Отличные пылесосы Dreame на любой кошелек, которые превратят уборку в праздник

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Иван Герасимов

Распродажа на АлиЭкспресс продолжается и с каждым днем к ней присоединяется все больше брендов. Так, помимо производителей смартфонов и других гаджетов на маркетплейсе начали продавать пылесосы Dreame с хорошей скидкой. Устройства от этого производителя высоко ценятся и разлетаются как пирожки, будь то вертикальные или роботы — именно они облегчают жизнь за счет своих функций. На этот раз, на распродажу Dreame попали исключительно новые пылесосы, вышедшие не так давно. Мы отобрали лучшие модели, которые нужно брать здесь и сейчас, чтобы уборка в доме превратилась в радость.

Отличные пылесосы Dreame на любой кошелек, которые превратят уборку в праздник. Стартовала большая распродажа Dreame на АлиЭкспресс! Фото.

Стартовала большая распродажа Dreame на АлиЭкспресс!

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Вертикальный пылесос с влажной уборкой

Начнем с флагманской модели — Dreame H12 Pro. Это, пожалуй, лучший вертикальный пылесос бренда, так как имеет исключительно топовые характеристики. Да и выглядит солидно и внушительно, хотя по факту весит всего 5 кг. Умеет — практически всё!

Вертикальный пылесос с влажной уборкой. Dreame H12 Pro — флагманская модель, которая справится с любым загрязнением. Фото.

Dreame H12 Pro — флагманская модель, которая справится с любым загрязнением

В него встроен мощный движок на 300 Вт, благодаря которому собирает всю пыль с пола, включая самые мелкие частицы, попадающие с улицы домой. А еще в Dreame H12 Pro встроена функция влажной уборки, которая автоматизирована настолько, насколько это возможно. Чистая вода поступает из одного резервуара, а после использования попадает в соседний. В конце уборки вам необходимо лишь запустить самоочистку по нажатию кнопки. При этом док-станция сушит валики горячим воздухом, чем убивает неприятный запах и болезнетворные бактерии.

Вертикальный пылесос с влажной уборкой. Тонкие кромки на щетке позволяют пылесосу Dreame убираться даже в самых труднодоступных местах. Фото.

Тонкие кромки на щетке позволяют пылесосу Dreame убираться даже в самых труднодоступных местах

Dreame H12 Pro может проработать свыше получаса без подзарядки, чего как раз хватит на уборку любой квартиры. Большой плюс этой модели еще и в тонких кромках на щетке, благодаря чему пылесос не оставляет полосу из пыли вдоль стены. Сейчас он продается со скидкой 30% — менее чем за 31 000 рублей. То есть, по цене смартфона!

Dreame H12 Pro дешево

Недорогой вертикальный пылесос

Предыдущая модель может показаться кому-то уж слишком перенасыщенной разными функциями да и дорогой. На этот случай у компании есть для вас недорогой беспроводной пылесос Dreame K10. Низкая цена не должна вас смущать, ведь в нем есть все основное!

Недорогой вертикальный пылесос. Dreame K10 — очень легкий пылесос, который легко переносить вручную. Фото.

Dreame K10 — очень легкий пылесос, который легко переносить вручную

Так, этот хороший вертикальный пылесос обладает мощным двигателем, обеспечивающим безупречную чистку поверхности — от него не скроется даже самая мелкая пыль! Вдобавок его главная фишка — это не только поддержка влажной уборки, но еще и сверхлегкий корпус, благодаря которому пылесос легко переносить. В стандартном режиме он позволяет проводить базовую уборку, в турборежиме — удалять въевшиеся пятна, а в режиме впитывания влаги — мыть полы, убирая за собой воду.

Недорогой вертикальный пылесос. Dreame K10 стоит недорого, хотя поддерживает функцию влажной уборки. Фото.

Dreame K10 стоит недорого, хотя поддерживает функцию влажной уборки

При этом автономность Dreame K10 поражает — целых полчаса без подзарядки, за которые можно убрать до 200 квадратных метров. А еще этот пылесос поддерживает функцию самоочистки — нужно всего лишь установить его в док-станцию и нажать кнопку. Dreame K10 отдают по лучшей цене только на АлиЭкспресс — примерно за 14 000 рублей! Успейте купить, пока он есть в наличии!

Купить Dreame K10

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Согласитесь, иногда одна мысль об уборке уже полностью деморализует. Из-за этого хочется ее отложить и вообще оставить до лучших времен. Вместо того, чтобы жить в грязи, просто доверьте наведение порядка Dreame D9 Max Gen2. Этот мощный робот-пылесос вышел недавно и является логическим продолжением легендарной модели D9 Max. В ней разработчики не только учли пожелания пользователей, но и встроили новые функции!

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Dreame D9 Max Gen 2 — мощный робот-пылесос, который справится с любыми задачами по уборке дома! Фото.

Dreame D9 Max Gen 2 — мощный робот-пылесос, который справится с любыми задачами по уборке дома!

Теперь новейший робот-пылесос Dreame обладает мощным движком на 6000 Па для максимально эффективной очистки всех покрытий, включая ковры. К тому же, в нее встроена инновационная плавающая щетка, которая эффективно удаляет въевшуюся пыль и спутавшиеся волосы. А еще она автоматически приподнимается, когда навигация Pathfinder в пылесосе распознает помехи на своем пути. Последняя, к слову, хороша и тем, что улавливает препятствия очень точно, поэтому Dreame D9 Max Gen2 оперативно меняет траекторию движения.

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Dreame D9 Max Gen 2 снабжен крутой щеткой, которая приподнимается и умеет распутывать волосы. Фото.

Dreame D9 Max Gen 2 снабжен крутой щеткой, которая приподнимается и умеет распутывать волосы

Но самое важное то, что Dreame D9 Max Gen2робот-пылесос с мощным аккумулятором. В него установлена батарея емкостью в 5200 мА*ч, которая способна проработать без подзарядки до 285 минут, то есть, почти 5 часов! За это время пылесос способен убрать до 224 квадратных метров площади — практически целый дом! При этом вы вольны настроить запретные зоны через приложение в смартфоне, чтобы Dreame D9 Max Gen2 там не оказывался.

Купить робот-пылесос Dreame

Пылесос с голосовым управлением временно доступен со скидкой за приемлемые 17 832 рубля, но учитывая то, насколько быстро такие модели раскупают, у вас не так много времени на раздумья. Решайтесь и скорее делайте заказ!

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