Обзор Huawei FreeBuds Pro — кто придумал называть TWS наушники «Pro»

Некоторое время назад компания Huawei представила свои новые наушники Huawei EarBuds Pro. Я был на презентации, и когда слушал, как сладко о них рассказывали, не верил, что такое может быть, и они действительно получатся такими хорошими. Потом я купил их и некоторое время попользовался. Забегая вперед, скажу, что ощущения остались неоднозначные, но несколько больших плюсов у наушников есть. Например, качество звука и внешний вид гаджета. Стоят Huawei FreeBuds Pro 14 990 рублей, и когда компания выпускает такой продукт, продуманно должно быть все буквально до мелочей. В этом случае остались некоторые недочеты, но давайте разбираться с этим более подробно.

Обзор Huawei FreeBuds Pro

Huawei не та компания, которая ”убирает” всех еще на уровне коробки. Тем не менее, она качественная, плотная и выполнена в стиле флагманских смартфонов компании, вроде Huawei P40 Pro или Huawei Mate 40 Pro.

Может я и придираюсь, но меня удивило, почему внутренняя часть коробки не такая, как внешняя. То есть если внутри нет наушников, она уходит внутрь. А это значит, что пока FreeBuds Pro внутри, весь вес при сдавливании приходится на кейс наушников. Странное решение, конечно.

Зарядный кейс наушников

Зато это лишний раз доказывает, что кейс плотный и надежный. Он действительно сделан так, что сомнений в нем нет. Один только шарнир на полкорпуса чего стоит. Внешне мне это не очень понравилось, но тут все на любителя.

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Примерно через 12-15 секунд после распаковки замечаешь первый недостаток наушников. Они очень плохо достаются из кейса. Многие производители уже научились с этим бороться и постепенно пришли к тому, что доставать наушники надо или просто надежно схватив их за корпус, или наклоняя к себе, чтобы наушник выскочил и позволил перехватиться.

В Huawei FreeBuds Pro все не так логично. Наушники сидят в кейсе слишком плотно, а еще больше трудностей при извлечении создает скользкий глянцевый корпус. Правда, потом замечаешь, что можно немного толкнуть наушники от себя и тогда они чуть-чуть вылезают, но все равно это не очень удобно. Мне кажется, что в таких дорогих наушниках это должно было быть продумано.

Корпус наушников

Что касается внешнего вида наушников и их блеска, смело скажу, что смотрится это красиво. Сначала у меня были сомнения, но потом я понял, что даже отпечатки пальцев не портят глубокий блеск. Тем более, что это небольшая зеркальная поверхность и преломление постоянно разное. Пусть такой корпус вас не смущает.

Как звучат Huawei FreeBuds Pro

Что точно не будет никого смущать, так это звук. Он не просто хороший, а существенно превышает возможности даже проводных конкурентов. Работа у меня такая — быть скептиком каждый раз, когда в руки попадает новый гаджет. На этот раз мои сомнения были развеяны сразу, как я включил Huawei FreeBuds Pro. Звук хорошо детализирован, есть небольшой уклон в сторону низких частот, но и остальные не проигрывают.

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Проще говоря, звуком я остался очень доволен и для меня именно он стал тем, из-за чего стоит купить эти наушники. Его качество даже немного ”залезает” на территорию накладных моделей, которые априори должны звучать лучше.

Управление громкостью и шумоподавление

Из приятных особенностей Huawei FreeBuds Pro можно отметить сенсорное управление воспроизведением, а что самое главное — громкостью. Не доставая смартфон из кармана или сумки, можно сделать громче или тише. За это отвечают свайпы по корпусу. Правда, надо понимать, из-за небольшого размера и особенностей посадки в ухе, к такому управлению надо привыкнуть. Впрочем, это все равно намного лучше, чем каждый раз доставать смартфон.

Конечно, такие наушники не могли обойтись без активной системы шумоподавления (ANC). Кроме того, что они сами по себе отлично отрезают звук, электроника позволяет включить именно активную борьбу с фоновыми шумами. Не все это любят, поэтому работа возможна и в обычном режиме. А еще можно включить режим усиления голоса. С ним можно слушать музыку, но не пропускать голосовые сообщения в транспорте или при общении с кем-то.

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Время работы TWS наушников

Кроме беспроводной, возможна и зарядка через USB Type-C. Для проверки ее состояния рядом с разъемом расположен светодиодный индикатор. Так намного лучше, чем выпячивать его на переднюю панель. Время работы примерно соответствует остальным моделям на рынке. Большой разницы я не заметил.

Есть в наушниках с беспроводная зарядка, правда, сделана она тоже немного странно. Катушка находится с внешней стороны корпуса. Наверно, так было сделано для того, чтобы к пользователю всегда был обращен декоративный элемент, в который превратили шарнир.

Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Pro

В целом, наушниками я остался доволен. Они отлично звучат, имеют приятный кейс, широкие возможности управления, беспроводную зарядку и хорошо выглядят. Вот только надо привыкнуть к тому, что доставать наушники из кейса не всегда удобно, а беспроводная зарядка находится не в том месте. Я так и не смог смириться с этим.

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Я не пожалел, что пользовался этими наушниками и продолжу это делать, но меня все равно не покидает ощущение того, что название гаджета как-то не соответствует его содержанию и сущности.

Почему наушники называются «Pro»

Вы заметили любовь производителей к тому, чтобы называть все свои продукты, относящиеся к топовым линейкам, с при ставкой ”Pro”? Это слово уже даже перестало означать функциональные возможности устройства, а говорит лишь о том, что оно позиционируется, как флагманское в своей линейке.

Я могу понять, когда приставка ”Pro” идет к компьютеру. Например, как это делает Apple с MacBook Pro, Mac Pro, iMac Pro. Это действительно рабочие станции, которые помогают профессионалам в своем деле добиваться определенных результатов. Даже iPad Pro с натяжкой подходит для профессиональных дизайнеров. Закрою глаза и скажу, что даже смартфон может быть ”Pro”, но вот как могут быть ”Pro-наушники” — это для меня загадка.

А какими TWS-наушниками пользуетесь вы? Или вам по душе другие типы? Расскажите об этом.

Но раз компании все чаще и чаще так делают, то это уже можно назвать частью нашей повседневной жизни и к этому надо привыкать. Не скажу, что это худшее, но было в индустрии электронных гаджетов, но некоторые вопросы это все равно вызывает. Посмотрим, что будет дальше и как будут выкручиваться производители, когда приставка «Pro» примелькается и не будет вызывать интереса.

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