Незаменимые товары с АлиЭкспресс для тех, кто жить не может без экономии и скидок

АлиЭкспресс — это не только огромная кладовая товаров, но и идеальное место для тех, кто не представляет свою жизнь без экономии. Зачем переплачивать, когда можно потратить меньше, а сэкономленные деньги потратить на что-то полезное? Тем более, что даже продавцы из Китая сами не против отдать вам товары по очень низкой цене. В этой подборке собраны самые дешевые и полезные находки с АлиЭкспресс, подкрепленные хорошими отзывами и высокой оценкой.
ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О НОВЫХ ГАДЖЕТАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Содержание
- 1 Камера наблюдения для дома
- 2 Машинка для стрижки волос
- 3 Недорогой автомобильный пылесос
- 4 Настольная лампа с креплением к столу
- 5 Спортивный чехол для телефона на руку
- 6 Хорошая ТВ-приставка на Андроиде
- 7 Какую беспроводную колонку купить
- 8 Гибкая силиконовая клавиатура
- 9 Недорогой планшет на Андроид
- 10 Надежный рюкзак с защитой от краж
Камера наблюдения для дома
Давно хотели посмотреть, чем занимаются ваши домашние питомцы, пока вас нет? Рекомендуем к покупке эту хорошую IP-камеру для дома. Она снимает в разрешении 1080р и подключается к Wi-Fi 2,4 ГГц, то есть, совместима с любым роутером. Она обеспечит вам широкий угол обзора в 105 градусов, а также снимает в темноте, реагируя на движение.
Цена: от 2720 рублей
Машинка для стрижки волос
Хотите сделать классную прическу прямо на дому, не тратя деньги на парикмахера? Вот отличная электробритва с насадками, которая подойдет для любых задач. Можно сбривать волосы на лице, на голове, в носу и подравнивать бороду, всего лишь меняя насадку. Бритва работает от встроенного аккумулятора, а хранить ее можно в комплектном кейсе, чтобы не растерять.
Цена: 3385 рублей
Недорогой автомобильный пылесос
В теплое время года важно держать автомобиль в чистоте, вовремя убирая с ковриков и панелей налетевшую пыль. В этом вас выручит мощный автопылесос, который больше со стороны напоминает фен для волос. Компактный, легкий, но мощный — можно охарактеризовать его именно так. Работает от аккумулятора и выдает силу всасывания от 50 000 Па в зависимости от модели. В комплекте есть несколько щеток, которые можно приспособить даже для уборки дома!
Цена: 2840 рублей
5 компаний, выпускающих самые выгодные Android-смартфоны
Настольная лампа с креплением к столу
Потрясающий товар для дома, которого вам не хватает — гибкая настольная лампа с креплением к столу. Благодаря такому типу установки она занимает меньше места и становится в разы устойчивее. Расположить ее можно под любым углом, а при необходимости — сменить яркость и температуру свечения.
Цена: 1650 рублей
Спортивный чехол для телефона на руку
Этот удобный чехол на руку сделает ваши тренировки комфортными. Можете сложить туда смартфон и забыть о его ношении в кармане! Чехол плотно прилегает к руке, но не создает дискомфорта за счет приятного сетчатого покрытия. В него поместятся деньги, карты и другие мелочи.
Цена: 320 рублей
Хорошая ТВ-приставка на Андроиде
Скорее забирайте этот крутой ТВ-бокс на Андроиде — X98 mini. В отзывах отмечают, что это лучшая модель в своем ценовом диапазоне в конфигурации 2/16 Гб и 4/32 Гб. Внутри вас ждет производительный процессор и продуманная система охлаждения, которая будет объективно полезна при просмотре фильмов в 4К. Бонус — крутая подсветка на верхней крышке, которую редко встретишь в других моделях.
Цена: от 2970 рублей
Какую беспроводную колонку купить
Tronsmart сливает классные беспроводные колонки по хорошей цене. Например, Tronsmart Trip с мощным аккумулятором и хорошим звучанием. Она идеально подходит для вылазок на природу за счет компактных размеров и защиты от воды IPX7. Вдобавок вы можете управлять воспроизведением без смартфона, нажимая клавиши на корпусе — это удобно.
Цена: 2094 рубля
Как не надо заряжать Android-смартфон. Эти ошибки гробят его аккумулятор
Гибкая силиконовая клавиатура
Нашли для вас необычную гибкую клавиатуру, которая подойдет буквально для всего! Она легко сворачивается в рулон, занимает мало места и подключается под USB. Сломать ее практически нереально, зато пользоваться — одно удовольствие. Есть не только русифицированные кнопки, но и цифровые.
Цена: 1190 рублей
Недорогой планшет на Андроид
Еще одна крутая находка с АлиЭкспресс — дешевый планшет Blackview Tab 6. Выглядит он довольно скромно, но уж точно не разочарует вас своей начинкой. Внутри установлено 6 Гб ОЗУ для быстрой работы системы, а также шустрый чипсет Unisoc T310. Несмотря на размеры, производитель оборудовал бюджетный планшет мощным аккумулятором на 5500 мА*ч, к которому не может быть никаких вопросов по автономности.
Цена: 7284 рубля (без учета скидки)
С выходом iPhone 16 любители мобильной фотографии не захотят покупать Android
Надежный рюкзак с защитой от краж
Рекомендуем к покупке этот топовый городской рюкзак, в котором идеально практически всё: форма, материал, лямки и защита. В него можно смело поместить самые ценные гаджеты и закрыть их на встроенный кодовый замок! Рюкзак с АлиЭкспресс отлично держит форму и раздувается, если в него сложить много вещей. Перед покупкой выберите диагональ экрана , чтобы ноутбук наверняка поместился в сумке.
Цена: от 1793 рублей