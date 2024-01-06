Отличные и недорогие товары с АлиЭкспресс для тех, кто забыл купить подарки на Новый год

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Иван Герасимов

Новый 2024 год уже наступил, но у многих из нас наверняка остался должок перед близкими в виде подарков. В нынешнем ритме жизни крайне сложно найти время для того, чтобы поискать что-то интересное для друзей и родственников, не говоря уже о бешеных ценах. Правда, сейчас в моде полезные подарки, точечно подобранные по потребностям того или иного человека. Думаете, опоздали? А вот и нет: сделать приятное близким можно всегда! Присмотритесь к этой десятке находок с Али: здесь собраны недорогие товары до 1000 рублей, которые можно купить даже с полупустым кошельком!

Отличные и недорогие товары с АлиЭкспресс для тех, кто забыл купить подарки на Новый год. Это лучшие варианты подарков для тех, кто о них забыл. Фото.

Это лучшие варианты подарков для тех, кто о них забыл

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Спортивные очки с блютузом

Спортивные очки с блютузом. Очки с блютузом — крутой подарок для всех фанатов тренировок на улице. Фото.

Очки с блютузом — крутой подарок для всех фанатов тренировок на улице

Отличный подарок для любителей спорта и технологий — очки с блютузом. За счет форм-фактора они идеально подходят для походов и тренировок на свежем воздухе, а также защищают глаза от солнца и ветра. Заряда хватит на 5 часов работы, а в основе лежит Bluetooth 5.0, поэтому проблем с отключением не будет.

Цена: 700 рублей

Крутые очки с Bluetooth

Чехол для ноутбука

Чехол для ноутбука. Чехол не только защищает устройство, но и просто симпатично выглядит. Фото.

Чехол не только защищает устройство, но и просто симпатично выглядит

Если у вашей подруги есть компьютер и вас смущает, что она может его повредить, купите ей защитный чехол для ноутбука. Стоит аксессуар крайне недорого, зато как выглядит! Выбираете принт, диагональ устройства и заказываете, цена — просто топчик!

Цена: от 770 рублей

Сумка для ноутбука

Недорогая беспроводная клавиатура

Недорогая беспроводная клавиатура. Клавиатура не только выручает в некоторых ситуациях, но и помогает управлять телевизором. Фото.

Клавиатура не только выручает в некоторых ситуациях, но и помогает управлять телевизором

Несмотря на высокое качество современной техники, ни один гаджет не защищен от выхода из строя. Клавиши — самый уязвимый элемент в любом ноутбуке. Подарите близкому человеку крутой комплект — беспроводная клавиатура с мышкой. Она пригодится не только в случае поломок, но и просто в качестве удобного устройства для управления Смарт-телевизором!

Цена: 720 рублей

Беспроводная клавиатура

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Недорогой фен для волос

Недорогой фен для волос. Фен для волос подойдет и мужчинам, и женщинам, особенно, зимой. Фото.

Фен для волос подойдет и мужчинам, и женщинам, особенно, зимой

Проспали и ничего не купили кому-то из своих близких? Фен для волос — идеальный подарок для всех! Тем более, он пригодится в холодное время года. Эта модель от Enchen, суббренда Xiaomi, имеет защиту от перегрева, а также сушит волосы очень быстро и поддерживает ионизацию. Круто и недорого!

Цена: 920 рублей

Фен с ионизацией

Электрическая зубная щетка Xiaomi

Электрическая зубная щетка Xiaomi. Эта модель щетки Xiaomi проверена временем и стоит недорого. Фото.

Эта модель щетки Xiaomi проверена временем и стоит недорого

Еще один крутой подарок с АлиЭкспрессэлектрическая зубная щетка. Пожалуй, это самый универсальный гаджет на все случаи жизни! Эта модель от Xiaomi крайне проста в использовании: имеет две скорости, защищена от воды и заряжается через USB. Лучше и полезнее за эти деньги вы ничего не найдете.

Цена: 700 рублей

Электрическая щетка Xiaomi

Адаптер для зарядки с Type-C

Адаптер для зарядки с Type-C. Зарядка с двумя Type-C — скромный, но очень полезный подарок. Фото.

Зарядка с двумя Type-C — скромный, но очень полезный подарок

Наверняка у вас есть близкий человек, у которого в пользовании есть ряд гаджетов. Есть недорогой и очень простой способ его порадовать — купить зарядку на несколько устройств и знатно облегчить ему жизнь! В адаптере сразу 2 разъёма Type-C, которые выдают до 40 Вт, а в комплект также входит кабель для быстрой зарядки.

Цена: 920 рублей

Зарядка для гаджетов

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Дешевый повербанк для смартфона

Дешевый повербанк для смартфона. Этот повербанк выглядит явно дороже, чем стоит на Али! Фото.

Этот повербанк выглядит явно дороже, чем стоит на Али!

Если кто-то из близких редко выпускает смартфон из рук, но из-за быстрой разрядки постоянно вынужден дежурить у розетки, самый практичный подарок — недорогой мощный повербанк. Нашли недорогую модель с емкостью на 20 000 мА*ч с несколькими разъёмами USB и лаконичным дизайном. Стоит дешевле 1000 рублей и имеет ряд положительных отзывов.

Цена: 730 рублей

Недорогой повербанк для смартфона

Недорогие смарт-часы похожие на Apple Watch

Недорогие смарт-часы похожие на Apple Watch. Эти смарт-часы очень похожи на Apple Watch вообще всем, а стоят в 10 раз дешевле. Фото.

Эти смарт-часы очень похожи на Apple Watch вообще всем, а стоят в 10 раз дешевле

Apple Watch хоть и имеют ряд преимуществ над аналогами, но стоят неподъемных денег да и не работают с Андроидом. Вот прекрасная недорогая копия Apple Watch для любого смартфона: ровно тот же дизайн и функциональность, включая подсчет калорий и GPS-модуль. Стоит ли переплачивать, когда есть такой крутой вариант?

Цена: 2000 рублей

Недорогие смарт-часы

Портативная игровая консоль

Портативная игровая консоль. Игровая консоль с сотнями игр — идеальный подарок для тех, кто любит необычные гаджеты. Фото.

Игровая консоль с сотнями игр — идеальный подарок для тех, кто любит необычные гаджеты

Пожалуй, карманная игровая приставка — вообще топ на все времена. Гаджет прост в использовании и содержит несколько сотен игр. Зарядка требуется крайне редко — в него встроен аккумулятор на 5000 мА*ч. В общем, классный подарок кому бы то ни было — он точно не оставит получателя равнодушным!

Цена: 2150 рублей

Карманная консоль

Удобный налобный фонарь

Удобный налобный фонарь. Налобный фонарик стоит недорого и явно пригодится многим. Фото.

Налобный фонарик стоит недорого и явно пригодится многим

Хотите удивить близкого человека? Рекомендую взять в качестве подарка недорогой налобный фонарик. Скажете, может не пригодиться? А вот и нет: классная штука не только для спортсменов и любителей туризма, но и просто для повседневного использования. Например, при ремонте или уборки трудноступных мест. Потом вам точно не раз скажут спасибо за такой подгон!

Цена: 840 рублей

Налобный фонарь

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