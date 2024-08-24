Отличные пылесосы Dreame на любой кошелек, которые превратят уборку в праздник

Распродажа на АлиЭкспресс продолжается и с каждым днем к ней присоединяется все больше брендов. Так, помимо производителей смартфонов и других гаджетов на маркетплейсе начали продавать пылесосы Dreame с хорошей скидкой. Устройства от этого производителя высоко ценятся и разлетаются как пирожки, будь то вертикальные или роботы — именно они облегчают жизнь за счет своих функций. На этот раз, на распродажу Dreame попали исключительно новые пылесосы, вышедшие не так давно. Мы отобрали лучшие модели, которые нужно брать здесь и сейчас, чтобы уборка в доме превратилась в радость.

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Вертикальный пылесос с влажной уборкой

Начнем с флагманской модели — Dreame H12 Pro. Это, пожалуй, лучший вертикальный пылесос бренда, так как имеет исключительно топовые характеристики. Да и выглядит солидно и внушительно, хотя по факту весит всего 5 кг. Умеет — практически всё!

В него встроен мощный движок на 300 Вт, благодаря которому собирает всю пыль с пола, включая самые мелкие частицы, попадающие с улицы домой. А еще в Dreame H12 Pro встроена функция влажной уборки, которая автоматизирована настолько, насколько это возможно. Чистая вода поступает из одного резервуара, а после использования попадает в соседний. В конце уборки вам необходимо лишь запустить самоочистку по нажатию кнопки. При этом док-станция сушит валики горячим воздухом, чем убивает неприятный запах и болезнетворные бактерии.

Dreame H12 Pro может проработать свыше получаса без подзарядки, чего как раз хватит на уборку любой квартиры. Большой плюс этой модели еще и в тонких кромках на щетке, благодаря чему пылесос не оставляет полосу из пыли вдоль стены. Сейчас он продается со скидкой 30% — менее чем за 31 000 рублей. То есть, по цене смартфона!

Dreame H12 Pro дешево

Недорогой вертикальный пылесос

Предыдущая модель может показаться кому-то уж слишком перенасыщенной разными функциями да и дорогой. На этот случай у компании есть для вас недорогой беспроводной пылесос Dreame K10. Низкая цена не должна вас смущать, ведь в нем есть все основное!

Так, этот хороший вертикальный пылесос обладает мощным двигателем, обеспечивающим безупречную чистку поверхности — от него не скроется даже самая мелкая пыль! Вдобавок его главная фишка — это не только поддержка влажной уборки, но еще и сверхлегкий корпус, благодаря которому пылесос легко переносить. В стандартном режиме он позволяет проводить базовую уборку, в турборежиме — удалять въевшиеся пятна, а в режиме впитывания влаги — мыть полы, убирая за собой воду.

При этом автономность Dreame K10 поражает — целых полчаса без подзарядки, за которые можно убрать до 200 квадратных метров. А еще этот пылесос поддерживает функцию самоочистки — нужно всего лишь установить его в док-станцию и нажать кнопку. Dreame K10 отдают по лучшей цене только на АлиЭкспресс — примерно за 14 000 рублей! Успейте купить, пока он есть в наличии!

Купить Dreame K10

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Согласитесь, иногда одна мысль об уборке уже полностью деморализует. Из-за этого хочется ее отложить и вообще оставить до лучших времен. Вместо того, чтобы жить в грязи, просто доверьте наведение порядка Dreame D9 Max Gen2. Этот мощный робот-пылесос вышел недавно и является логическим продолжением легендарной модели D9 Max. В ней разработчики не только учли пожелания пользователей, но и встроили новые функции!

Теперь новейший робот-пылесос Dreame обладает мощным движком на 6000 Па для максимально эффективной очистки всех покрытий, включая ковры. К тому же, в нее встроена инновационная плавающая щетка, которая эффективно удаляет въевшуюся пыль и спутавшиеся волосы. А еще она автоматически приподнимается, когда навигация Pathfinder в пылесосе распознает помехи на своем пути. Последняя, к слову, хороша и тем, что улавливает препятствия очень точно, поэтому Dreame D9 Max Gen2 оперативно меняет траекторию движения.

Но самое важное то, что Dreame D9 Max Gen2 — робот-пылесос с мощным аккумулятором. В него установлена батарея емкостью в 5200 мА*ч, которая способна проработать без подзарядки до 285 минут, то есть, почти 5 часов! За это время пылесос способен убрать до 224 квадратных метров площади — практически целый дом! При этом вы вольны настроить запретные зоны через приложение в смартфоне, чтобы Dreame D9 Max Gen2 там не оказывался.

Купить робот-пылесос Dreame

Пылесос с голосовым управлением временно доступен со скидкой за приемлемые 17 832 рубля, но учитывая то, насколько быстро такие модели раскупают, у вас не так много времени на раздумья. Решайтесь и скорее делайте заказ!