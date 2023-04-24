Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете

Май уже на подходе, а это значит, что пришло время наконец воспрянуть от зимней спячки и заняться чем-то интересным и увлекательным, наконец покинув пределы дома на выходных! Можно заняться спортом, отправиться на прогулку или посетить те места, в которых ранее вы не были. В конце концов, если для вас нет места лучше дома, задумайтесь об обновлении своего гардероба — скучные вещи явно можно кастомизировать самостоятельно! В нашей подборке как раз есть все для этого: товары для спорта, активного образа жизни и не только. Скорее смотрите, что купить на АлиЭкспресс в конце апреля!

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Удобные кроссовки для бега

Конец апреля — самое время задуматься о здоровом образе жизни. Если вы готовы, то вам понадобятся хорошие кроссовки для тренировок — и такие есть! У них дышащее покрытие и мягкая амортизирующая подошва, которая подойдет и для фитнес-клуба, и для улицы. Сам бегаю в таких — и вам рекомендую!

Цена: 1700 рублей

Кроссы для бега

Крутая бутылка для воды

Ну, и чтобы во время занятий спортом у вас всегда под рукой был изотоник или вода, возьмите эту крутую бутылку для воды: ее фишка — не только в классном дизайне. Само отверстие для питья у нее небольшое, чтобы жидкость не проливалась. Есть даже замочек, чтобы крышка не открылась.

Цена: 300 рублей

Бутылка для воды

Водонепроницаемая сумка

Но если вам не по вкусу бег на свежем воздухе или в зале, то наверняка вам пригодится водонепроницаемая сумка для походов. В нее можно сложить все самое ценное вроде смартфона или кошелька, чтобы не намочить. Это необходимый предмет, если собираетесь сплавляться, но перед покупкой не забудьте выбрать подходящий объем.

Цена: от 300 рублей

Водонепроницаемая сумка

Компактный велокомпьютер

Перед началом велосезона не забудьте проапгрейдить своего железного коня! Лучшее, чем вы можете его порадовать — установите бортовой велокомпьютер, который будет фиксировать всю информацию о поездке. Километраж, скорость и время — все эти данные он выведет на экран. Вдобавок он защищен от влаги.

Цена: 800 рублей

Бортовой компьютер для велика

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Дешевые и хорошие блютуз-наушники

Недавно мне достались недорогие наушники Accesstyle Flame, о которых у меня осталось приятное впечатление. Собраны хорошо, звучат явно не хуже AirPods 2 и держат заряд очень долго. Удивило то, что и с Android, и с iOS они дружат прекрасно! В общем, проходите по ссылке и изучайте их!

Цена: 790 рублей

Дешевые и хорошие наушники

Хорошие смарт-часы недорого

Если вы не рассматриваете для покупки новый Mi Band, то вам наверняка понравятся эти смарт-часы Amazfit GTR 2. У них большой экран, мощная батарея и классная оболочка с обилием крутых фишек. Что самое приятное — в российской рознице они стоят заметно дороже, так что, дерзайте!

Цена: 7950 рублей

Смарт-часы Amazfit

Недорогой повербанк для смартфона

Все повербанки плюс-минус выглядят одинаково. Так почему бы за те же деньги не позволить себе мощный да еще и с необычным дизайном? Вот отличный повербанк Harper на 10000 мА*ч с симпатичной лицевой панелью! В нем есть и USB-A, и Type-C, и даже Micro USB. Доставка производится из России, так что, он будет у вас уже через несколько дней.

Цена: 1250 рублей

Повербанк Harper

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Дешевая экшн-камера

Как говаривал один классик: «Я заснял! Я заснял!». Нет ничего проще, чем достать смартфон и зафиксировать крутой момент. Но в экстремальных ситуациях и даже при элементарном катании на велике держать его не так удобно: его с лихвой заменит экшн-камера, которая снимает в 4К и имеет поддержку карт памяти. Подключиться к ней можно по Wi-Fi Direct, чтобы перекинуть файлы на телефон. Что она умеет еще — читайте по ссылке ниже!

Цена: 2400 рублей

Экшн-камера недорого

Мощный наголовный фонарик

Дополнительное освещение может пригодиться вам в разных жизненных ситуациях, а не только во время путешествий. Например, во время ремонта. Вот отличный наголовный фонарь с яркостью в 6000 люмен и несколькими режимами работы. У него мощный аккумулятор и даже защита от воды — осталось только выбрать модификацию на странице продавца!

Цена: 330 рублей

Наголовный фонарь

Термонаклейка на одежду

Ну, и последний лот на сегодня, дорогие друзья — термонаклейка с авокадо, которую можно с легкостью добавить на элемент вашего гардероба! Вариантов очень много — выбирайте, куда будете его прикреплять. Да и сложного ничего делать не надо — всего лишь установить ее и пройтись утюгом. Сам недавно опробовал, украсив ею толстовку — попробуйте и вы!

Цена: 140 рублей

Термонаклейки для одежды