три звезды? Вот чтобы вы не попадали на такие, мы специально готовим подборку лучших товаров AliExpress и еженедельно рассказываем о них. Пришло время поговорить еще об одной. Не будем привязываться к одной конкретной тематике, а предложим товары из разных категорий: от переходников для смартфона до мотозапчастей.

Читать далее