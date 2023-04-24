Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете

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Иван Герасимов

Май уже на подходе, а это значит, что пришло время наконец воспрянуть от зимней спячки и заняться чем-то интересным и увлекательным, наконец покинув пределы дома на выходных! Можно заняться спортом, отправиться на прогулку или посетить те места, в которых ранее вы не были. В конце концов, если для вас нет места лучше дома, задумайтесь об обновлении своего гардероба — скучные вещи явно можно кастомизировать самостоятельно! В нашей подборке как раз есть все для этого: товары для спорта, активного образа жизни и не только. Скорее смотрите, что купить на АлиЭкспресс в конце апреля!

Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете. Рассказываем, что купить на Али в конце апреля. Фото.

Рассказываем, что купить на Али в конце апреля

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Удобные кроссовки для бега

Удобные кроссовки для бега. Возьмите эти крутые кроссовки вместо того, чтобы тратиться на дорогие с маркетплейсов. Фото.

Возьмите эти крутые кроссовки вместо того, чтобы тратиться на дорогие с маркетплейсов

Конец апреля — самое время задуматься о здоровом образе жизни. Если вы готовы, то вам понадобятся хорошие кроссовки для тренировок — и такие есть! У них дышащее покрытие и мягкая амортизирующая подошва, которая подойдет и для фитнес-клуба, и для улицы. Сам бегаю в таких — и вам рекомендую!

Цена: 1700 рублей

Кроссы для бега

Крутая бутылка для воды

Крутая бутылка для воды. С такой бутылкой для воды тренировка пройдет в радость. Фото.

С такой бутылкой для воды тренировка пройдет в радость

Ну, и чтобы во время занятий спортом у вас всегда под рукой был изотоник или вода, возьмите эту крутую бутылку для воды: ее фишка — не только в классном дизайне. Само отверстие для питья у нее небольшое, чтобы жидкость не проливалась. Есть даже замочек, чтобы крышка не открылась.

Цена: 300 рублей

Бутылка для воды

Водонепроницаемая сумка

Водонепроницаемая сумка. В такую сумку можно сложить самое ценное, чтобы не потерять. Фото.

В такую сумку можно сложить самое ценное, чтобы не потерять

Но если вам не по вкусу бег на свежем воздухе или в зале, то наверняка вам пригодится водонепроницаемая сумка для походов. В нее можно сложить все самое ценное вроде смартфона или кошелька, чтобы не намочить. Это необходимый предмет, если собираетесь сплавляться, но перед покупкой не забудьте выбрать подходящий объем.

Цена: от 300 рублей

Водонепроницаемая сумка

Компактный велокомпьютер

Компактный велокомпьютер. Компьютер будет фиксировать всю важную путевую информацию, поэтому смартфон не понадобится. Фото.

Компьютер будет фиксировать всю важную путевую информацию, поэтому смартфон не понадобится

Перед началом велосезона не забудьте проапгрейдить своего железного коня! Лучшее, чем вы можете его порадовать — установите бортовой велокомпьютер, который будет фиксировать всю информацию о поездке. Километраж, скорость и время — все эти данные он выведет на экран. Вдобавок он защищен от влаги.

Цена: 800 рублей

Бортовой компьютер для велика

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Дешевые и хорошие блютуз-наушники

Дешевые и хорошие блютуз-наушники. Эти наушники дают максимум за свою стоимость! Фото.

Эти наушники дают максимум за свою стоимость!

Недавно мне достались недорогие наушники Accesstyle Flame, о которых у меня осталось приятное впечатление. Собраны хорошо, звучат явно не хуже AirPods 2 и держат заряд очень долго. Удивило то, что и с Android, и с iOS они дружат прекрасно! В общем, проходите по ссылке и изучайте их!

Цена: 790 рублей

Дешевые и хорошие наушники

Хорошие смарт-часы недорого

Хорошие смарт-часы недорого. Amazfit оценят даже те, кто не очень любит смарт-часы и предпочитает классические. Фото.

Amazfit оценят даже те, кто не очень любит смарт-часы и предпочитает классические

Если вы не рассматриваете для покупки новый Mi Band, то вам наверняка понравятся эти смарт-часы Amazfit GTR 2. У них большой экран, мощная батарея и классная оболочка с обилием крутых фишек. Что самое приятное — в российской рознице они стоят заметно дороже, так что, дерзайте!

Цена: 7950 рублей

Смарт-часы Amazfit

Недорогой повербанк для смартфона

Недорогой повербанк для смартфона. В отличие от аналогов, повербанк Harper выглядит очень симпатично за те же деньги. Фото.

В отличие от аналогов, повербанк Harper выглядит очень симпатично за те же деньги

Все повербанки плюс-минус выглядят одинаково. Так почему бы за те же деньги не позволить себе мощный да еще и с необычным дизайном? Вот отличный повербанк Harper на 10000 мА*ч с симпатичной лицевой панелью! В нем есть и USB-A, и Type-C, и даже Micro USB. Доставка производится из России, так что, он будет у вас уже через несколько дней.

Цена: 1250 рублей

Повербанк Harper

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Дешевая экшн-камера

Дешевая экшн-камера. Эта недорогая экшн-камера снимет крутые видео в те моменты, когда этого не сможет сделать смартфон. Фото.

Эта недорогая экшн-камера снимет крутые видео в те моменты, когда этого не сможет сделать смартфон

Как говаривал один классик: «Я заснял! Я заснял!». Нет ничего проще, чем достать смартфон и зафиксировать крутой момент. Но в экстремальных ситуациях и даже при элементарном катании на велике держать его не так удобно: его с лихвой заменит экшн-камера, которая снимает в 4К и имеет поддержку карт памяти. Подключиться к ней можно по Wi-Fi Direct, чтобы перекинуть файлы на телефон. Что она умеет еще — читайте по ссылке ниже!

Цена: 2400 рублей

Экшн-камера недорого

Мощный наголовный фонарик

Мощный наголовный фонарик. Фонарь работает от аккумулятора, а не от батареек, как дешевые аналоги. Фото.

Фонарь работает от аккумулятора, а не от батареек, как дешевые аналоги

Дополнительное освещение может пригодиться вам в разных жизненных ситуациях, а не только во время путешествий. Например, во время ремонта. Вот отличный наголовный фонарь с яркостью в 6000 люмен и несколькими режимами работы. У него мощный аккумулятор и даже защита от воды — осталось только выбрать модификацию на странице продавца!

Цена: 330 рублей

Наголовный фонарь

Термонаклейка на одежду

Термонаклейка на одежду. С помощью термонаклеек можно с легкостью кастомизировать любые вещи из гардероба. Фото.

С помощью термонаклеек можно с легкостью кастомизировать любые вещи из гардероба

Ну, и последний лот на сегодня, дорогие друзья — термонаклейка с авокадо, которую можно с легкостью добавить на элемент вашего гардероба! Вариантов очень много — выбирайте, куда будете его прикреплять. Да и сложного ничего делать не надо — всего лишь установить ее и пройтись утюгом. Сам недавно опробовал, украсив ею толстовку — попробуйте и вы!

Цена: 140 рублей

Термонаклейки для одежды

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