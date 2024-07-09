Незаменимые товары с АлиЭкспресс для тех, кто жить не может без экономии и скидок

АлиЭкспресс — это не только огромная кладовая товаров, но и идеальное место для тех, кто не представляет свою жизнь без экономии. Зачем переплачивать, когда можно потратить меньше, а сэкономленные деньги потратить на что-то полезное? Тем более, что даже продавцы из Китая сами не против отдать вам товары по очень низкой цене. В этой подборке собраны самые дешевые и полезные находки с АлиЭкспресс, подкрепленные хорошими отзывами и высокой оценкой.

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Камера наблюдения для дома

Давно хотели посмотреть, чем занимаются ваши домашние питомцы, пока вас нет? Рекомендуем к покупке эту хорошую IP-камеру для дома. Она снимает в разрешении 1080р и подключается к Wi-Fi 2,4 ГГц, то есть, совместима с любым роутером. Она обеспечит вам широкий угол обзора в 105 градусов, а также снимает в темноте, реагируя на движение.

Цена: от 2720 рублей

Камера для дома

Машинка для стрижки волос

Хотите сделать классную прическу прямо на дому, не тратя деньги на парикмахера? Вот отличная электробритва с насадками, которая подойдет для любых задач. Можно сбривать волосы на лице, на голове, в носу и подравнивать бороду, всего лишь меняя насадку. Бритва работает от встроенного аккумулятора, а хранить ее можно в комплектном кейсе, чтобы не растерять.

Цена: 3385 рублей

Машинка для стрижки

Недорогой автомобильный пылесос

В теплое время года важно держать автомобиль в чистоте, вовремя убирая с ковриков и панелей налетевшую пыль. В этом вас выручит мощный автопылесос, который больше со стороны напоминает фен для волос. Компактный, легкий, но мощный — можно охарактеризовать его именно так. Работает от аккумулятора и выдает силу всасывания от 50 000 Па в зависимости от модели. В комплекте есть несколько щеток, которые можно приспособить даже для уборки дома!

Цена: 2840 рублей

Крутой автопылесос

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Настольная лампа с креплением к столу

Потрясающий товар для дома, которого вам не хватает — гибкая настольная лампа с креплением к столу. Благодаря такому типу установки она занимает меньше места и становится в разы устойчивее. Расположить ее можно под любым углом, а при необходимости — сменить яркость и температуру свечения.

Цена: 1650 рублей

Настольная лампа

Спортивный чехол для телефона на руку

Этот удобный чехол на руку сделает ваши тренировки комфортными. Можете сложить туда смартфон и забыть о его ношении в кармане! Чехол плотно прилегает к руке, но не создает дискомфорта за счет приятного сетчатого покрытия. В него поместятся деньги, карты и другие мелочи.

Цена: 320 рублей

Чехол на руку

Хорошая ТВ-приставка на Андроиде

Скорее забирайте этот крутой ТВ-бокс на Андроиде — X98 mini. В отзывах отмечают, что это лучшая модель в своем ценовом диапазоне в конфигурации 2/16 Гб и 4/32 Гб. Внутри вас ждет производительный процессор и продуманная система охлаждения, которая будет объективно полезна при просмотре фильмов в 4К. Бонус — крутая подсветка на верхней крышке, которую редко встретишь в других моделях.

Цена: от 2970 рублей

ТВ-бокс на Андроиде

Какую беспроводную колонку купить

Tronsmart сливает классные беспроводные колонки по хорошей цене. Например, Tronsmart Trip с мощным аккумулятором и хорошим звучанием. Она идеально подходит для вылазок на природу за счет компактных размеров и защиты от воды IPX7. Вдобавок вы можете управлять воспроизведением без смартфона, нажимая клавиши на корпусе — это удобно.

Цена: 2094 рубля

Колонка дешево

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Гибкая силиконовая клавиатура

Нашли для вас необычную гибкую клавиатуру, которая подойдет буквально для всего! Она легко сворачивается в рулон, занимает мало места и подключается под USB. Сломать ее практически нереально, зато пользоваться — одно удовольствие. Есть не только русифицированные кнопки, но и цифровые.

Цена: 1190 рублей

Гибкая клавиатура

Недорогой планшет на Андроид

Еще одна крутая находка с АлиЭкспресс — дешевый планшет Blackview Tab 6. Выглядит он довольно скромно, но уж точно не разочарует вас своей начинкой. Внутри установлено 6 Гб ОЗУ для быстрой работы системы, а также шустрый чипсет Unisoc T310. Несмотря на размеры, производитель оборудовал бюджетный планшет мощным аккумулятором на 5500 мА*ч, к которому не может быть никаких вопросов по автономности.

Цена: 7284 рубля (без учета скидки)

Дешевый планшет

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Надежный рюкзак с защитой от краж

Рекомендуем к покупке этот топовый городской рюкзак, в котором идеально практически всё: форма, материал, лямки и защита. В него можно смело поместить самые ценные гаджеты и закрыть их на встроенный кодовый замок! Рюкзак с АлиЭкспресс отлично держит форму и раздувается, если в него сложить много вещей. Перед покупкой выберите диагональ экрана , чтобы ноутбук наверняка поместился в сумке.

Цена: от 1793 рублей

Хороший рюкзак